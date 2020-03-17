Парижская опера бесплатно выложит в сеть свои спектакли во время карантина

Начиная со вторника, 17 марта, на сайте Парижской оперы, а также на сайте Culturebox можно бесплатно смотреть спектакли. Как сообщает Le Figaro, каждый спектакль будет доступен для просмотра в течение шести дней.

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Первой в сеть в 19.30 (по парижскому времени) выложили лирическую оперу «Манон» Жюля Массне в постановке Венсена Юге. Спектакль должны были показывать в Опера Бастиль до 10 апреля, однако из-за коронавируса показы отменили.

«Мы хотим во что бы то ни стало сохранить связь с публикой в эти более чем сложные времена», заявил в комментарии Le Figaro пресс-секретарь Парижской оперы Мартен Кулон.

Оперу «Манон» можно будет посмотреть на сайте Парижской оперы до 22 марта.

С 23 до 29 марта на сайте будет доступна опера «Дон Жуан»

С 30 марта до 5 апреля — балет «Лебединое озеро»

С 6 по 12 апреля — «Севильский цирюльник»

С 13 до 19 апреля — Спектакль-оммаж Джерому Роббинсу

С 20 до 26 апреля — «Сказки Гоффмана»

С 27 апреля по 3 мая — «Кармен»

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