Веселые грибы российской истории. О британо-австралийском сериале «Великая»

Екатерина Барабаш — о сериале «Великая», абсурдной комедии, из которой вытекают вполне серьезные выводы.

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Ну наконец-то. Слава богу — можно взбодриться и заняться любимым делом. А то уж с этим карантином начали забывать о русской народной забаве – оскорблении в лучших чувствах. Лучшие чувства — это, разумеется, чувства верующих и чувство патриотизма. Все остальные — в разной степени нужные и хорошие, но эти — лучшие. К тому же официально закрепленные. Одни скоро окажутся в изнасилованной Конституции, второму скоро будут обучать во всех школах, детсадах, яслях и интернатах.

Стриминговая компания Hulu показала десять серий нового сериала «Великая» — о молодой принцессе Софии Августе-Фредерике Ангальт-Цербстской (Эль Фаннинг), приехавшей в незнакомую холодную Россию, чтобы выйти замуж за тамошнего императора Петра III (Николас Холт), креститься под именем Екатерина и занять российский престол. Из наивной хорошенькой крошки Екатерина на глазах превращается в мудрую правительницу при невыносимом придурке-муже и постепенно сколачивает небольшой ближний круг для дворцового переворота. К организации переворота привлечены: служанка Мариэл (Феби Фокс), генерал Велемонтов (Дуглас Ходж), ближайший помощник индийского происхождения императора Орло (Саша Дхаван), официальный фаворит Екатерины Лео (Себастьен де Суза). Пытались также привлечь генерала Горького, но тот отказался, поэтому пришлось его зарезать.

Жизнь при дворе полна людей всех рас и всех цветов кожи, насилия и сексуальных игрищ. Один из ближайших сподвижников дурака императора Аркадий — черный как смоль субъект, и по дворцу беспорядочно носится свора детей-мулатов. Граф Ростов – огромный бородатый чернокожий, единственный, кто противится распоряжению Петра сбрить бороду. С ним тоже поступают довольно круто. Как, впрочем, и со всеми. Заподозренных в отравлении императора на всякий случай всех до одного вешают прямо в центральном зале дворца, и Петр на фоне висящих тел произносит духоподъемную речь, завершающуюся придуманным им кликом «Хуза!», многократно повторенным подданными. «Хуза!» тут кричат по любому приятному поводу – это что-то среднее между «Ура!», «Ave Ceasar!» и «Осанна!»

Сексом тут занимаются тоже беспрестанно и без излишней стыдливости. Петр, например, любит время от времени делить постель с другом юности Григором Дымовым (Гвайлим Ли) и его женой, с которой занимается любовью прямо под боком у Григора, который безуспешно пытается заснуть. Своей супруге Екатерине Петр сам подыскивает любовника и порой пытается обсуждать с ним прелести их общей дамы. Да и Екатерина не слишком-то стесняется — так, она готова лечь под толстяка Велементова, чтобы заманить его в мятежники.

Словом, при дворе буйствует неразбериха, веселый кровавый хаос и сумасбродство Петра. Придворная братия развлекается водкой (каждый раз под крик «Хуза!» рюмки летят на пол), безудержным сексом, интригами, убийствами, иногда — смертельными боями енота с собакой. Собачку с окровавленной мордой потом тискают и целуют всем дворцом. Еще у императора есть забава: выносить к праздничному столу головы убитых шведов, с которыми он, как и его отец Петр Первый, ведет войну. Да-да, в фильме Петр III — сын Петра I, а не внук, как на деле, а Елизавета, бывшая императрица, здесь — сумасшедшая тетка, которая пытается дрессировать бабочек и мастурбирует на статую Петра Первого. Последний, к слову, восседает на медведе.

Оскорбленные в лучших чувствах уже заполонили интернет. Разумеется, круче всех досталось авторам за образ церкви — она тут представлена патриархом Архи (Адам Годли), тощим полубезумным персонажем к клочковатой бородой, выходящим на связь с богом с помощью галлюциногенных грибов. После очередного такого сеанса прямой связи с господом Архи прибегает к императору и рассказывает, что бог настаивает, чтобы Архи сделали патриархом. «А, ну тогда да, конечно», — легко соглашается Петр. Ну и вообще — надругались как могли.

Пересказать все, что происходит в фильме, нет никакой возможности – это веселая вакханалия абсурда, местами смешного, местами — затянутого, но в любом случае — остроумного и далеко не бессмысленного. Искать хоть малейшего соответствия исторической правды стало бы глупейшим занятием всех времен и народов, ибо авторы сами предваряют фильм титром «Местами правдивая история». Сценарий написан британским драматургом Тони Макнамара — тем самым, что создал основу оскароносной «Фаворитки». «Великая» во многом напоминает «Фаворитку» — в первую очередь посылом. В обоих фильмах авторы напоминают о трагических последствиях абсолютной власти, и в обоих случаях эта власть отвратительна даже физически. В «Фаворитке» она представлена безумной королевой Анной, в «Великой» — Петром III. Сцены секса антиэротичны — кроме тупого животного совокупления, в них ничего не разглядеть. По своей отвратительности они стоят в одном ряду с отрезанными головами шведских пленных и триумфом собаки с окровавленной пастью.

Если в самом начале император — просто дурак и самодур, то чем дальше развивается действие, тем страшнее становится этот образ. Когда на предложение генерала изменить тактику в войне со шведами, чтобы сократить людские потери, монарх заявляет: «Какая разница, сколько людей погибнет? Россия большая страна, народу в ней много», — словно сама История российских войн говорит с тобой. Так всегда было в России. И когда Петр распоряжается заживо сжигать зараженных оспой — особо не удивляешься.

В сущности фильм не про Екатерину, а про Петра. Екатерина — тот фонарик, что рассеивает тьму, чтобы можно было разглядеть копошащихся там монстров. Той гротесковой энергии, с какой Николас Холт играет российского императора, хватило бы на всю российскую историю со всеми ее правителями — незаурядный комедийный талант Холта только начинает по-настоящему проявляться. 22-летняя Эль Фаннинг с выразительным румяным личиком с каждой серией обретает все больше брутальности очень грамотно играет развитие замысловатого характера будущей российский императрицы.

Зло не имеет национальности. Абсолютное зло — тем более. Абсолютная власть равна абсолютному злу, и эта десакрализации монархии для России сейчас, пожалуй, актуальна как никогда. Хулиганский абсурд, которым до краев переполнена «Великая», — как раз об этом.

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