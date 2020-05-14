Бриллианты навсегда: в Лувре королевские сокровища ждут посетителей

Самый чистый и красивый в мире бриллиант «Регент» весом 140 карат, немногим уступающий ему желтый «Санси», розовый алмаз «Гортензия» и многие другие сокровища французского королевского и императорского домов хранятся в галерее Аполлона в Лувре. Незадолго до карантина их соединили в единой экспозиции. Хранитель отдела декоративного искусства музея Филипп Мальгуир рассказал Русской службе RFI, что увидят посетители, когда Лувр снова откроет свои двери.

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Галерея Аполлона в Лувре была закрыта на реставрацию почти весь 2019 год. За это время музей успел очистить и стукковые рельефы по моделям Шарля Лебрена, и скульптуры, и живопись, а главное — собрать рассеянные по разным залам сокровища французских монархов и их коллекции драгоценных и полудрагоценных камней.

Но не прошло и двух месяцев, как из-за эпидемии коронавируса Лувр закрылся, и увидеть собрание в новом экспозиционном решении успели не многие. Хранитель отдела декоративного искусства Лувра Филипп Мальгуир рассказал, что реставрация была начата не только по техническим причинам, но и потому что старые витрины стали малы для коллекции — в 1980-е годы музей выкупил часть проданных или украденных сокровищ.

Галерея Аполлона в Лувре. © 2020 Musée du Louvre Antoine Mongodin

Сокровища французской короны

Так, вернулся в собрание музея желтый «Санси», украшавший короны французских монархов. В 1792 году бриллиант был украден, а в 1828 его купил российский промышленник Павел Демидов. Его история легла в основу книги Анатолия Рыбакова «Бронзовая птица».

Долгое время «Санси» считался самым красивым и чистым бриллиантом в мире. Но в XVIII веке его затмил «Регент», весивший до огранки 426 каратов. В 1717 году это сокровище Голконды купил герцог Филипп Орлеанский, регент французского короля, дав бриллианту свое имя. Когда Людовик XV достиг совершеннолетия — тринадцати лет — «Регент» украсил его коронационную корону, а позднее Людовик XVI носил знаменитый бриллиант в бутоньерке .

Во время Французской революции «Регент», как и многие другие королевские драгоценности, был украден. Уже в начале XIX века его выкупил молодой генерал Бонапарт. Во время коронации он поместил его на эфес императорской шпаги. Вдова Наполеона вывезла камень из Франции. После долгих странствий бриллиант снова вернулся в коллекцию и украсил диадему императрицы Евгении, супруги Наполеона III. Власти Третьей Французской республики (1870-1940) решили продать королевские коллекции и сокровища. Но «Регент» счастливо избежал судьбы многих других камней, купленных в складчину ювелирными домами и распиленных для изготовления украшений. Во время Второй мировой войны бриллиант был замурован в один из каминов замка Шамбор на Луаре.

Одновременно с «Санси» в конце XVIII века пропал и розовый бриллиант «Гортензия», но достойное детективного романа полицейское расследование вернуло сокровище, и во второй половине столетия «Санси» в виде украшения носила императрица Евгения. Сегодня он тоже находится в Лувре.

Корона императрицы Евгении. Автор Александр-Габриель Лемонье. © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) S. Maréchalle

Горный хрусталь, сардоникс и яшма

Галерея Аполлона, где хранятся бриллианты, — один из самых красивых залов Лувра, прообраз Зеркальной галереи Версаля. Убранство, разработанное архитектором Луи Лево (это он участвовал в строительстве Версальского дворца, а также построил замок Во-ле-Виконт, здание Французской академии в Париже и многие парижские дворцы и особняки) и главным придворным художником Шарлем Лебреном, должно было представить Короля-Солнце просвещенным монархом и покровителем муз — имя Аполлона было выбрано неслучайно. В XIX веке зал украсили работы крупнейших художников времени, скульптурные украшения и огромные гобелены с портретами монархов. Центральную часть потолка выполнил Эжен Делакруа.

С того времени галерея хранила не только украшения французских королей и императоров, но и принадлежавшие им коллекции изделий из резного камня — вазы из яшмы, сардоникса, горного хрусталя, граната, нефрита и других. Начал собирать камни и произведения искусства в эпоху французского Ренессанса Франциск I, отвечая моде времени. Страстным коллекционером был Людовик XIV, затем собрание пополнил его правнук, Людовик XV, — именно он приобрел в королевскую коллекцию «Регент». Некоторые предметы вошли в собрание при императоре Наполеоне I, а затем при Наполеоне III.

