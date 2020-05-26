Президента Франции призвали спасти книжное дело

625 писателей, переводчиков, издателей и владельцев книжных магазинов обратились на страницах газеты Le Monde к Эмманюэлю Макрону с призывом спасти книжное дело. Решение выступить с открытым письмом коллектив принял в связи с отсутствием мер, касающихся отрасли, в предложенном 6 мая президентом Франции плане поддержки культуры.

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Два месяца назад, объявляя о введении в стране карантина в связи с пандемией коронавируса, президент Франции призвал сограждан, вынужденных оставаться дома, читать. Этот призыв обрадовал всех, кто имеет прямое или косвенное отношение к книжному делу, которое в последние годы переживает глубокий кризис. Поэтому деятели этого сектора с нетерпением ждали обещанного президентом плана по спасению культуры в условиях пандемии. Однако отсутствие в нем какого-либо упоминания о книге вызвало беспокойство и изумление владельцев книжных магазинов, издателей, писателей, переводчиков.

23 мая коллектив из 625 представителей книжного дела обратился на страницах газеты Le Monde к Эмманюэлю Макрону, предупреждая о нависшей над книгой опасности.

«Полное закрытие книжных магазинов привело к полной потере доходов. Издательства потеряли 80% оборота. Серьезно пострадали дистрибьюторы, типографы, писатели. Мир книги оказался в опасности, и по этой причине он обращается к вам…Государство должно предотвратить крах этого жизненно важного для нашего общества сектора», — говорится в тексте.

Его авторы оценили потери из-за санитарного кризиса в 500 миллионов евро. Они предлагают до лета принять срочные меры по субсидированию издательского и книжного дела, предоставлению налоговых льгот, увеличению спроса.

«Вы были правы, призывая французов читать во время карантина. Помогите теперь и нам сделать так, чтобы это было возможно и в будущем…Ни один народ не может существовать без души, господин президент Республики. Именно в ней он черпает силы и находит смысл своего существования. Для этого книга должна жить. Спасите ее!» — говорится в обращении.

Напомним, в конце апреля государство выделило Национальному центру книги финансовую помощь в размере пяти миллионов евро. Тогда глава Национального профсоюза издателей Венсан Монтань назвал эту сумму скорее символической, нежели существенной.

22 мая министр культуры Франк Риестер на своей странице в Твиттере сообщил о том, что совместно с министром экономики Брюно Ле Мэром, а также представителями книжного дела работает над планом по оказанию помощи этому сектору. Он обещал представить меры до конца месяца.

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