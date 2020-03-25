«Высота» — навсегда. Не стало Инны Макаровой

Инна Владимировна Макарова умерла в больнице, куда попала в начале месяца в тяжелом состоянии. Ей было 93 года, последние много лет она болела и почти не снималась. По крайней мере ничего значительного ей создать больше не удалось.

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Перестройка проехалась катком по многим, и Инна Владимировна не стала тут исключением. Подкосился и рухнул кинопрокат, в кинотеатрах продавали диваны, а актеры, чтобы выжить, были вынуждены играть в самых низкопробных опусах. Кто-то сумел подстроиться под обстоятельства, кому-то не удалось, а кто-то и вовсе не захотел. Инна Макарова принадлежала к последней категории. Ей казалось немыслимым сниматься в фильмах, за которые будет стыдно.

Характер у нее был не просто бойцовский — несгибаемый. А что удивляться — она ведь «гордая полячка». В конце XIX века мятежный поляк Иоганн Герман был сослан из столицы в Сибирь — царские власти не простили ему участия в подготовке восстания. Пан Иоганн обосновался в глухой деревне с говорящим названием Тайга — несколько домов да бескрайняя тайга да больше ничего. Там он встретил девушку, переселенку из подмосковных Бронниц, и у них родилась дочь Анна — мать будущей актрисы. Когда у Анны и ее мужа Владимира родилась Инна, семья перебралась в Новосибирск, где отец устроился диктором, а мать — завлитом в местный ТЮЗ.

Словом, Инна унаследовала польскую мятежность, помноженную на сибирскую закалку, и эта суровая смесь сулила ей боевое будущее. Характер проявится уже потом, когда она станет совсем взрослой и сумеет сама порвать отношения с любимым мужем, а потом — решительно отказываться от сомнительных ролей.

А началось все, как в сказке. Инна уже в начальной школе знала, что станет актрисой — она даже срежиссировала небольшой детский спектакль в четвертом классе. Ходила в кружок, без конца что-то декламировала. Позже, когда началась война, ей это пригодилось, — девочка ездила по госпиталям с молодежной бригадой, где пела-плясала-читала, срывая аплодисменты и вызывая слезы на глазах раненых. Да и весь медицинский персонал приходил смотреть на отчаянную девчонку.

Во ВГИКе Инна попала на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Это был звездный курс — Сергей Бондарчук, Людмила Шагалова, Клара Лучко, Евгений Моргунов. Бондарчук шагнул во ВГИК прямо с фронта и казался очень-очень взрослым, мудрым, отважным. Хотя был всего на шесть лет старше вчерашних школьников.

Когда возник замысел экранизировать «Молодую гвардию» Фадеева и поручить это Герасиову, Сергей Аполлинарьевич решил снимать свой курс. Макарову он любил особенно — несмотря на образ хохотушки, она была не только талантлива, но и вдумчива. Герасимов это ценил. А на роль Любки Шевцовой ее выбрал сам Фадеев, увидев ее в студенческом спектакле «Кармен», где Макарова играла главную роль.

Темперамента юной актрисы хватило бы на пять Кармен, и Фадеев это сразу разглядел. «Не знаю, какой была Кармен, но Любка Шевцова была именно такой», — шепнул он во время спектакля Герасимову, указывая на Инну. Так начался актерский взлет.

«Молодая гвардия» прогремела на весь Союз. Это сейчас мы знаем, что на деле все было, мягко говоря, не совсем так, как показал Фадеев, а вслед за ним —Герасимов. Но тогда, в 48-ом, зрители рыдали всей страной, когда в финале фильма пятеро молодогвардейцев идут на смерть за Отечество. Говорят, что плакала даже великая Раневская, которую не так-то просто было растрогать.

После «Молодой гвардии» и Сталинской премии актерская жизнь Макаровой заиграла всеми красками — она была нарасхват, ею интересовались самые именитые режиссеры, а писатель Юрий Герман даже специально на нее и на Алексея Баталова написал сценарий мелодрамы «Дорогой мой человек». Это была ее вторая совместная работа с Иосифом Хейфецем — до этого она сыграла в его криминальной драме «Дело Румянцева».

Успела Инна Владимировна поработать и с великим Всеволодом Пудовкиным, снявшись в его последнем фильме — «Возвращение Василия Бортникова».

Но настоящая слава обрушилась на актрису после картины Александра Зархи «Высота» — фильме по-советски наивном, но невероятно обаятельном, и в первую очередь за счет исполнителей главных ролей — Инны Макаровой и Николая Рыбникова.

По Рыбникову после «Весны на Заречной улице» уже обмирало все женское население Советского Союза, но и Макарова уже была любимицей. Дуэт двух народных любимцев стал одним из самых примечательных в советском кинематографе того периода

Потом были «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Преступление и наказание», «Неисправимый лгун», «Пошехонская старина», «Мертвые души»… Не так уж и много для звезды, но на исходе XX века, а потом и в начале XXI Инна Макарова отвергала один сценарий за другим.

При этом Инна Владимировна была человеком необычайно мягким и деликатным, интеллигентом вневременного розлива. Может, именно это плюс немного детское обаяние и мешали ей хватать и цепляться, без чего актерской профессии может и не состояться. Но у Инны Владимировны все-таки состоялась. Не могла не состояться — слишком ярок был талант и слишком велико обаяние этой польско-сибирской девочки, прожившей такую долгую, такую бескомпромиссную и такую безупречную жизнь.

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