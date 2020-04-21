«С Лениным в башке и с наганом в руке». Ленин в кино

Сегодня Владимиру Ильичу Ульянову-Ленину — 150. Из них 96 он на строгой изоляции в неплохом месте — под кремлевской стеной, в Мавзолее. В этот раз благодарных коммунистов вряд ли пустят к сакральному месту, так что придется им в zoom’е поднимать стопочку за Ильича и его вечную жизнь.

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Если Ленин, как уверяет Луначарский, говорил про кино как важнейшее из искусств, то кино в свою очередь тоже расписалось в любви к Ленину, объявив его важнейшим вообще из всего и из всех. Из фильма в фильм кочевал добрый Ильич с фирменным прищуром, вещающий то с броневика, то со сцены, то из кресла свои бессмертные слова. Кинематограф способствовал процветанию дела Ленина куда больше, чем Ленин — процветанию кинематографа. Так что коммунисты перед кинематографом в большом долгу.

При этом количество фильмов, в которых появлялся вождь мирового пролетариата, на удивление невелико — 76. 76 актеров — советских, российских, зарубежных — удостоились чести сыграть Ленина в самых разных фильмах. Советские фильмы с Лениным объединяло одно несомненное качество: невысокий художественный уровень. Ничего удивительного — образ Ленина в советские времена был жесточайшим образом отцензурирован. Это был скорее памятник, нежели живой образ. Киношный Ленин был мудр, добр, образован, отважен. Ему не были присущи обычные человеческие слабости, и несмотря на брак с Надеждой Константиновной (и даже адюльтер, о чем стало возможно открыто говорить в постсоветские времена), он был явно из рода новейших ангелов и соответственно — беспол.

Интересно, что из 76 актеров, сыгравших Ленина, больше трети — 23 человека — зарубежные актеры. Картины, где разворачивал свою бессмертную деятельность Владимир Ильич, снимали в Польше, Германии, США, Китае, Дании, Югославии, Англии, Франции, Финляндии, Аргентине, ЮАР, Венгрии. Из наиболее известных актеров в роли вождя отметились Максимилиан Шелл («Сталин» Ивана Пассера), Клаус Мария Брандауэр («Вера. Надежда. Кровь» Марии Дубровиной), и Бен Кингсли («Ленин. Поезд» Дамиано Дамиани). Последнему предложили роль Ленина вскоре после того, как актер получил «Оскара» за роль Махатмы Ганди, —видимо, решили, что ноша мировых лидеров Кингсли вполне по плечу.

Бен Кингсли © ARTE

Хоть роль Ленина в советские времена считалась судьбоносной, а кандидаты на нее отбирались на самом верху по немыслимо сложным критериям, большинство актеров, сыгравших Ильича, сейчас никто и не вспомнит. Как, впрочем, и фильмов, где они сыграли. Ну кто вспомнит знает Владимира Честнокова («В дни Октября»), Павла Молчанова («Незабываемый 1919-й»), Николая Колесникова («Свет над Россией»), Владимира Коровина («Семья Ульяновых»), Александра Шейна («Андрейка»), Дмитрия Масанова («Пятеро из Ферганы»), Валерия Головненкова («Первая Бастилия») и других?

Самым первым актером, воплотившим на экране образ вождя мирового пролетариата, стал, как ни странно, зарубежный актер в зарубежном же фильме. В 1926 году на экраны выходит фильма немецкого режиссера Макса Нойфельда «Поджигатели Европы». Среди персонажей — Владимир Ленин. В роли Ленина — Эжен Дюмон. Ни самого фильма, ни даже фотографии Дюмона, к сожалению, не сохранилось. Судя по названию, особых симпатий авторы фильма к революционерам не испытывали, а теперь уже не докопаешься. Но хотя бы будем знать, кто положил начало кинолениниане.

