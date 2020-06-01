Скончался художник Христо, «упаковавший» Рейхстаг

Американский художник болгарского происхождения Христо скончался в своем доме в Нью-Йорке на 85 году жизни. Сообщение об этом появилось в воскресенье, 31 мая, на официальных страницах художника и его супруги и коллеги Жанн-Клод в соцсетях.

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Христо Явашев родился в 1935 году в болгарском Габрово, а когда ему исполнился 21 год, он бежал на Запад: сначала через Чехословакию в Австрию, а затем во Францию, где встретил свою жену Жанн-Клод и начал приобретать известность. С 1964 года пара постоянно проживала в Нью-Йорке.

Фирменным приемом художника стала «упаковка» известных всему миру зданий и монументов. К примеру, в 1995 году он обернул берлинский Рейхстаг в 100 тысяч квадратных метров серебристой ткани.

В 1995 году Христо обернул берлинский Рейхстаг в 100 тысяч квадратных метров серебристой ткани. REUTERS/Reinhard Krause

На 2021 год была намечена «упаковка» Триумфальной арки в Париже. Первые эскизы для этого проекта Явашев сделал почти 60 лет назад. Французские власти долгое время не решались позволить Христо осуществить задуманное, однако затем мэрия дала разрешение. Художник хотел посвятить творение Жанн-Клод, скончавшейся в 2009 году.

В сообщениях в официальных аккаунтах Христо в соцсетях подчеркивается, что проект «Упакованная Триумфальная арка» не будет отменен. Он пройдет с 18 сентября по 3 октября 2021 года.

Узнать больше о Христо, Жанн-Клод и проекте «Упакованная Триумфальная арка» можно здесь.

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