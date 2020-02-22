Русская философия в румынском переложении: 70-й Берлинале пока еще просыпается

Культурный обозреватель RFI Екатерина Барабаш о том, почему трехчасовой фильм «Мальмкрог» румынского режиссера Кристи Пую по философу Владимиру Соловьеву стал самым важным событием первых дней 70-го Берлинале.

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Очередной, юбилейный, 70-й Берлинале обещал нам новые вехи и свежие ветры. Новое руководство фестиваля решительно рассталось с наследием прежнего директора Дитера Косслика, избавившись от его любимого детища — «кулинарной» программы. Правда, тут же организаторы придумали другую новую программу — «Встречи», в которую намерены отбирать фильмы по принципу… в общем, по какому принципу — непонятно. Пока просто фильмы, которые показались отборщикам интересными. У фестиваля теперь два руководителя — Мариетта Риссенбек взяла на себя администрирование, а бывший директор фестиваля в Локарно Карло Шатриан отвечает за программу.

Начался юбилейный смотр довольно уныло — фильмом открытия решили взять картину канадского режиссера средней руки Филиппа Фалардо «Мой год Сэлинджера», рассказывающий о девушке, пришедшей в 1995 году в литературное агентство отправлять в шредер письма поклонников знаменитого писателя. Периодически слыша на другом конце провода голос Сэлинджера, девушка (в главной роли — Маргарет Куэлли) постепенно взрослеет и начинает смотреть на жизнь по-другому. В этом ей способствует директрисса агентства Маргарет, и Сигурни Уивер в роли этой железной леди, не признающей компьютеров и нежности, — единственное светлое пятно. Надо сказать, что редкий крупный фестиваль не участвует в перманентном соревновании под условным названием «кто покажет на открытии самый нелепый фильм?», но мы-то ждали обновления.

Неожиданное внимание к скромному российскому кинематографу сильно возбудил соотечественников — как местных, так и прибывших. Дорога на фильм Вадима Перельмана «Уроки фарси» была выстлана телами российских зрителей, не поленившихся приехать в Берлинале Паласт к девяти утра. Кто из них об этом не пожалел — бог весть. Но странное расположение отборщиков к этому фильму пока остается загадкой.

Актер Науэль Перес Бискаярт, режиссер Вадим Перельман, актер Ларс Айдингер на Берлинале, 22 февраля 2020 г. Tobias SCHWARZ / AFP

По сюжету молодой еврей чудом спасается от расстрела, выдав себя за перса. И надо же такому случиться — главный повар концлагеря мечтает, чтобы у него под боком оказался перс, который будет обучать его языку, потому что после войны он хочет уехать в Тегеран и открыть там ресторан. Молодой герой (в этой роли — Науэль Перес Бискаярт) прилагает все свои творческие способности, чтобы создать в уме собственный выдуманный язык, который он с успехом преподает штурмбанфюреру Клаусу Коху. Коха, как всегда, виртуозно изобразил едва ли не самый известный немецкий актер Ларс Айдингер, известный во всем мире своими театральными и киноработами, и только в России — скандалом с фильмом «Матильда», где он сыграл Николая II. Вадим Перельман (оскаровский номинант за «Дом из песка и тумана» в 2004 году) учился киноискусству в Канаде, но штампы впитал исконно русские. Так, например, фашисты все злобные и трусливые, у коменданта концлагеря маленький пенис, а заключенные поддерживают друг друга с риском для жизни. Видимо, сериальный вирус все-таки существует, и Перельман, снявший в России два сериала — «Измены» и «Пепел», успел им заразиться основательно — неоправданные длинноты, необъяснимые сюжетные линии, обрывающиеся словно по собственному желанию, пренебрежение динамичной драматургией.

В этом смысле похожим на «Уроки фарси» оказался и первый конкурсный фильм — итальянский «Спрятанный» Джорджо Диррити — биография знаменитого итальянского наивного художника Антонио Лигабуэ. Долгий рассказ о трудной жизни этого психически нестабильного и безмерно талантливого человека тянет на видеоиллюстрацию к статье в википедии, но никаких поводов для размышлений и эмоций не дает.

При этом самый на сегодняшний день длинный фильм (три с лишним часа, хотя впереди еще и восьмичасовой фильм) — «Мальмкрог» Кристи Пую — оказался наиболее динамичным. Анонс слегка пугал — нам обещали экранизацию трактата русского философа Владимира Соловьева «Три разговора».

Пую помещает действие в трансильванскую усадьбу, где собрались люди, говорящие то по-французски, то по-русски, то по-немецки и обсуждающие самые животрепещущие на тот момент (конец XIX века) проблемы — начиная со споров о Христе кончая вопросом моральности/аморальности войны. Решиться на такой проект можно было только обладая недюжинной творческой смелостью и пониманием всех проблем сегодняшней Европы. А сделать в конечном счете не только не скучное, но и захватывающее действо с прекрасной актерской игрой, ювелирной режиссурой, глубокими смыслами — это поразительно даже для такого мощного режиссера, как Пую, который, кажется, лучше всех описал сегодняшний мир в своем шедевре «Смерть господина Лазареску».

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