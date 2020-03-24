Кинособытие: Последние герои московского проката

Фильм французского мэтра Оливье Ассаяса «Афера в Майами» может стать одним из печальных финальных аккордов перед закрытием кинотеатров в России.

Реклама Читать далее

В то время как во Франции и ряде других европейских стран кинотеатры уже закрыты из-за COVID-19, а Каннский фестиваль отложен минимум на полтора месяца, в России кино продолжают показывать. Правда, на сеанс нельзя продавать больше пятидесяти билетов, а в понедельник, 23 марта, последовала рекомендация Министерства культуры временно закрыть кинозалы.

Пока ведущие киносети ей не последовали. Но, во-первых, все же ограничили количество залов: и в Москве, и в других городах. А во-вторых и главных, прокат, можно считать, уже накрылся медным тазом. Если в прошлый четверг (это премьерный день в Москве для очередной прокатной недели) вышли все заранее объявленные фильмы, то уже в этот четверг репертуар скукожится. Из планов исчезли все сколько-нибудь — лично для меня — интересные ленты. И не только зарубежные, появление которых отложено потому, что из-за вируса изменены сроки их выхода в странах-производителях. Но и отечественные: никто не желает показывать свои картины в заметно опустевших залах.

Так что идущую у нас сейчас драму с элементами шпионского триллера «Афера в Майами» — в оригинале Wasp Network, «Осиная сеть» — французского мастера Оливье Ассаяса можно считать весенней и одновременно последней ласточкой московского проката.

Напомню, что Ассаяс сделал типичную для французского режиссера карьеру: пришел в кино из кинокритики, причем конкретно из журнала «Cahier du cinéma», ставшего в свое время стартовой площадкой для лидеров французской новой волны. На рубеже 1980-х-90-х кинознатоки считали его надеждой европейского авторского кино. Надежды осуществились лишь отчасти. Моим любимым фильмом Ассаяса до сих пор остается сюрреалистическая «Ирма Веп», сделанная в далеком 1996-м. Но от Ассаяса по-прежнему ждешь откровений.

«Афера в Майами» может показаться странной тем, кто привык считать Ассаяса исследователем камерных проблем. Чего вдруг он сделал картину о противоборстве в начале 1990-х, на Кубе, но прежде всего в Майами, сторонников Кастро и представителей, как их именовали в СССР, кубинских контрас —по аналогии с никарагуанскими контрас, которые тоже, и тоже при поддержке США, боролись против революционеров? Отчего его так заинтересовало знаменитое среди правозащитников дело так называемой «кубинской пятерки» (а вот не стану расшифровывать, что это за дело — не буду выдавать сюжет).

Но не стоит забывать, что Ассаяса уже годы интригует радикальное мышление. В частности, он сделал минисериал «Карлос» об одном из самых известных левых террористов в истории Ильиче Рамиресе Санчесе. У Ассаяса его сыграл однофамилец — венесуэлец по происхождению, обладатель «Сезара» и дважды номинант на премии «Золотой глобус» и «Эмми» Эдгар Рамирес.

Он же изображает главного персонажа «Аферы в Майами» Рене Гонсалеса. Все основные персонажи в фильме — реальные. В 1990-м этот Гонсалес, будучи пилотом-инструктором, совершает дерзкий побег с Кубы, оставив в стране почти без средств к существованию жену и маленькую дочь. Жену по имени Ольга Салануева играет Пенелопа Крус. С необычной прической она по-особенному, по-новому хороша. Салануева, кстати, тоже реальная фигура. При этом, найдя много сведений о ней (например, что ей в девятый раз отказали в 2000-е в американской визе), я так и не понял: она из русских или ей так повезло с весьма оригинальной фамилией? Если кто знает, растолкуйте, пожалуйста.

Детали кинопобега из Гаваны в Майами Рене Гонсалеса сходу обозначают достоинства и недостатки работы Ассаяса. В нем много точных деталей, воссозданы одежды, транспорт времени. Гонсалес улетает на самолете, на котором написано «Ан-2» — и это впрямь надежный старый советский «кукурузник» (как его именовали), который можно посадить даже на перепаханное поле, перевезший у нас немало пассажиров.

