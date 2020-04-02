Борис Виан: краткая энциклопедия творчества к столетнему юбилею

Борис Виан был одной из самых ярких фигур французского культурного и артистического мира XX века. Писатель, журналист, переводчик, поэт-песенник, джазист, ученик Альфреда Жарри в литературе и поклонник Дюка Эллингтона в музыке, Виан был разносторонне талантлив. Его литературные произведения были мало известны при жизни писателя. Сегодня их читают во всем мире. К 100-летию со дня рождения Бориса Виана, которое отмечалось 10 марта, французская редакция RFI составила краткую энциклопедию из девяти глав, напоминающих о жизни и творчестве знаменитого мастера.

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Вечный юноша

Невозможно себе представить старыми и немощными, например, популярного героя комиксов Тентена или Алису из «страны чудес» Льюиса Кэррола. Не вообразить себе глубоким стариком и Бориса Виана, 100-летие которого отмечалось 10 марта 2020 года. Автор «Пены дней» и антивоенного шлягера «Дезертир» не может постареть, потому что в нашей памяти он навсегда остался вечным юношей, каким он сам себя ощущал и каким его видели современники на протяжении его слишком короткой жизни. Борис Виан даже не успел представить себе, как будет выглядеть в старости — летним утром 1959 года его уставшее и больное сердце остановилось. Борису Виану было всего 39 лет… После себя он оставил внушительное и многоплановое наследие как в литературе, так и в музыке, оставшись в памяти символом искрометной юности.

Борис

«Во мне славянский дух, во мне славянский дух. Я родился в Виль-д’Аврэ, мои родители — французы. Мою маму зовут Жанна, а отца Виктор, но меня зовут Борис», — пел Борис Виан, подшучивая над своим происхождением. Он родился 10 марта 1920 года в исконно французской семье в Виль-д’Аврэ, к западу от Парижа. Его отца звали не Виктор, а Поль, а мать — Ивонной. Ивонна была не только любящей матерью, но и страстным меломаном, играла на арфе и на фортепьяно. Она обожала оперу Мусоргского «Борис Годунов», которой будущий писатель и обязан своим именем со славянским для французского уха звучанием. Согласно биографам писателя, зажиточный и буржуазный дом Вианов был настоящей «мирной гаванью» для детей, прогрессивному воспитанию которых родители уделяли много внимания, привив им любовь и интерес к литературе.

Увлечение джазом возникло у Бориса в детстве. Научившись играть на трубе, уже в 12 лет вместе с братьями он создал джазовую группу «Аккорд Джаз».

Борис Виан (1959) © DR

Разорившиеся во время биржевого краха 1929 года родители решили, что дети должны обязательно получить высшее образование и надежные профессии. Борис был успешен в математике. Чтобы иметь ремесло и твердый заработок, он окончил престижную Центральную школу (один из лучших технических вузов Франции). Его инженерная карьера началась во Французской ассоциации стандартизации, где Борис проработал с 1939 по 1944 год. В 1944 году его отец погиб от руки грабителя, пробравшегося в семейный дом. Этот год стал переломным в жизни Виана.

«Сто сонетов»

Работа в бюро была скучной, однако выхода не было, надо было зарабатывать на жизнь. Но скучная работа все-таки оставляла ему достаточно свободного времени. Он мог играть джаз и, главное, писать. Свои первые произведения Борис Виан написал между 1942 и 1944 годами на бланках с грифом агентства, в котором работал. Это были «Сто сонетов».

Первое произведение в прозе — «Волшебная сказка для не вполне взрослых» — Виан посвятил молодой жене Мишель Леглиз, выздоравливавшей после операции. «Сколопендр и планктон» — это не только первая большая книга писателя, но также гимн джазу и едкое сатирическое описание собственной работы в конторе. Рукопись привлекла внимание тогдашнего руководителя издательства «Gallimard» Рэмона Кено. Автор экранизированного Луи Малем произведения «Зази в метро» с энтузиазмом отнесся к экспериментаторской манере письма начинающегося писателя, и роман был опубликован в 1947 году. Так началась литературная карьера одного из самых плодовитых французских писателей послевоенного поколения.

Творческое наследие Бориса Виана огромно. За неполные пятнадцать лет литературной карьеры он написал 10 романов, 60 новелл, 3 поэтических сборника, 3 тома литературной и музыкальной критики, 10 пьес, 6 оперных либретто, 500 песен, 30 сценариев, множество писем, памфлетов, манифестов и переводов.

Ни на кого не похожий писатель

Плодовитый и ни на кого не похожий Борис Виан создал в литературе свой особый «параллельный» мир и неповторимый язык. Его произведения — это смесь фантазий, напоминающих Льюиса Кэррола, фантастики Уэллса, черного юмора, вдохновленного американскими романами в жанре «нуар», и абсурда в стиле французского писателя, драматурга, поэта, предтечи абсурдизма Альфреда Жарри.

Литературный вкус писателя был сформирован в юности чтением Кафки, Бенжамена Констана, Марселя Эме, а также англо-саксонской литературой – произведениями Киплинга, Мелвилла, Хемингуэя, Стейнбека. Виан вырос в семье «англоманов», в которой ценили игру слов и каламбуры. Исследователи творчества Виана находят в его воспитании истоки любви писателя к неологизмам, анаграммам собственного имени и многочисленным псевдонимам. Вслед за самыми первыми произведениями, под собственным именем Борис Виан опубликовал романы «Пена дней», «Осень в Пекине», «Сердцедёр» и «Красная трава». Еще шесть романов вышли в свет под различными псевдонимами.

