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Русская философия в румынском переложении: 70-й Берлинале пока еще просыпается

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Румынский кинорежиссер Кристи Пую
Румынский кинорежиссер Кристи Пую DANIEL MIHAILESCU / AFP
Екатерина Барабаш (Москва)

Культурный обозреватель RFI Екатерина Барабаш о том, почему трехчасовой фильм «Мальмкрог» румынского режиссера Кристи Пую по философу Владимиру Соловьеву стал самым важным событием первых дней 70-го Берлинале. 

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Очередной, юбилейный, 70-й Берлинале обещал нам новые вехи и свежие ветры. Новое руководство фестиваля решительно рассталось с наследием прежнего директора Дитера Косслика, избавившись от его любимого детища — «кулинарной» программы. Правда, тут же организаторы придумали другую новую программу — «Встречи», в которую намерены отбирать фильмы по принципу… в общем, по какому принципу — непонятно. Пока просто фильмы, которые показались отборщикам интересными. У фестиваля теперь два руководителя — Мариетта Риссенбек взяла на себя администрирование, а бывший директор фестиваля в Локарно Карло Шатриан отвечает за программу. 

Начался юбилейный смотр довольно уныло — фильмом открытия решили взять картину канадского режиссера средней руки Филиппа Фалардо «Мой год Сэлинджера», рассказывающий о девушке, пришедшей в 1995 году в литературное агентство отправлять в шредер письма поклонников знаменитого писателя. Периодически слыша на другом конце провода голос Сэлинджера, девушка (в главной роли — Маргарет Куэлли) постепенно взрослеет и начинает смотреть на жизнь по-другому. В этом ей способствует директрисса агентства Маргарет, и Сигурни Уивер в роли этой железной леди, не признающей компьютеров и нежности, — единственное светлое пятно. Надо сказать, что редкий крупный фестиваль не участвует в перманентном соревновании под условным названием «кто покажет на открытии самый нелепый фильм?», но мы-то ждали обновления.

Неожиданное внимание к скромному российскому кинематографу сильно возбудил соотечественников — как местных, так и прибывших. Дорога на фильм Вадима Перельмана «Уроки фарси» была выстлана телами российских зрителей, не поленившихся приехать в Берлинале Паласт к девяти утра. Кто из них об этом не пожалел — бог весть. Но странное расположение отборщиков к этому фильму пока остается загадкой.

Актер Науэль Перес Бискаярт, режиссер Вадим Перельман, актер Ларс Айдингер на Берлинале, 22 февраля 2020 г.
Актер Науэль Перес Бискаярт, режиссер Вадим Перельман, актер Ларс Айдингер на Берлинале, 22 февраля 2020 г. Tobias SCHWARZ / AFP

По сюжету молодой еврей чудом спасается от расстрела, выдав себя за перса. И надо же такому случиться — главный повар концлагеря мечтает, чтобы у него под боком оказался перс, который будет обучать его языку, потому что после войны он хочет уехать в Тегеран и открыть там ресторан. Молодой герой (в этой роли — Науэль Перес Бискаярт) прилагает все свои творческие способности, чтобы создать в уме собственный выдуманный язык, который он с успехом преподает штурмбанфюреру Клаусу Коху. Коха, как всегда, виртуозно изобразил едва ли не самый известный немецкий актер Ларс Айдингер, известный во всем мире своими театральными и киноработами, и только в России — скандалом с фильмом «Матильда», где он сыграл Николая II. Вадим Перельман (оскаровский номинант за «Дом из песка и тумана» в 2004 году) учился киноискусству в Канаде, но штампы впитал исконно русские. Так, например, фашисты все злобные и трусливые, у коменданта концлагеря маленький пенис, а заключенные поддерживают друг друга с риском для жизни. Видимо, сериальный вирус все-таки существует, и Перельман, снявший в России два сериала — «Измены» и «Пепел», успел им заразиться основательно — неоправданные длинноты, необъяснимые сюжетные линии, обрывающиеся словно по собственному желанию, пренебрежение динамичной драматургией.

В этом смысле похожим на «Уроки фарси» оказался и первый конкурсный фильм — итальянский «Спрятанный» Джорджо Диррити — биография знаменитого итальянского наивного художника Антонио Лигабуэ. Долгий рассказ о трудной жизни этого психически нестабильного и безмерно талантливого человека тянет на видеоиллюстрацию к статье в википедии, но никаких поводов для размышлений и эмоций не дает.

При этом самый на сегодняшний день длинный фильм (три с лишним часа, хотя впереди еще и восьмичасовой фильм) — «Мальмкрог» Кристи Пую — оказался наиболее динамичным. Анонс слегка пугал — нам обещали экранизацию трактата русского философа Владимира Соловьева «Три разговора».

Пую помещает действие в трансильванскую усадьбу, где собрались люди, говорящие то по-французски, то по-русски, то по-немецки и обсуждающие самые животрепещущие на тот момент (конец XIX века) проблемы — начиная со споров о Христе кончая вопросом моральности/аморальности войны. Решиться на такой проект можно было только обладая недюжинной творческой смелостью и пониманием всех проблем сегодняшней Европы. А сделать в конечном счете не только не скучное, но и захватывающее действо с прекрасной актерской игрой, ювелирной режиссурой, глубокими смыслами — это поразительно даже для такого мощного режиссера, как Пую, который, кажется, лучше всех описал сегодняшний мир в своем шедевре «Смерть господина Лазареску».

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