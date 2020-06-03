Фильмы Озона, Андерсона, Бартаса отобраны в главную программу 73 Каннского фестиваля

В главную программу 73 Каннского фестиваля отобрано 56 фильмов, в том числе 15 дебютных картин. Об этом объявил арт-директор фестиваля Тьерри Фремо в среду, 3 июня, представляя программу фестиваля этого года. Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, фестиваль не состоится, однако организаторы решили огласить программу, с тем, чтобы фильмы могли получить официальный статус «участника Каннского фестиваля».

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Арт-директор Каннского фестиваля представил программу этого года в интервью телеканалу Canal+, которое транслировалось также в соцсетях. Беседа транслировалась из кинотеатра UGC Normandie в Париже. В начале беседы глава Каннского отборочного комитета рассказал, насколько он рад находиться в кинозале: во Франции кинотеатры должны вновь открыться для зрителей после 22 июня.

В момент, когда кинематограф находится в тяжелом положении, съемки и выход в прокат картин отменены, руководство фестиваля намерено поддержать кинематографистов. Лучший способ такой поддержки – предание гласности программы этого года, с тем, чтобы обеспечить прокатную судьбу картин во Франции и за ее пределами, считает Тьерри Фремо.

Каннские «старожилы» и фильм с Депардье

В программу 73 Каннского фестиваля отобраны фильмы режиссеров, которые в прошлом уже не раз бывали на этом кинофоруме. В их числе американец Уэс Андерсон с фильмом «Французский диспетчер», Франсуа Озон («Лето 85-го»), датчанин Томас Винтерберг («Еще по одной»), бельгийский режиссер Люка Бельво («Мужчины», с участием Жерара Депардье), корейский режиссер Ён Сан Хо («Полуостров», это продолжение его ленты «Поезд в Пусан»), японская кинематографистка Наоми Кавасэ («Приходит утро»).

Кадр из фильма "Полуостров" ("Поезд в Пусан-2"), реж. Ён Сан Хо © DR

Огласив 56 фильмов каннской программы, в числе которых 15 дебютных картин, три документальных фильма и мультипликационные ленты, Тьерри Фремо по традиции «забыл» одного из участников, которого он представил отдельно в самом конце. В этом году такой особой презентации удостоился литовский кинематографист Шарунас Бартас, в каннскую программу был отобран его фильм под названием «В сумерках».

Фестиваль чутко относится к вопросам гендерного равноправия: в этом году в главную программу отобрано 16 фильмов женщин-кинематографисток (их было 14 в 2019 г. и 11 в 2018), сообщил Тьерри Фремо.

Наконец, объясняя непростой выбор отменить фестиваль, Тьерри Фремо отметил, что в течение лета публичные мероприятия во Франции будут запрещены, а сентябрь и начало осени уже «заняты нашими коллегами из Венеции и Торонто». Таким образом, он очевидно отклонил предложение художественного директора Венецианского фестиваля сделать совместный с Каннами проект в Венеции.

Хотя фестиваль и его параллельные программы отменены, традиционный Каннский кинорынок состоится в онлайн-версии.

Не отменена также и программа поддержки молодых кинематографистов из разных стран мира «Фабрика кино», которую организует МИД Франции совместно с радиостанцией RFI и телеканалом France 24. В этом году в этой программе будет представлен проект «Пара кожаных сабо» кинематографистки из Казахстана Ольги Коротько.

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