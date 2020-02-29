Кинособытие: Ночной кошмар Джоан Роулинг

В российский прокат вышел французский триллер с Ольгой Куриленко и Ламбером Вильсоном «Переводчики». Он адресует к Агате Кристи, но мог появиться только в эпоху глобального интернета.

Реклама Читать далее

Все любители читать и ходить в кино давно усвоили, что в современной массовой культуре редки оригинальные сюжеты. Даже в той ее разновидности, которая предназначена прежде всего интеллектуалам. Но вот вам франко-бельгийский триллер «Переводчики», в оригинале Les traducteurs, только что вышедший в московский прокат. Режиссер — Режис Руансар.

Значит так. Французский издатель с нетипичной для француза шведской фамилией Ангстрём — его играет знаменитый (в России — лишь в узких кругах) Ламбер Вильсон – объявляет на Франкфуртской книжной ярмарке о скором выходе третьей части прогремевшей в мире трилогии «Дедал». Гениальный автор трилогии скрывается под псевдонимом и известен лишь издателю. Невольно вспоминаешь начало истории с пропавшим теперь Борисом Акуниным, истинное имя которого не было известно даже спустя два года после выхода его первых — талантливых — романов о сыщике Эрасте Фандорине. Помню серьезные исследования в СМИ о том, кто есть Борис Акунин. Среди кандидатов на псевдоним фигурировал, в частности, мой тогдашний друг литературный критик Борис Кузьминский. Но это был не он.

Ангстрём хочет выпустить книгу сразу во всем мире. Для этого он нанимает девять лучших переводчиков из тех стран, в которых «Дедал» продается наиболее успешно. Одна из прелестей фильма в том, что в нем звучат девять разных языков: итальянский, португальский, французский, русский, английский, датский, греческий, испанский и китайский (мандарин). Ну что вы? Способен ли московский прокатчик, считающий публику дурой, подарить ей такую пикантность, использовав во время разговора на других языках субтитры! Всё четко отдублировано. Все персонажи изъясняются на среднем русском.

Только пару раз на короткий момент допущены иные языки (в том числе однажды — не поверите — французский, главный для создателей «Переводчиков») — тогда в дело вступает закадровый голос, уже нашего переводчика, киношного.

Чтобы не было утечки, переводчиков привозят в уединенный замок и запирают в подвале. У них есть всё: роскошные комнаты, изумительная еда с вином и — на Рождество — шампанским, ноутбуки (очередной продакт плейсмент активно позиционирующей себя в кино компьютерно-телефонной компании). Но при этом у переводчиков отняли все личные средства связи с внешним миром, они заперты, вынуждены работать все вместе в одном зале, получают лишь по двадцать страниц «Дедала» в сутки (дальнейшее им недоступно), и за ними пристально следят два вооруженных охранника. Охранники — русские. Ведь замок принадлежит русскому миллиардеру. Фактически — это тюрьма.

Среди переводчиц — тоже русская. Кто ее играет? Разумеется, Ольга Куриленко: украино-русская звезда № 1 во французском и голливудском кино, любое появление которой на экране меня искренне радует. Идеальная киноактриса: и красивая, и талантливая (для театра требуются иные актрисы — трансформеры). На том, слава аллаху, русская тема в «Переводчиках» и завершается. Никаких обвинений русской мафии.

Этот мой кинокомментарий состоит из ответвлений. Вот еще одно. Видя происходящее, вспоминаешь о ситуации секретности вокруг романов Джоан Роулинг о «Гарри Поттере». Помнится, в фильме «Дьявол носит Prada» всемогущая начальница самого авторитетного журнала в мире моды потребовала от своей помощницы достать еще не опубликованную часть некой знаменитой эпопеи — зрители догадались, что речь шла о пятой части поттерианы. Еще вспоминается сверхпопулярный «Миллениум» с его «Девушкой с татуировкой дракона» — там ведь тоже трилогия, но она случайная, возникла из-за смерти автора, затевавшего своеобразный декалог: десять толстых романов.

Но — мое личное разочарование. Оказывается, создатели «Переводчиков» отталкивались от истории выкидыша — на мировой книжный рынок — романа Дэна Брауна «Инферно». Во время его перевода будто бы были заперты сразу двенадцать апостолов-интерпретаторов из разных стран. Ради такой макулатуры? Я, извините, с трудом одолел половину этой халтуры – после чего не отложил книгу, а принципиально выбросил ее на помойку. Так не читайся же ты никому.

