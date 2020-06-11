Фильм Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» вышел во Франции в цифровом прокате

Фильм российской кинематографистки Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» вышел 11 июня в цифровой прокат во Франции. Картина была представлена в конкурсе «Особый взгляд» прошлого Каннского фестиваля, где была встречена теплыми отзывами критиков. В интервью RFI Лариса Садилова сказала, что ждет этой встречи с французским зрителем – «зрителем очень требовательным и очень чутким».

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«Однажды в Трубчевске», седьмой полнометражный фильм Ларисы Садиловой, должен был выйти во французский прокат этой весной. Однако из-за эпидемии нового коронавируса кинотеатры в стране пока остаются закрыты. Французский прокатчик фильма принял решение выпустить фильм на онлайн-платформах.

В канун выхода картины французская пресса вновь опубликовала очень теплые рецензии: положительные впечатления от фильма не стерлись за более чем год с момента каннской премьеры. «Русским открытием» 72-го Каннского фестиваля назвал этот фильм кинокритик газеты Les Echos. «Этот фильм – маленькое чудо, которое стоит смотреть и пересматривать» – теперь в формате видео-онлайн.

►Лариса Садилова о своем фильме «Однажды в Трубчевске»

Действие фильма происходит в маленьком городке Трубчевске Брянской области. Тихую жизнь городка будоражит история любви главных героев, их роли исполнили Кристина Шнайдер и Егор Баринов. Они живут в соседних домах, оба имеют семьи, детей, и между ними вспыхивает страсть. Надо ли говорить, что в провинциальном городке, где все друг у друга на глазах, им будет особенно сложно скрывать свои отношения.

Во французском прокате фильм изменил название с «Однажды в Трубчевске» на «Однажды на Востоке» (Il était une fois à l’Est). По оценке критика France Télévision, новое называние выбрано удачно, потому что тут содержится отсылка и к Серджо Леоне («Однажды на Диком Западе»), и к турецкому режиссеру Нури Бильге Джейлану («Однажды в Анатолии»), и к Квентину Тарантино («Однажды… в Голливуде»). Кстати, в Каннах фильм Садиловой был показан в один день с последней картиной Тарантино. Об этом писал кинокритик «Коммерсанта» Андрей Плахов, увидевший в «Однажды в Трубчевске» «европейское» легкое дыхание — редкость в страдающем тяжеловесностью российском кино.

Во Франции фильм Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» можно посмотреть на платформах Canal VOD, Filmo TV, Google Play, iTunes, Orange, Universciné et Wuaki.

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