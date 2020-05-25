«Мы все отправимся в рай»: ушел из жизни автор песен и сценарист Жан-Лу Дабади

Знаменитый французский поэт и сценарист Жан-Лу Дабади ушел из жизни 24 мая в возрасте 81 года в парижской больнице. Его перу принадлежат десятки песен, вошедших в золотой фонд французского шансона 1960-1980 годов, а также сценарии многих культовых фильмов эпохи. Чеканщик стихотворных строф и мастер диалогов, Дабади с 2008 года был членом Французской академии.

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Жан-Лу Дабади (Jean-Loup Dabadie) ушел из жизни в воскресенье в парижской больнице Питье-Сальпетриер, сообщил агентству France-Presse агент поэта, писателя, сценариста и академика. Новую утрату мир французской культуры оплакивает вскоре после кончины великого актера Мишеля Пикколи, сыгравшего главную роль в культовом фильме «Мелочи жизни» (Les choses de la vie) по сценарию Дабади.

Многогранность таланта «виртуозного мастера рифмовки», чей стиль письма сочетал в себе «юмор и меланхолию, любовь и ностальгию, легкость и глубину», подчеркнул в специальном заявлении президент Эмманюэль Макрон. «Франция потеряла автора, обладавшего тысячей талантов, любимого и популярного», — отметил министр культуры Франк Риестер. «Волшебным автором (…), написавшим самые прекрасные страницы о мелочах жизни», назвала Дабади певица Мирей Матье. «Мягкость стиля и изысканный шарм человека, одаренного для счастья» отметил бывший многолетний президент Каннского кинофестиваля Жиль Жакоб.

Жан-Лу Дабади (Photo : E. Sadaka/RFI)

Жан-Лу Дабади унаследовал страсть к литературе и письму от отца, писавшего тексты для звезд французского мюзик-холла и шансона Мориса Шевалье и Тино Росси. Будущий популярный автор получил филологическое образование, свой первый роман издал в 18-летнем возрасте, а первые годы карьеры посвятил журналистике, критике кино и репортажам о событиях культуры.

В 1970 годы он стал автором сценариев к нескольким знаменитым фильмам Клода Соте. Помимо «Мелочей жизни» с Роми Шнайдер и Мишелем Пикколи, он работал с режиссером над картинами «Сезар и Розали» (César et Rosalie, 1972), «Венсан, Франсуа, Поль и другие» (Vincent, François, Paul... et les autres, 1974). Дабади был сценаристом Ива Робера («И слоны бывают неверны» / Un éléphant ça trompe énormément, 1977), Клода Пиното, Жан-Поля Рапно и Франсуа Трюффо.

Перу Дабади принадлежат десятки юмористических скетчей, которые исполняли на сцене легендарные французские актеры комического жанра — от Ги Бедоса до Пьера Пальмада.

Самую широкую известность у соотечественников Жан-Лу Дабади приобрел своими песнями. Его слава началась со слов культовой песни Мишеля Польнареффа «Мы все отправимся в рай» (Nous irons tous au paradis), ставшей хитом в 1972 году.

Мишель Польнарефф «Мы все отправимся в рай» / On ira tous au paradis 1972 (музыка — М.Польнарефф)

Более 250 песен написал Дабади для ведущих французских исполнителей второй половины XX века: Сержа Реджиани, Жюльена Клера, Далиды, Клода Франсуа, Жюльет Греко, Жака Дютрона, Энрико Масиаса, Джонни Халлидея.

Серж Реджиани «Итальянец» / L'Italien 1971 (музыка — Жак Датен)

Жюльен Клер «Мое предпочтение» / Ma préférence 1978 (музыка — Ж.Клер)

Далида «Клан сицилийцев» / Le Clan des Siciliens 1969 (музыка — Эннио Морриконе)

Роми Шнайдер и Мишель Пикколи «Песня Элен» / La chanson d'Hélène из фильма Клода Соте «Мелочи жизни» 1970 (музыка — Филипп Сард)

Клод Франсуа «Ninna nanna» 1972 (музыка — Патрисиа Карли)

Жюльет Греко «Твоя ревность» / Ta Jalousie (музыка — Жерар Жуанне)

Энрико Масиас «Путешествие» / Le Voyage 2003

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