Во Франции на 95 году жизни скончался актер Мишель Пикколи. Об этом в понедельник,18 мая, сообщает агентство France-Presse. Семья знаменитого актера сообщила, что причиной его смерти стал инсульт.

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Мишель Пикколи родился 27 декабря 1925 года в Париже, в семье музыкантов — его отец был виолончелистом, а мать — пианисткой. Впервые он снялся в кино, когда ему было 20 лет. В фильмографии Пикколи — более 100 кинокартин. Настоящее признание пришло к нему после вышедшего на экраны в 1963 году фильма «Презрение» Жан-Люка Годара, где Пиколи сыграл вместе с Брижит Бардо.

Он неоднократно снимался в фильмах Жака Руффио и Клода Шаброля, шесть раз сотрудничал с Луисом Бунюэлем, в том числе исполнил роль министра в «Скромном обаянии буржуазии», удостоенном в 1972 году Оскара как лучший иностранный фильм.

Пикколи неоднократно номинировался на премию Сезар. В 1980 году награду Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль актер получил за работу в фильме «Прыжок в пустоту», а 1982 году его роль в фильме «Странное дело» была удостоена серебряного приза Берлинского кинофестиваля.

Партнершами Пикколо по съемочной площадке в разные годы были Катрин Денев, Симона Синьоре, Роми Шнайдер, Анук Эме, Натали Бай.

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