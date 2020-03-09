Шведский актер Макс фон Сюдов скончался во Франции на 91 году жизни. Об этом изданию Paris Match сообщила его супруга Катрин. «С разбитым сердцем, с бесконечной печалью и невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года», — заявила она.

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Карл Адольф фон Зидов, взявший себе псевдоним Макс фон Сюдов, родился в Швеции. В 1949 году он дебютировал в кино, а через несколько лет познакомился с режиссером Ингмаром Бергманом. Фон Сюдов играл в его театральных постановках, а затем и в фильмах. Их первой совместной киноработой стала вышедшая в 1957 году драма «Седьмая печать». За ней последовали такие фильмы, как «Девичий источник», «Изгоняющий дьявола», «Земляничная поляна».

Кадр из фильма Ингмара Бергмана "Седьмая печать". Макс фон Сюдов справа - в роли рыцаря, играющего в шахматы со смертью. Wikipedia

Актер снимался и в Голливуде. На его счету роли в фильмах «Никогда не говори никогда», «Изгоняющий дьявола», «Судья Дредд», «Дюна», «Особое мнение», «Остров проклятых», «Звездные войны: пробуждение силы». Последним фильмом фон Сюдова стал «Курск», вышедший на экраны в 2018 году. Любителям сериалов он запомнился своими ролями в «Игре престолов» и «Тюдорах».

Макс фон Сюдов дважды номинировался на премию «Оскар» — в 1989 году за лучшую мужскую роль в фильме «Пелле-завоеватель», и в 2012 году в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в картине «Жутко громко и запредельно близко».

В 2002 году фон Сюдов получил французское гражданство и с тех пор проживал в Провансе. Причина смерти актера не называется. Семья просила не беспокоить их во время траура.

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