Но — возвратимся к сюжету «Переводчиков». Утечка все же происходит. Непонятно как. В сети появляются первые десять, потом первые сто страниц «Дедала». Издателя шантажируют по телефону: требуют десятки миллионов евро, иначе - открытый доступ в интернете ко всей книге.

Что-то в фильме постоянно отвлекает от происходящего. В частности, в нем странная цветовая гамма. Он мрачно-серый, цветной, но почти монохромный. Обычно такую гамму используют в ретрокартинах, чтобы создать ощущение утраченного времени. Но зачем она тут? Чтобы омрачить атмосферу? Да она и без того мрачная: один труп, одно самоубийство, два покушения на убийство (одно, возможно, с летальным исходом), несколько крупных авантюр, всеобщая злость.

Да-да, ярость, точнее сказать. Ведь после утечки страниц великого, как нас уверяют, романа, тюрьма для переводчиков превращается в концлагерь. Разъяренный издатель лишает их еды, воды, а потом и света. Он уверен, что предатель — кто-то из них. Переводчиков раздевают до нижнего белья, переворачивают их комнаты, кого-то избивают. Сами жертвы как звери начинают бросаться друг на друга, подозревая коллег в нечестности.

Тут уже вспоминаешь жестокий немецкий фильм «Эксперимент», в котором группу людей заперли как бы в тюрьме, причем люди были поделены на охранников и заключенных. Фильм основывался на реальном американском — университетском, психологическом — эксперименте середины 1970-х, который пришлось срочно прервать из-за озверения подопытных, причем с обеих сторон баррикады.

В итоге вам во время просмотра «Переводчиков» наверняка придет на ум, как пришел и мне, еще и знаменитый роман Агаты Кристи, недавно в сто первый раз экранизированный. Увы, убого, поскольку экранизацию делал нарцисс. Но! Этот роман упоминается в финальных строках фильма «Переводчики». Как приятно быть прозорливым!

В эпоху глобального интернета, когда легко нарушить авторские права, все чаще возникают детективные литературные и киносюжеты, связанные с загадками и убийствами во время творческого процесса. Да, такие сюжеты возникали и раньше. Вспомним хотя бы «Клуб Дюма» Артуро Переса-Реверте и его радикальную переделку — «Девятые врата» Романа Поланского. На литературной загадке строится и один из детективных романов Джоан Роулинг, которую по-прежнему люблю. Ах, простите, Роберта Гэлбрейта: псевдоним, под которым Роулинг сейчас скрывается.

Так что в «Переводчиках» логичны культурные ссылки. Упомянул разве что четверть из них. Тут, например, «Призрак» уже упомянутого Романа Поланского, в котором первые слова глав тоже играли особую роль.

Вот вам бонус: персонаж любимой мной Ольги Куриленко ассоциирует себя с героиней хитового «Дедала» Ребеккой, которая то ли убита, то ли нет, то ли женщина, то ли призрак. Это, конечно, ссылка на отмеченный «Оскаром» как лучший фильм 1940 года триллер Альфреда Хичкока «Ребекка», где всё тоже неясно.

Тайн в итоге несколько. Кто слил неопубликованный потенциальный бестселлер в сеть. Как он это сделал. Кто загадочный автор трилогии «Дедал». Etc.

Смотреть безумно интересно. Мы с женой минут двадцать спорили по поводу деталей «Переводчиков», пока не пришли к временному соглашению.

Но кое-что смущает. В середине фильма, при всей его осторожности и запутанности, я разгадал все его тайны. Кто, что, как.

Тогда, чтобы не утратить интерес, я придумал себе еще одну загадку. Понадеялся, что создатели «Переводчиков» сотворят двойной итоговый перевертыш. Для него все было готово. Сюжет, монтаж фильма ему не противоречат. Я не верю, что создатели фильма, учитывая его построение, до него не додумались. Они просто на него не решились. Известно ведь, что в современном кино всё решают продюсеры фильма и их инвесторы. И те, вероятно, пришли к мнению, что сюжет и без того запутан и не фиг его дополнительно усложнять.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться