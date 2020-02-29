«Отверженные» названы лучшим фильмом года во Франции, Полански получил приз лучшему режиссеру

Фильм-лауреат приза жюри прошлого Каннского фестиваля, «Отверженные», получил приз лучшему фильму на прошедшей в пятницу, 28 февраля, церемонии вручения призов «Сезар». «Отверженные» получили в целом четыре приза. По три награды достались фильмам «Прекрасная эпоха» Николя Бедоса и «Офицер и шпион» Романа Полански. Полански получил «Сезар» за лучшую режиссуру, в момент объявления этого приза некоторые зрители покинули зал.

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«Отверженные» — это первый полнометражный фильм 42-летнего режиссера Ладжа Ли, родившегося в семье выходцев из Мали. Фильм рассказывает о проблемном парижском пригороде, Монфермее, где разворачивалось действие романа Виктора Гюго, и где сегодня царят бедность, наркотрафик и полицейский произвол. «Бедность затрагивает все больше и больше французов, бедность разделяет людей, она — наш общий враг», — сказал режиссер, получая приз.

Помимо приза в главной категории, «Сезар» лучшему фильму года, «Отверженные» получили также приз за лучший монтаж, лучшему актеру-дебютанту и созданный недавно приз зрительских симпатий.

Фанни Ардан с призом "Сезар" REUTERS/Piroschka van de Wouw

Три приза получил фильм «Прекрасная эпоха» Николя Бедоса – за лучший оригинальный сценарий, лучшие декорации и лучшей актрисе второго плана (Фанни Ардан). Столько же призов было отдано картине Романа Полански «Офицер и шпион». Сам режиссер, против которого несколько женщин выдвинули обвинения в сексуальном насилии, а также вся съемочная группа его фильма на церемонии не присутствовала. «Офицер и шпион» был отмечен призом за лучшие костюмы, лучший сценарий-экранизацию и за лучшую режиссуру.

Скетчи в тягостной атмосфере

Церемония вручения призов «Сезар» в этом году проходила в контексте небывалой напряженности. В канун ее проведения подало в отставку правление Академии киноискусства, присуждающей призы «Сезар» после публикации письма 400 деятелей французского кино, обвинивших этот кинематографический институт в отсутствии открытости и демократии, а также предвзятой позиции в отношении некоторых авторов. Помимо этого —беспрецедентного в истории Академии — события, ситуация вокруг Романа Полански, чей фильм лидировал по числу номинаций, накалила атмосферу. Некоторые из членов Академии требовали отмены церемонии. Сам Роман Полански опубликовал письмо, в котором объяснил, что отказывается присутствовать на событии. Напомним, что три года назад планы Академии назначить франко-польского режиссера председателем 42-й церемонии «Сезаров» резко раскритиковала тогдашняя министр по правам женщин Лоранс Россиньон, назвав такое решение «банализацией изнасилований».

Церемония этого года открылась в обстановке напряженности, а председатель 45-й церемонии, актриса Сандрин Киберлен, призналась, обратившись к зрителям, что никогда она еще не произносила речей, столь тщательно выбирая слова. Ведущая церемонии, стендап-комик Флоранс Форести много шутила, но скетчи вокруг темы «сексуальных хищников» не разрядили атмосферу. Упоминание при вручении приза за лучший документальный фильм гостем церемонии, телеведущим и режиссером Антуаном Деконом Петра Павленского, предавшего гласности интимные видео экс-кандидата в мэры Парижа, тоже не развеяло тягостной атмосферы, царившей в зале. Несколько раз ведущая адресно «прошлась» по Роману Полански: представляя фильм «По воле божьей», который затрагивает тему педофилии в церкви, она назвала фильм Полански «Офицер и шпион» фильмом о педофилии в 70-е гг. (две женщины, обвинившие режиссера, сообщили, что подверглись насилию с его стороны, когда им было 9 и 10 лет).

Ведущая 45-й церемонии призов "Сезар" Флоранс Форести REUTERS/Piroschka van de Wouw

Со своей стороны, члены Академии присудили Полански два приза — за сценарий и режиссуру и, по всей вероятности, таким образом либо выразили ему поддержку, либо показали, что проводят различие между автором и его произведением и человеком, отмечает критик издания «20 минут».