Считается, что первой художественной лентой с Лениным стал «Октябрь» Сергея Эйзенштейна. Это не так, потому что съемки «Октября», намеченного к выходу в прокат 7 ноября 1927 года, затянулись, и картина вышла только в начале 1928 года. А 7 ноября на экранах появился фильм Бориса Барнета «Москва в Октябре» — о боях красных отрядов с юнкерами на улицах белокаменной. Причем в обоих фильмах Ленина играл один и тот же человек — рабочий Василий Никандров, в жизни до оторопи похожий на своего героя. Фильмы снимались одновременно, и Никандров переезжал с одной съемочной площадки на другую, не меняя грима.

Василий Никандров был питерским рабочим с Путиловского завода. Потом переехал в Лысьву, где играл в самодеятельном театре, оттуда — в Пермь, где трудился в местном ЧК. Узнав из газет, что сильно смахивает на Ленина, стал вести себя примерно как двойники вождей у Исторического музея в Москве — одевался как Ленин, щурился как Ленин, руку за жилетку закладывал — тоже как Ленин. Снимался где-то в массовке, там его и увидел помощник режиссера Борис Чайковский и отвез к Эйзенштейну. Создатели «Октября» уже с ног сбились в поисках подходящего актера. При этом Крупская вообще была против, чтобы ее мужа играл профессиональный актер — почему-то это казалось ей кощунством. Увидев Никандрова, все, в том числе Крупская и Мария Ульянова, зааплодировали — это то, что надо. Никандров страшно гордился внешним сходством и любил потешить непросвещенный народ своим внезапным появлением, радуясь изумлению людей.

Только вот играть он не умел. К съемкам Никандрова готовил будущий второй исполнитель роли Ленина Максим Штраух, в то время — ассистент Эйзенштейна. ««Мне очень трудно было готовить Никандрова к съемкам. Уже первые дни работы над фильмом показали, что у Василия по сути нет никакого сценического опыта. Этот темпераментный человек, очень гордившийся своей ленинской внешностью, во время съемок был временами беспомощен», — рассказывал впоследствии Штраух.

В какой-то момент у Никандрова от гордости за себя слетела крыша. Александр Городницкий, чей отец работал на съемках «Октября», рассказывал в своей книге: «Однажды отцу в очередной раз поручили привезти Никандрова в Смольный на съемку. Жил тот в Европейской гостинице. Когда отец поднялся на второй этаж и постучал в номер, его не оказалось. Горничная сказала, что Никандров вчера не ночевал, а накануне с ним был неожиданный скандал. Он поднялся вечером в ресторан «Крыша», где кутили татары, и, подсев к ним за стол и изрядно набравшись, начал куролесить. Потом затеял драку. Когда вызванные милиционеры стали его забирать, он вырывался, а кричал: «Кого забираете, гады! Я — Ленин, я вам свободу дал!» В какое отделение его увезли, было неизвестно. Пришлось звонить в Смольный и выяснять, куда забрали Никандрова. Когда отец разыскал отделение, где сидел Никандров, дежурный заявил ему, что афериста, работающего под Ленина, он не отпустит. Пришлось снова звонить в Смольный, в административную группу. Там сказали: «Ждите в милиции —мы позвоним Подвойскому». Примерно через полчаса Никандрова освободили. Выглядел он весьма неприглядно: лицо обрюзгшее, под глазом — огромный синяк. В таком помятом виде отец и привез его в Смольный на съемку. Там ему устроили изрядную выволочку, загримировали синяк под глазом и выпустили на площадку под восторженные овации «революционных рабочих и крестьян».

Очень не понравился Никандров в роли Ленина Владимиру Маяковскому. Посмотрев фильм, он отрезал: «Отвратительно видеть, когда человек принимает похожие на Ленина позы и делает похожие телодвижения — и за этой внешностью чувствуется полная пустота, полное отсутствие мысли. Совершенно правильно сказал один товарищ, что Никандров похож не на Ленина, а на все статуи с него». Но судя по всему, создателям фильма и родственникам Ленина и не нужен был на экране живой вождь — к тому времени его образ забронзовел и сам по себе стал памятников.

А Никандров после премьер «Октября» и «Москвы в Октябре» получил приглашение в Малый театр, где еще три месяца резвился в образе вождя. Потом он всем надоел, его уволили, он уехал в Ростов-на-Дону, где еще пытался ошарашивать народ портретным сходством, но gloria mundi уже сбежала, и в 1944 году Никандров умер в полной безвестности и забвении.