Витрина с украшениями, принадлежавшими Наполеону III. © 2020 Musée du Louvre / Antoine Mongodin

В 2019 году музей начал проводить реставрацию зала. «Центральная витрина начала стареть, — рассказывает Филипп Мальгуир, — Потребовались новые, способные вместить новые поступления и соответствующие современным требованиям безопасности».

Три современные витрины разместились в центре галереи, двадцать три драгоценных предмета составили три ансамбля, согласно истории французских правящих домов: королевский период, Первая и Вторая империи. Рядом с драгоценностями выставлены такие удивительные предметы, как футляры корон, тоже редкие произведения искусства.

Во Франции сохранились две государственные короны. Одна из них принадлежала императрице Евгении. Восемь золотых орлов на ней перемежаются алмазными пальмовыми ветвями, на каждой — два изумруда. Корону венчает бриллиантовый крест. Корона Людовика XV тоже представлена в собрании. Она дошла до нас в безупречном состоянии, но была лишена камней. которые в экспозиции заменены стеклом. Именно ее украшали и «Регент», и «Санси», а также 237 жемчужин, 282 бриллиантов, 16 рубинов, 16 изумрудов, 16 сапфиров и 16 топазов. Зато полностью сохранились изумруды и бриллианты на диадеме герцогини Ангулемской, дочери Людовика XV Iи Марии-Антуанетте. Это украшение Лувр выкупил в 2002 году.

Ваза из горного хрусталя с гравировками "Сюзанна и старцы" и "Юдифь и Олоферн" © Musée du Louvre (dist. RmnGP) Thierry Ollivier

Рядом с вазой из сардоникса, корпус которой был выточен еще в византийскую эпоху, стоит агатовый кувшин для воды, произведение ювелирного искусства XVII века. Ручка украшена античными сюжетами — нереидами, тритонами и морскими чудовищами, а носик — гравировкой в виде стручков зеленого горошка. Молодой горошек был самым модным при дворе Людовика XIV лакомством, символом новой французской гастрономии.

Большая хрустальная ваза с двумя ручками — все выточено из цельного куска горного хрусталя редкой чистоты — принадлежала когда-то кардиналу Ришелье, а потом попала в королевскую коллекцию. На ней выгравированы две библейские сцены — «Сюзанна и старцы» и «Юдифь и Олоферн». Это самая старинная в мире каменная ваза с гравировками была создана еще в Средние века.

Галерея Аполлона в Лувре. © 2020 Musée du Louvre Antoine Mongodin

Опыт дома Cartier

«Витрины, созданные во время Второй республики и правления Наполеона III, устарели и эстетически, — продолжает Филипп Мальгуир. Они были выложены тканью красного цвета. Со временем ткань стала выглядеть некрасиво, а главное, — красный цвет убивает естественный цвет камней. Я решил вовсе отказаться от ткани, а взять вместо этого крашеное с обратной стороны стекло. Для него я выбрал нейтральный и, одновременно, словно светящийся цвет слоновой кости, он создает ровный фон и подчеркивает сами произведения. Стекло также дает идеальные условия для хранения — гораздо лучшие, чем дерево или ткань. Кроме этого, мы поменяли освещение. Но люди, которые успели увидеть новые витрины, были уверены, что реставрационные работы были гораздо значительнее — настолько все поменялось. Конечно, витрины современные, но это было осознанное решение. Мы живем не в XIX веке, и оно было принято в соответствии с нашими критериями». Дом Cartier, меценат реставрационных работ, также помог своим экспертным решением при создании системы безопасности витрин.

Во время реставрации было пересмотрено и экспозиционное решение. По галерее Аполлона можно пройти теперь в обе стороны — из ротонды и из Квадратной гостиной. «Нам приходится работать с витринами, где находятся десятки предметов, — поясняет Филипп Мальгуир, — все они должны мирно соседствовать. Это сложная задача. Есть очень большие витрины, а есть стенные, неглубокие, и пюпитры. Я решил переделать проход по залу так, чтобы посетителям было проще и понятнее, чем раньше, когда композиции из предметов были построены скорее по цветовым сочетаниям».

На сайте Лувра можно увидеть фотографии и самой галереи, и экспонатов. Однако, по мнению хранителя, фотография не может воссоздать ощущение близости к предмету, возникающее благодаря использованию специального «сверхбелого» стекла. Выбранное для витрин стекло с уменьшенным содержание железа почти невидимо, «от этого возникает «чувство сопричастности», — говорит Филипп Мальгуир. Но чтобы это испытать, нужно вернуться в музей.

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