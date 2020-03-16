Карантинное чтение номер один

Слова бывают разные. Иногда нужна короткая команда из трех букв — для кого-то S.O.S., для кого-то — X.Y. Z. Но бывают слова, сложенные в толстые книги. Таких книг всего два вида: толстые романы и воспоминания, ну и очень толстые словари. Сегодня я скажу о первых.

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На первое место из всех карантинных книг я поставлю роман Даниэля Дефо «Дневник Чумного Года». Сорок лет назад я более внимательно прочитал предисловие Энтони Берджесcа, чем сам роман Дефо, написанный от лица шорника Г. Ф. Мне стало ясно, что до некоторой степени эта книга — вторая часть дилогии. Первую — «Робинзона Крузо» — читают все, а вот роман о Лондонской чуме 1665 года — единицы. И вот настал момент, когда многие, очень многие набросятся, наконец, на «ДЧГ». Бэрджесс объяснил мне, как читать эту книгу. Самому Даниэлю де Фо во время чумы было пять лет. Дневник, легший в основу книги, принадлежал перу его дяди, тоже носившему фамилию Фо. Но великий писатель не просто переплел дневниковую фактуру с воспоминаниями о детских переживаниях, а создал тот жанр литературы, в котором за несколько столетий будет написано всего несколько книг. Об этом прекрасно написала в послесловии к собственному переводу романа на русский язык Ксения Николаевна Атарова.

«Дневник Чумного Года» подарит читателю эпохи коронавируса несколько часов переживаний и целые дни размышлений, пополнения знаний и обогащения чувств — и без всякого моего предисловия. С этого места смело можно перестать читать написанное ниже. Но если вдруг ты, читатель, еще не сбежал, и тебе нужны доказательства, что эта книга будет тебе полезна в ближайшие дни, то прочитай еще несколько предложений.

Богатые и бедные

Дефо много размышляет о том, как встречают бедствие богатые и бедные, какие привычные ошибки совершают те и другие, как могло бы быть устроено общество, в котором разрыв между богатством и бедностью был бы не таким широким и глубоким, как в Англии середины 17 века (и, например, России начала 21 века). Социология будущего — вот что такое «ДЧГ».

Врачи, священники и шарлатаны

ДЧГ дает нам не только портреты прекрасных врачей, добрых пастырей и опасных шарлатанов, но и предлагает каждому из нас в самих себе распознать своего внутреннего помощника и своего внутреннего капризного губителя. Еще не было никакой психологической прозы, друзья, а она, оказывается, уже была. Прав был Энтони Бэрджесс!

Стремные и кочумные

Внутренний друг. Здравый смысл. Кто его знает, что это за птицы. Но как же был мудр покойный дядя Даниэля Дефо, что скрупулезно записывал цифры и факты, которыми потом воспользовался его гениальный племянник. Невероятная трудовая дисциплина, точное понимание того, где лучше выждать, а где лучше действовать по возможности быстро, тренировка внимания и вера в разум как высшую силу, — неважно, набожный ты или безбожник, — это поле для разговора, который займет тебя читатель, ровно на ту глубину, с которой ты перестанешь дрожать от коронавирусной паники, если, конечно, эта паника тебя хоть как-то задела.

Доброта и злоба

Человек — удивительное существо. Один будет делиться последним, прекрасно понимая, что ему самому точно не хватит и на себя. Другой будет за час, за минуту до собственной смерти пытаться ограбить ближнего или просто нанести тому урон. Нам, обыкновенным людям, хочется найти равновесие между благодарностью и обидой, суетливостью и апатией, избыточной щедростью и лукавой прижимистостью, самомнением и самоуничижением, пресыщенностью и вожделением, вдохновением и унынием, сладким сном и земным горем, ночным кошмаром и дневным покоем. Даниэль Дефо поможет тебе, читатель, найти свою дорогу. Ибо наступает карантинное время — время толстых книг.

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