You are the champions: Queen и Адам Ламберт посвятили песню врачам

Участники группы Queen совместно с Адамом Ламбертом записали кавер-версию легендарного хита «We are the champions». Музыканты посвятили ее медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

Видео было загружено на официальный youtube-канал Queen вечером в четверг, 30 апреля. Релизом видеоролика исполнители запустили сбор средств. В описании клипа говорится следующее: «Queen + Adam Lambert создали и записали You Are The Champions удаленно во время карантина, находясь в Лондоне и Лос-Анджелесе. Все собранные средства будут переданы через Всемирную организацию здравоохранения на поддержку тех, кто на первой линии сражается с эпидемией COVID-19».

В текст песни We are the champions внесли небольшие изменения, и она превратилась в You are the champions. Клип начинается с кадров опустевших из-за эпидемии и карантинных мер городов, затем в нем появляются фото и фрагменты видеороликов с врачами и медсестрами, работающими в больницах в разных концах света.

Гитарист Queen Брайан Мэй, комментируя выход видео, заявил, что врачи, а также все те, кто продолжает работать на благо других в период пандемии, являются «нашими новыми чемпионами». Барабанщик Роджер Тэйлор добавил: «будучи отцом дочери, оказавшейся в первых рядах (в борьбе с вирусом — RFI), я прекрасно осознаю всю критическую важность того, что делается ежедневно для нашего спасения и спасения общества». Дочь Тэйлора работает врачом в одной из лондонских больниц.

Напомним, на 2021 год Queen и Адам Ламберт планировали совместный тур по Европе. Из-за эпидемии коронавируса подготовку к нему было решено приостановить.

В Канаде и Франции композиции в поддержку врачей выпустили Лара Фабиан, Каложеро и мэтры французского шансона Марк Лавуана, Флоран Паньи и Паскаль Обиспо.

