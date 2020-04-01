Версальский дворец и Центр Помпиду перешли в онлайн на время карантина

Версальский дворец, закрытый на время карантина, запустил интернет-платформу виртуальных экскурсий и 3D-прогулок

Дворцово-парковый ансамбль Версаля, закрытый на время карантина, запустил интернет-платформу виртуальных экскурсий и 3D-прогулок для всех желающих познакомиться с красотами и секретами резиденции французских королей. Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду на время карантина превратил свой сайт в виртуальный филиал, открыв доступ к постоянной коллекции, выставкам, киноархиву и онлайн-курсам современного искусства для взрослых и детей.

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Версаль методом погружения

Посетить Версальский дворец и парки, не выходя из дома, сейчас можно благодаря партнерству музея с сервисом Google Arts & Culture. Закрытый 13 марта из-за эпидемии коронавируса Версаль вышел в онлайн на специальной платформе, позволяющей виртуально познакомиться с 2300 залами, прогуляться по паркам и садам площадью 800 га и получить исчерпывающую информацию об истории королевской резиденции.

На платформе представлено 22 000 экспонатов музея, которые можно осмотреть со всех сторон благодаря технологии 3D и узнать их историю из комментариев. Версаль предлагает экскурсии по своим знаменитым залам, возможность рассмотреть в мельчайших деталях картины и роспись потолков, узнать 11 главных дворцовых секретов и даже разделить королевскую трапезу.

Полное «погружение» в обстановку возможно благодаря приложению-симулятору VersaillesVR | the Palace is yours.

🇫🇷Bravo à tous ! La bonne réponse est Madame de Pompadour, Jean-Baptiste Colbert et la Princesse Palatine.



🌍Congratulations to all ! The correct answer is Madame de Pompadour, Jean-Baptiste Colbert and Princess Palatine. pic.twitter.com/f1rxn4JaGg — Chateau de Versailles (@CVersailles) March 31, 2020

Во время карантина Версальский музейный комплекс также ведет активную работу в социальных сетях, напоминая об истории главных экспонатов, размещая викторины для своих подписчиков, записи музыкальных концертов и видеосюжеты о тех, кто несмотря на карантин, продолжает работу в музее (например, садовники).

На платформе Soundcloud выложена серия подкастов со звуками Версальского дворца — от журчания фонтанов до цокота копыт по брусчатке двора.

Виртуальный филиал Центра Помпиду

Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду на время карантина выложил на своем интернет-портале видеоэкскурсии для знакомства с постоянной экспозицией и временными выставками, которые работали до закрытия или завершились не так давно (Вазарели).

В подкастах доступны рассказы о главных шедеврах музея — работах Матисса, Миро, Леже, Шагала, Кандинского…

Киноархивы музея стали доступны в виртуальном кинотеатре: каждую среду Центр Помпиду размещает онлайн один из фильмов, которые можно было посмотреть в его кинозалах. Кинопоказы начались 1 апреля короткометражкой знаменитой писательницы Маргерит Дюрас «Отпечатки рук» (Les mains négatives, 1979).

Центр Помпиду также выложил в сеть 170 эпизодов своего веб-сериала о современном искусстве для детей от пяти лет — «Mon Œil». Для взрослых появилась возможность записаться на онлайн лекции и занятия, посвященные истории и секретам движения Поп-арта.

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