«Изоляция не значит  разобщенность» — кинотеатр «Ключ» показывает парижанам фильмы на стене дома

Во время карантина в Париже со своего балкона можно не только послушать музыку, но и посмотреть кино. Все французские кинотеатры закрыты, и только парижский «Ключ» (La Clef) показывает фильмы на стене, возвышающейся над его зданием. Некоммерческая ассоциация Home Cinéma отстаивает существование последнего независимого кинотеатра города. Один из «хранителей "Ключа"», Лев Хвостенко, рассказал русской службе RFI об этой инициативе, о судьбе самого кинотеатра и о том, как сделать, чтобы изоляция не превратилась в разобщенность.

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Как получилось, что все кинотеатры закрыты, а LaClef продолжает показывать фильмы?

Лев Хвостенко: Это последний ассоциативный кинотеатр в Париже, районный. Мы находимся в Латинском квартале. В 1968 году таких кинотеатров открывалось много, они показывали некоммерческое, авторское кино. А теперь остался только один. У него тесная связь с жителями, это, действительно, «свой кинозал».

В апреле 2018 года кинотеатр закрыли, владелец выставил его на продажу. Home Cinéma хочет сохранить ассоциативный кинозал, мы не даем его закрыть, с осени 2019 года здесь идет постоянный кинофестиваль. 19 декабря 2019 года суд лишил нас возможности находиться в кинотеатре. Мы решили обжаловать это решение, апелляция назначена на 8 июня. Кроме того, нам присудили штраф в 4000 евро и еще 350 евро в день. Пока мы не очень понимаем, что будет после окончания карантина, и будет ли рассматриваться дело в июне. Нас поддерживают многие профессионалы кино и, конечно, местные жители, ведь это им необходим районный кинотеатр. Эта поддержка становится все шире, она уже вышла за пределы квартала. А теперь и мэрия начала посредничество с владельцами здания. Мы хотим, чтобы Caisse d’épargne, банк, которому оно принадлежит, продал его ассоциации, и чтобы «Ключ» оставался кинотеатром.

Как возникла идея показывать кино на стене дома?

Мы — хранители этого места. С началом карантина мы поняли, что кинотеатр может играть важную объединяющую роль. Изоляция — не значит разобщенность. С одной стороны, мы хотели продолжать бороться за кинозал, а с другой, понимали, что хорошее кино — это еще и повод противостоять подавленному состоянию. В квартале много одиноких и пожилых людей, а во время карантина способов общения становится еще меньше.

Мы разговариваем с людьми, спрашиваем, какое кино им было бы интересно посмотреть. «Ночь охотника» с Робертом Митчемом и Шелли Уинтерс выбрали наши молодые соседи. Но в основе нашего выбора лежат принципы, которыми мы руководствовались и до карантина. Наша стена ничего не закрывает и не отгораживает, — благодаря фильмам, которые мы на ней показываем, она, наоборот, открывает целый мир. В эти дни мы стараемся выбирать такие картины, где есть большие, открытые пространства, например, «Человек без звезды» с Кирком Дугласом. 1 мая был праздник, и мы постарались показать несколько жизнерадостных, действительно праздничных фильмов, тоже рассказывающих о мире.

Во время самоизоляции борьба за кинотеатр приобрела новый смысл — кино помогает справиться с разобщенностью. © ©Home Cinéma

Фильмы идут по пятницам, а что происходит в «Ключе» в остальное время?

Раньше наша деятельность заключалась в основном в том, чтобы показывать кино. А теперь мы много работаем с людьми, которые хотят его смотреть, используем все возможные технические средства, в том числе, конечно, видеосвязь. Кроме «стены», фильмы идут в интернете. Мы предлагаем, например, пересмотреть кино, которое мы показывали раньше и которое не все успели увидеть. Или видео, которое мы делали вместе со зрителями. Мы также монтируем небольшие трейлеры, которые рассказывают о фильмах. «Ключ» продолжает быть тем, чем он, на самом деле, был всегда – лабораторией и центром размышления на тему современного кино.

А еще вместе с тремя другими местными ассоциациями мы два раза в неделю превращаем кинозал в место, куда можно принести вещи для нуждающихся и бездомных. Ассоциации забирают и передают их тем, кому это необходимо. Конечно, с соблюдением карантинных мер.

Но мы уже размышляем и над тем, что будет после карантина. В частности, о том, как мы сможем защищать не только кинозал, но и авторское кино в целом, и как мы можем поддержать фильмы и фестивали, отмененные из-за карантина. Пока это возможно, мы будем здесь и будем бороться.

Выбирая фильмы для показа, защитники La Clef советуются с жителями квартала. © Association Home Cinéma

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