А на его место заступил Максим Штраух, который наряду с Борисом Щукиным по сей день считаются каноническими исполнителями роли Ленина. Даже те, кто слышал про Штрауха, связывают его имя по большей части с ролью Ленина, а жаль. Не повезло блистательному актеру, игравшему у Мейерхольда в его авангардных спектаклях, снимавшемуся в гротесковых ролях, — образ Ленина поставил крест на нормальной актерской карьере, навсегда оттиснув на судьбе Максима Максимовича печать «Он играл Ленина».

Максим Штраух © DR

На эту роль Штраух попал почти случайно — играть Ленина у Сергея Юткевича в «Человеке с ружьем» должен был Борис Щукин, но он на тот момент снимался в фильме «Ленин в Октябре». Юткевича попросили подождать, заморозив проект. Но режиссер ждать не захотел и предложил роль Ильича изумленному Штрауху. После чего Крупская объявила Штрауха лучшим Лениным. До этого, правда, Штраух уже появлялся в роли Ленина в «Выборгской стороне», но совсем коротко, и даже представить себе не мог, что роль Ленина станет его навязанной судьбой. Потом был Ленин в «Якове Свердлове», «Сухэ-Баторе» и «Рассказах о Ленине». А в «Падении Берлина» и «Сталинградской битве» артист изображал Молотова.

Одновременно с «Человеком с ружьем» Штраух снимался в «Айболите» в главной роли, тоже с наклеенной лысиной и приклеенной бородкой, и этот лысый был куда ярче. Жаль…

Для Бориса Щукина роль Ленина стала звездной и роковой. В 1937 году к 20-летию революции должен был появиться фильм «Ленин в Октябре», который снимал Михаил Ромм. Перед Роммом сразу была поставлена задача: показать Ленина великим вождем, но так, чтобы не затмить другого великого вождя — Сталина. Одновременно в Вахтанговском театре ставили погодинского «Человека с ружьем». Обоих Лениных играл Щукин. От нервного перенапряжения, от недосыпа и переработок, когда после репетиций в театре по ночам шли тяжелейшие съемки, сердце Бориса Васильевича не выдержало — в октябре 1939 года Щукина не стало. Ему было 45.

Михаил Ромм рассказывал, как пришел в ужас, познакомившись со Щукиным, — в нем не было даже отдаленно ничего напоминавшего Ленина. Щукин был довольно высок, полноват, с мягким лицом, без ленинской скуластости. «Ничего не выйдет», — печально думал Ромм. Но все ж позвал человека по фамилии Мануильский, близко знавшего Ленина и обладавшего пародийными способностями, чтобы тот «показал» Щукину Ленина. Щукин больше всего хотел научиться смеяться, как Ленин. Мануильский попытался изобразить ленинский смех, но не получилось. «Я не могу», — признался он. Дальше Ромм описывает дело так:

«И вдруг Щукин предложил:

— Давайте я попробую…

Он отошел в угол комнаты, стал к нам спиной, постоял молча, может быть, минуту и вдруг повернулся к нам. Я ахнул: это был совсем другой человек!

Не знаю, что произошло. Щукин вдруг стал худее, крепче, собраннее, что-то неуловимо ленинское появилось в посадке головы, в постановке ног. Изменилось и лицо: другими стали глаза, щеки. Сейчас Щукин был неизмеримо больше похож на Ленина. Быстрой ленинской походкой подошел он к Мануильскому и, протянув вперед руку, сказал:

— Не можете? А я могу!

И засмеялся.

Очевидно, это было очень похоже на Ленина. Что-то дрогнуло в лице у Мануильского: вероятно, он вспомнил Ильича.

Он помолчал, глядя на Щукина, потом сказал:

— Знаете, мне вас нечему учить.

Попрощался и ушел, пожелав нам счастья».

Борис Щукин © DR

Рекордсменом по количеству сыгранных в кино Лениных стал Юрий Каюров — он изобразил Ильича 18 раз. В его личной лениниане — «Ленин в Париже», «Сквозь ледяную мглу», «Шестое июля», «Почтовый роман», «Кремлевские куранты», «Хождение по мукам». Кинокарьера Каюрова началась прямо с роли Ленина — в 1961 актера Саратовского театра приметил Михаил Ромм, обратив внимание на характерный прищур, очень похожий на ленинский, и 34-летний актер оказался в главной роли в фильме «В начале века», где рассказывалось о жизни Владимира Ильича и Надежды Константиновны в ссылке в Шушенском.

Но если Юрий Каюров ролью молодого Ленина начал свою кинокарьеру, то по иронии судьбы ролью молодого Ленина закончил свою кинокарьеру его сын Леонид Каюров. Сыграв лидера мирового пролетариата, Леонид оставил мирские заботы и с 1986 году служит дьяконом в одной из московских церквей.

А самым необычным Лениным советского кино стал Иннокентий Смоктуновский, сыгравший в один год эту роль два раза — в фильмах «На одной планете» и «Первый посетитель», оба — 1965 год. Это был совершенно неканонический Ленин — да Смоктуновский и не смог бы сыграть схему. В «Первом посетителе»Ленин еще более или менее смахивает на всех кино-Лениных с дежурными жестами и прищуром, но в картине «На одной планете» это совсем другой человек. Тут мы видим Ленина-интеллектуала, немного сноба, даже барина, задумчивого и главное — явно сомневающегося в правильности выбранного пути. То ли недоглядели, то ли оттепель еще теплилась, но то был несоветский Ленин, непривычный, какой-то диссидентский.

Иннокентий Смоктуновский © DR

Смоктуновский писал потом про своего персонажа: «Никакой он был не всезнающий бодрячок, а настоящий русский интеллигент, решавший гамлетовский вопрос: быть советской власти или не быть».

Два раза довелось сыграть Ильича Андрею Мягкову. Первый раз — в фильме «Надежда» Марка Донского (1973) о детстве и юности Крупской. Мягков ужасно не хотел сниматься в этом фильме, роль вождя его совсем не прельщала, но ему пообещали, что фильм будет совершенно «беспартийным», а он будет изображать исключительно влюбленного парня, но никак не зачинщика революции. А потом, уже в перестройку, Мягков сыграл в фильме Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон бич опять идут дожди» жулика, все время пародирующего мировых лидеров, среди которых был и Ленин. Так Мягков сыграл первую пародию на Ленина.

Не единожды играли Ленина в кино Кирилл Лавров, Михаил Ульянов, Борис Смирнов. Последнего называли «главным Лениным страны» из-за его удивительного внешнего сходства (привет рабочему Никандрову!)

Андрей Мягков © DR

В новейшие времена экранный Ленин утратил «хрестоматийный глянец», пиетет к нему со стороны продолжателей киноленинианы утих. Совсем недавно, к 100-летию революции, сразу два минисериала представили нам новых Лениных. В «Демоне революции» Владимира Хотиненко вождя изображал Евгений Миронов. Получилось живенько, даже с присутствием Инессы Арманд и ревностью Наденьки Крупской, почти по-человечески, но без разрыва шаблона.

Гораздо интереснее вышел Ленин у Евгения Стычкина в сериале «Троцкий» Александра Котта и Николая Статского — демон, одержимый навязчивой идеей единовластия, нервный и агрессивный. Впервые на отечественном экране мы увидели инфернального Ильича, хотя основу такому образу заложил еще Смоктуновский больше пятидесяти лет назад.

Ну и нельзя не вспомнить «Тельца» Александра Сокурова, где в роли Ленина снялся Леонид Мозговой, сыгравший умирающего, ментально деградировавшего бывшего Ильича, точнее — его тело почти без признаков жизни. Еще вчера — могущественный политик, сегодня — загнивающее тело.

Хотелось бы завершить сакраментальным «sic transit gloria mundi», но пока эта Глория лежит в центре страны в собственном Мавзолее, ни о каком ее транзите речи не идет, а угроза красной чумы в России не убавится ни на йоту, и жить нам, как и раньше, по выражению Маяковского, «с Лениным в башке и с наганом в руке».

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