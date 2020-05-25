Программа и формат фестиваля могут быть скорректированы, однако сроки его проведения останутся неизменными - со 2 по 12 сентября.

77-й Международный Венецианский кинофестиваль не будут переносить из-за пандемии коронавируса. Об этом вечером в воскресенье, 24 мая, заявил Лука Дзайя, глава итальянской области Венето.

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В середине марта стало известно о переносе из-за эпидемии COVID-19 другого крупнейшего кинофестиваля — Каннского, который должен был пройти 12–23 мая. Дирекция рассматривала разные возможности сохранения ежегодного форума, в том числе перенос на конец июня — начало июля 2020 года, однако подчеркивала, что возможность проведения мероприятия будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации во Франции и мире.

Агентство Reuters сообщает, что, по словам Луки Дзайи, вероятно программа и формат Венецианского фестиваля будут скорректированы, однако сроки его проведения останутся неизменными — со 2 по 12 сентября. Жюри фестиваля возглавит актриса Кейт Бланшетт.

В прошлом году главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса. Приз Большого жюри — «Серебряного льва» — вручили Роману Полански за фильм «Офицер и шпион». Председателем жюри была аргентинский режиссер Лукресия Мартель. Она отказалась присутствовать на приеме по случаю премьеры фильма Полански, которого осенью 2019 года французская актриса и фотограф Валентин Монье обвинила в изнасиловании, совершенном в 1975 году. Позднее Мартель отметила, что обвинения и критика в адрес режиссера не отменяют мастерства его работы.

Незадолго до заявления главы Венето о сохранении сроков Венецианского кинофестиваля стало известно о переносе на год архитектурной биеннале: выставка, посвященная теме «Как мы будем жить вместе?», пройдет с 22 мая по 21 ноября 2021 года. Ее куратором станет ливанский архитектор Хашим Саркис. Из-за этого переноса на 2022 год была отложена и биеннале современного искусства под кураторством главы арт-программы нью-йоркского парка Хай-Лайн Чечилии Алемани. Согласно новому календарю, она пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года.

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