Тем не менее, в момент объявления о присуждении приза за лучшую режиссуру Роману Полански, некоторые из присутствовавших демонстративно покинули зал. В их числе были актриса Адель Энель и режиссер фильма «Портрет девушки в огне», в котором она снялась, Селин Сьямма. Адель Энель при этом выкрикивала: «Позор».

Момент объявления приза Роману Полански A l'annonce du César de la Meilleure Réalisation pour Roman Polanski ("J'accuse"), Adèle Haenel quitte la salle.



Le meilleur des #César2020 > https://t.co/ipnVwouBeV pic.twitter.com/7xa0CTbU3H — CANAL+ (@canalplus) February 28, 2020

Ведущая церемонии Флоранс Форести после присуждения режиссерского приза Роману Полански более на сцену не вернулась и опубликовала в своем аккаунте в Instagram комментарий из одного слова: «отвратительно».

К счастью, на церемонии были и трогательные, и волнующие моменты. Присуждение приза лучшей актрисе 29-летней Анаис Демустье («Алиса и мэр») и ее краткая серьезная речь о философии и политике были встречены дружными аплодисментами зала. С энтузиазмом публика восприняла и присуждение приза лучшему актеру Рошди Зему («Боже мой!»), в прошлом этот актер, родившийся в семье выходцев из Марокко, четырежды номинировался на «Сезар», но приз свой получил впервые. Очень тепло зал встретил молодую алжирскую кинематографистку Мунию Меддур (она родилась в Москве), чей фильм «Лапочка» получил два приза, в том числе за лучший режиссерский дебют.

Наконец, небольшой триумф выпал на долю французских мультипликаторов, которые лишь в 2011 году добились создания отдельной категории призов за лучшие анимационные ленты. Фильм 46-летнего режиссера Жереми Клапена «Я потеряла свое тело» (об ампутированной руке, которая сбежала из больницы и ищет своего хозяина) был номинирован в нескольких категориях и получил два приза – за лучшую анимационную ленту и лучшую музыку.

Разочарование выпало на долю большой серьезной ленты Франсуа Озона «По воле божьей», картина имела восемь номинаций, но довольствовалась лишь «Сезаром» актеру во второплановой роли, его получил Сванн Арло.

Полный список призеров 45-й церемонии призов «Сезар»

Лучший фильм – «Отверженные», реж. Ладж Ли

Лучший актер – Рошди Зем, «Боже мой!»

Лучшая актриса – Анаис Демустье, «Алиса и мэр»

Лучшая актриса в роли второго плана – Фанни Ардан, «Прекрасная эпоха»

Лучший актер в роли второго плана – Сванн Арло, «По воле божьей»

Лучший режиссер – Роман Полански, «Офицер и шпион»

Лучший сценарий-экранизация – Роман Полански, Роберт Харрис «Офицер и шпион»

Лучший оригинальный сценарий – Николя Бедос, «Прекрасная эпоха»

Лучший оператор – Клер Матон, «Портрет девушки в огне»

Лучшая музыка – Дан Леви, «Я потеряла свое тело»

Лучший монтаж – Флора Вольпельер, «Отверженные»

Лучшие костюмы – Паскалин Шаван, «Офицер и шпион»

Лучшие декорации – Стефан Розенбаум, «Прекрасная эпоха»

Лучший звук – Николя Дежонкьер, Рафаель Мутерд, Оливье Гуанар, Ранди Том, «Зов волка»

Лучший режиссерский дебют – «Лапочка», реж. Муния Меддур

Лучшая молодая актриса, приз «Надежда» - Лина Худри, «Лапочка»

Лучший молодой актер, приз «Надежда» - Алексис Манети, «Отверженные»

Лучший короткометражный фильм – “Pile poil”, реж. Лориан Эскафр, Ивонник Мюллер

Лучший полнометражный анимационный фильм – «Я потеряла свое тело», реж. Жереми Каплен

Лучший короткометражный мультипликационный фильм – «Ночь пластиковых пакетов», реж.

Лучший документальный фильм – «М», реж. Иоланда Зауберман

Лучший иностранный фильм – «Паразиты», реж. Пон Чжун Хо

«Сезар» зрительских симпатий – «Отверженные», реж. Ладж Ли

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