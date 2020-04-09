«Спасающим»: звезды французской песни посвятили песню медикам

Мэтры французского шансона выпустили песню, посвященную тем, кто находится на передовой борьбы с эпидемией коронавируса. Звездное три в составе Марка Лавуана, Флорана Паньи и Паскаля Обиспо 3 апреля представило песню с названием «Pour les gens du secours» (людям спасающим).

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«Людям спасающим. Тем, кто спасает жизни — в любой день и любой час». Это посвящение повторяется рефреном в песне, написанной в разгар эпидемии тремя знаменитыми шансонье. Автором текста стал Марк Лавуан. Музыку написал композитор и певец Паскаль Обиспо (автор многих шлягеров и мюзикла «Десять заповедей»). В составе трио песню с ним записал Флоран Паньи.

Вся прибыль и отчисления за авторские права будут перечислены в фонд Федерации больниц Франции.

«Я надеюсь, что песня вам понравится, — обратился к врачам Марк Лавуан в своем твиттере, добавив: «Если понравится, она достигнет своей цели: поддержать тех, кто занимается нами, нашими близкими и друзьями, которым необходима медицинская помощь в эти трудные моменты».

«Мы хотели поблагодарить людей-спасателей, которые находятся на линии фронта, сражаются и спасают жизни, — сказал Паскаль Обиспо в интервью порталу Chartsinfrance. — Песня растрогала очень многих, и мы этим счастливы, а я надеюсь, что она принесет много денег в помощь больницам, которым их не хватает».

Видеоряд для клипа песни, несмотря на карантин, удалось снять в парижской больнице Жоржа Помпиду, комиссариате полиции и казармах пожарных-спасателей. Сами исполнители записались у себя дома. Клип был показан по первому телеканалу страны TF-1.

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