Джаз

«Без джаза жизнь была бы ошибкой», — любил повторять Борис Виан. Любовь к джазу ему «привил» Дюк Эллингтон, которого он впервые услышал и полюбил еще подростком, в тринадцатилетнем возрасте. Борис мечтал стать джазменом. Несмотря на сердечную недостаточность, он научился играть на трубе. Как трубач получил известность в клубах парижского квартала Сен-Жермен-де-Пре, где играл в послевоенные годы. Виан-джазист был настолько популярен, что парижские любители джаза величали его «принцем Сен-Жермен-де-Пре».

Дюк Эллингтон и Борис Виан в Париже 8 апреля 1950. AFP

На концертных вечерах, организатором которых выступал Виан, часто бывали Сартр и Симона де Бовуар. Существует легенда, согласно которой в 1948 году Борис Виан представил «единственного настоящего гения джаза» Дюка Эллингтона Рэмону Кено и Гастону Галлимару. Он был одним из устроителей концертов Майлза Дэвиса в парижских джаз-клубах. Он же представил его Сартру, Пикассо и Жюльетт Греко. Приезд Чарли Паркера в Париж — это опять-таки заслуга Виана. В 1951 году Борис вынужден был оставить игру на трубе из-за проблем с сердцем. До конца жизни он оставался джазовым критиком и автором специализированных журналов, в частности в Jazz Hot.

«Пена дней»

Для Рэмона Кено «Пена дней» — «самый пронзительный из романов о современной любви». А Симона де Бовуар писала автору: «Я полюбила ваш роман в целом и в деталях (…) Я нахожу его одновременно удивительно чутким, чувственным, поэтичным, жестоким, нежным и подлинным; подлинным особенно в нежности». Отрывки из романа были напечатаны в основанном Сартром журнале «Les Temps modernes» (Новые времена), прежде чем книга вышла в издательстве Gallimard в марте 1947 года.

Интрига романа, в центре которой — любовь, жизнь и смерть, не слишком оригинальна, если бы не новаторское письмо Бориса Виана. Блюзовый ритм этой прозы, переплетающей сюрреализм с повседневностью, постепенно увлекает читателя в поэтический и сбивающий с толку, обескураживающий мир. Роман не оставляет равнодушным. Не имевшая успеха при выходе в свет, книга «Пена дней» стала культовым романом после переиздания в 1963 году.

«Черный роман»

Детективному роману «Я приду плюнуть на ваши могилы», изданному в 1947 году под псевдонимом Вернон Салливан, Борис Виан обязан своей «темной» репутацией «совратителя молодежи» и «порнографа». Родился этот роман «на спор». После того как «Пена дней» не получила литературную премию, на которую писатель рассчитывал, он решил написать роман-подражание популярному американскому жанру «нуар». Пари он заключил со знакомым издателем, мечтавшем об успехе, который имел только что вышедший тогда роман Джеймса Хедли Чейза «Нет орхидей для мисс Блэндиш».

На написание «Я приду плюнуть на ваши могилы» у Виана ушло не больше пятнадцати дней. Там было все — секс, насилие, расизм. Роман вышел в издательстве «Скорпион» под именем некоего американского темнокожего автора, которого Виан якобы открыл для себя и перевел. Искушенного читателя вряд ли удалось обмануть, но подражание американским «крутым» детективам получилось столь удачным, что книга побила все рекорды продажи.

Борис Виан в исправительном суде Парижа 29 апреля 1950. AFP

За коммерческим успехом последовал скандал, когда некий убийца-удушитель оставил рядом с телом жертвы книгу Виана: она была раскрыта на странице, где был описан чернокожий герой, убивающий свою белую любовницу. После этой истории Виан подвергся преследованию за оскорбление нравов и даже подстрекательство к убийству. Он стал персоной non grata в издательстве Gallimard, которое отказалось печатать последующие романы писателя. Пережив скандал и судебную волокиту, писатель не отказался от одиозного псевдонима «Вернон Салливан», выпустив под ним еще несколько произведений.

Песенные хиты

Песни Бориса Виана пели и будут петь. Кто не напевал хотя бы однажды таких его хитов, как «Я сноб» или «Я пью?», или же знаменитую антимилитаристскую песню «Дезертир», которую запретили на радио во время колониальных войн, которые в 1950-1960 годы Франция вела сначала в Индокитае, а потом в Алжире. Потерпев коммерческое фиаско в литературе, Борис Виан нашел отдушину в сочинении и исполнении своих песен. Он написал их более 500. Десяток из них стали хитами, их долгие годы исполняли звезды французского шансона Анри Сальвадор и Жюльетт Греко. На сцену время от времени выходил и сам Борис Виан.

Посмертная слава

Утром 25 июня 1959 года во время просмотра фильма, снятого по его роману «Я приду плюнуть на ваши могилы», Борис Виан скоропостижно скончался. У него остановилось сердце.

Что же сегодня, 61 год спустя, осталось от одного из самых ярких и разносторонних представителей интеллектуальной и артистической богемы Сен-Жермен-де-Пре эпохи Сартра и Симоны де Бовуар? Как отмечают знатоки его творчества, Борис Виан получил признание только после смерти. Это особенно верно, если говорить о Виане-писателе. Переизданные в 1960-е годы, его книги разошлись 5-миллионным тиражом. Ежегодно продается 50 тысяч экземпляров одного лишь романа «Пена дней». Не забыт и «Дезертир». Этот пацифистский гимн переведен более чем на сорок языков. Во время войны во Вьетнаме песню прославила знаменитая американская певица Джоан Баэз. Французский «Magazine littéraire» (Литературный журнал) еще в 1968 году назвал Бориса Виана «героем молодого поколения и, пожалуй, самым великим мифом французского литературного мира XX века».

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