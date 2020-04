Скончался автор песни Ain’t No Sunshine Билл Уизерс

Американский музыкант, композитор и соул-исполнитель Билл Уизерс умер в пятницу, 3 апреля, в Лос-Анджелесе. Об этом со ссылкой на семью музыканта сообщило агентство Associated Press.

Сообщается, что причиной смерти стали проблемы с сердцем. Ему был 81 год. Родственники музыканта заявили, что «опустошены потерей любимого и преданного мужа и отца. Это был одинокий человек с сердцем, стремившимся найти связь с миром через поэзию и музыку, он открыто говорил с людьми и объединял их». Заявление близких Уизерса цитирует агентство.

Билл Уизерс родился 4 июля 1938 года. В 17 лет он завербовался в военно-морские силы США, где прослужил 9 лет. Именно в это время у него пробудился интерес к музыке. После завершения карьеры в морфлоте он работал механиком на заводах по производству деталей для самолетов.

Серьезно музыкой Уизерс занялся лишь после 30 лет. Параллельно он продолжал работать на заводе корпорации Boeing в Лос-Анджелесе. Свой первый альбом он записал в 1971 году.

Уизерс активно выступал в 1970 –1985 годах. За это время он написал свои культовые композиции Ain’t No Sunshine, Lean on Me и Just the Two of Us, включенные журналом Rolling Stone в список 500 величайших песен всех времен. За свою карьеру он трижды удостаивался премии «Грэмми», а в 2015 году имя Уизерса появилось в Зале славы рок-н-ролла.