Гонсалес, кстати, еще и танкист, два года вместе с советскими бойцами исполнявший интернациональный долг в Анголе. При этом он не просит политического убежища в США, поскольку родился в Чикаго и у него штатовский паспорт. Просто на Кубе ему стало невмоготу.

Он старается оставаться вне политики, но даже экономически зависит от антикастровских организаций, которые дают ему и жилье, и бытье. Поэтому соглашается, когда его вербуют. Нет, не сражаться. Что уже хорошо. А выполнять благородную миссию — будучи пилотом, отслеживать плоты, на которых некоторые анти-кастровцы стремятся уплыть в Майами. Помогать спасать рискующих собой кубинцев. И тут — лажа, каких в фильме, к сожалению, достаточно. Убеждая содействовать, герою говорят, что режиму Кастро конец, поскольку СССР рухнул и больше Фиделя не поддерживает. Это в 1990-то СССР рухнул? Да вы что? В 1990-м никто у нас и предположить не мог, что власть КПСС завершится столь скоро — в конце 1991-го. Но в конце и именно 91-го!

Тут фильм переключается на иного персонажа, еще одного кубинского военного, который эмигрировал, приплыв в ластах и маске на военную базу США в печально известную теперь (после недавних тюремных пыток) Гуантанамо. Эта база существовала на Кубе с начала прошлого века. Нового эмигранта играет еще один известный латиноамериканский актер — знаменитый после «Элитных отрядов», «Элизиума» и сериала «Нарко» (где он Пабло Эскобар) бразилец Вагнер Моура. В роли его девушки — Ана де Армас: звезда будущей серии бондианы.

К 25-й минуте, когда фильм переключается на второго персонажа, который во многом повторяет путь первого, вдруг ощущаешь, что тут есть детективная интрига и неизвестно, что и как пойдет. Тем более, что звучит фраза: не знаешь, где заканчивается борьба за свободную Кубу и начинается контрабанда кокаина.

Кубинцам-перебежчикам дико ходить на обязательные богослужения, от которых они отвыкли во время военного коммунизма. Для второго перебежчика оскорбительно, что ему, как приблудной собаке, дают при первом допросе стандартный ужин из дешевки-Макдональдса: биг мак, картошку и колу. Дескать, оцени качество жизни в США! Но он хвалит: МакДональдс лучше МакКастро.

Заслуга Ассаяса уже в том, что он собрал в фильме двух, пожалуй, главных красавиц испаноязычного киномира: Пенелопу Крус и Ану де Армас — единственную истинную кубинку среди актеров, изображающих кубинцев. А еще привлек Гаэля Гарсию Берналя. Недостаток в том, что он не вполне понимал, чем их занять. Все трое приглашены именно в качестве звезд, которые должны обеспечить кассу. Но при этом не вполне понимают, что им играть.

В итоге и дело «Кубинской пятерки», до сих пор волнующее правозащитников, в фильме смазано. Неясна позиция самого Ассаяса. «Пятерку» ведь обвинили фактически в шпионаже, точнее (а можно пошутить в подобном случае?) в развратных действиях, содействующих шпионажу. Ну то бишь в акциях, которые могут к нему привести. И всех засадили по полной. Хотя спустя десять с лишним лет начали выпускать по одному.

Но пятерка ведь не взламывала безопасность США. Она исключительно предотвращала теракты на Кубе (которым Америка, поддерживая кубинских контрас, содействовала). Но все это в фильме пробормотано.

При этом я, в конечном счете, понимаю позицию Ассаяса. Его раздражают как правые, так и левые — и я отчасти могу с этим согласиться. Он против любых идеологий — я также.

Фильм о том, как из-за политики и идеологий страдают и погибают простые люди. Которых вербуют, зомбируя идеологиями. И это прежде всего мужчины. Но еще больше страдают их жены и дочери, которые вообще ни при чем.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться