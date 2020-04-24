«Мэтр и его ученики»: уникальную выставку Рафаэля во Франции продолжили онлайн

2020 год объявлен «годом Рафаэля». 6 апреля исполнилось 500 лет со дня смерти одного из величайших художников Возрождения. Музей Конде, расположенный в замке Шантийи, стал единственным во Франции, организовавшим выставку по случаю юбилея. Большинство экспонатов показаны публике впервые за четверть века. Однако из-за пандемии коронавируса выставка оказалось недоступной через неделю после открытия, и музей пока предложил публике онлайн-экскурсию. О ней RFI рассказывает в своем материале из серии «Искусство сидеть дома».

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Единственная во Франции выставка

Если 2019 год был посвящен Леонардо да Винчи, то 2020-й объявлен «годом Рафаэля». 500 лет назад, 6 апреля, в Страстную пятницу, в Риме в возрасте 37 лет ровно в день своего рождения скончался титан Возрождения, которого современники называли «божественным художником». Уже при жизни Рафаэль получил широкое признание, а за полтысячелетия его картины разлетелись по всем уголкам планеты. Сегодня они хранятся в музеях городов Европы, а также в США и России. В этом году на его родине, в Италии, а также других странах мира проходит цикл мероприятий, приуроченных к юбилейной годовщине.

Во Франции 7 марта состоялось одно из самых долгожданных культурных событий этой весны. В музее Конде, расположенном в замке Шантийи, вблизи Парижа, открылась единственная во Франции выставка, приуроченная к 500-летию со дня смерти Рафаэля. Ее название — «Мэтр и его ученики». Однако картинами почти никто не успел насладиться. Неделю спустя после вернисажа, музей, который находится в департаменте Уаза, ставшем первым эпицентром коронавируса на территории Франции, закрылся на неопределенный срок. Но за два дня до закрытия музей Конде успел подготовить для виртуальных посетителей онлайн-экскурсию, а саму выставку, которая должна была завершиться в начале июля, решили продлить до конца лета.

Музей Конде не мог оставить без внимания юбилейную дату. Ведь именно здесь хранится самая большая во Франции, после Лувра, коллекция работ раннего периода творчества Рафаэля, в частности, множество рисунков и эскизов мастера, а также его учеников. В Шантийи находятся и три культовые работы Рафаэля: «Три грации», «Мадонна Орлеанская» и «Мадонна Лорета». Каждая из них представляет один из периодов творчества Рафаэля: урбинский, флорентийский и римский.

Как Рафаэль оказался в Шантийи

Работы Рафаэля попали в замок Шантийи благодаря его последнему владельцу, пятому сыну короля Франции Луи-Филиппа, правившего в период Июльской монархии (1830 — 1848). Генрих Орлеанский, герцог Омальский, унаследовал от своего крестного отца, принца Конде, не только фамильную усадьбу и крупное состояние, но и большую коллекцию картин. Он был тончайшим знатоком искусства, известным коллекционером и за всю свою жизнь собрал множество произведений, которые потом подарил французскому государству. Его самым любимым художником был итальянский живописец Рафаэль Санти. Во время своих путешествий герцог всегда посещал те места, где хранились работы художника.

Большую коллекцию рисунков Рафаэля герцогу удалось приобрести у хранителя Лувра Фредерика Резе, который подробно изучал работы итальянского художника. Генрих Орлеанский был настолько увлечен творчеством Рафаэля, что готов был платить даже за копии его работ. Картину «Мадонна Лоретта», оригинал которой в XIX веке считался утерянным, герцог приобрел как копию. Однако в 70-е годы прошлого века эта картина преподнесла музею Конде и всему миру искусства настоящий подарок. В ходе реставрации на работе была обнаружена надпись «133». Выяснилось, что именно под этим номером в коллекции семьи Боргезе значилась подлинная картина Рафаэля. Таким образом реставрация позволила установить подлинность произведения. По случаю этого открытия в 1979 году в музее Конде прошла выставка картины, ставшая резонансным событием в мире искусства.

Завещая свою ценную коллекцию, в том числе и десятки произведений Рафаэля, Генрих Орлеанский запретил выносить их за пределы замка и даже менять их месторасположение в музее, где экспонаты выставлены не в хронологическом порядке, а по вкусу бывшего владельца замка. Поэтому увидеть уникальные работы Рафаэля можно только в Шантийи. Впрочем, за 500-летнюю историю они стали настолько хрупкими, что экспонаты редко выставляют даже в «родных» стенах. Например, в последний раз коллекцию рисунков Рафаэля в музее Конде показывали публике четверть века назад.

Шедевр начинается с этюда

По словам хранителя Матье Дельдика, эта выставка, на которой представлены работы всех периодов творчества живописца, дает возможность по-новому посмотреть на работы Рафаэля и более подробно их изучить. Рисунки и эскизы имеют особую ценность не только из-за своего совершенства, но и потому, что они легли в основу многих шедевров Рафаэля. Например, на этой выставке можно увидеть этюды, которые художник использовал для написания своей легендарной «Сикстинской мадонны», хранящейся в музее Дрездена, а также рисунок, послуживший наброском для картины «Прекрасная садовница», одной из жемчужин коллекции Лувра.

Матье Дельдик отмечает, что в работах Рафаэля раннего периода прослеживается влияние его первого учителя Пьетро Перуджино, у которого 12-летний юноша, оставшийся круглым сиротой, начал учиться изобразительному искусству. Однако первые уроки преподал ему отец, Джованни Санти, в родном Урбино, куда художник часто возвращался в годы своего обучения в Перудже. Этот период творчества Рафаэля называют «урбинским».

В возрасте 21 года, следуя за своим наставником, Рафаэль оказался в самой «колыбели Возрождения», во Флоренции, где сразу получил множество заказов. Здесь он писал портреты, алтарные полотна и продолжал работать над образом Богоматери, который стал центральным в его творчестве. Искусствоведы полагают, что именно в этих работах отразилась скорбь и любовь Рафаэля к матери, которую он потерял в возрасте 12 лет. Рафаэлевская гелерея образов Девы Марии насчитывает более сорока картин. В одной только Флоренции он создал их около двадцати. На выставке в Шантийи представлены некоторые этюды образов Богоматери «флорентийского» периода.

Мэтр и ученики

Увидеть здесь можно и рисунки «римского» периода. В замке Шантийи хранится уникальное изображение раба, который гений Возрождения позже перенес на фреску «Коронация Карла Великого» в Апостольском дворце Ватикана.

Слава о Рафаэле так быстро дошла до Вечного города, что молодой художник получил приглашение от папы Юлия II и с 1508 года стал официальным художником Ватикана. В Риме Рафаэль провел остаток своей жизни, создавал фрески, гравюры, картины, занимался также архитектурой и поэзией. Здесь он написал десятки шедевров: от «Сикстинской мадонны» до выдающихся фресок «Парнас» и «Афинская школа».

В этот период творчества Рафаэлю помогали его ученики: следуя эскизам мастера, они расписывали станцы Ватиканского дворца. Одна из фресок даже выполнена самими учениками по эскизу, оставленному художником.

Именно его последователям посвящена вторая часть выставки в музее Шантийи. Здесь в частности можно увидеть рисунки одного из самых любимых и одаренных учеников Рафаэля Джулио Романо, а также его второго помощника Перино дель Вага.

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