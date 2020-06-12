Чужое рабство. О национальных травмах и искусстве

«Унесенные ветром» удалены платформой HBO Max из общего доступа. Причина —«расистские элементы», присутствующие в фильме. Ну да — там и жизнь южан до Гражданской войны показана вполне идиллически, даром что идиллия зиждется на рабском труде. Впрочем, фильм в открытый доступ пообещали вернуть с соответствующим комментарием специалистов.

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Все это пошло-поехало после инцидента с убийством чернокожего полицейским и массовых протестов против расизма.

Слово «цензура» зазвучало громче и увереннее. Если к беснующейся толпе, скидывающей памятники, особых претензий ни у кого нет, — толпа она и есть толпа, — то HBO Max раскритиковали по полной. Политкорректность для большинства перестала быть предметом спора, превратившись в удушающую своими непомерными требованиями царицу европейского и американского мира. И заодно — главное орудие той самой ненавистной цензуры.

Какой нормальный цивилизованный человек в здравом уме станет защищать цензуру? Но все-таки хочется немного разобраться. Безоценочно. Для начала — цензура все-таки инструмент государства и власти. Если запрет исходит не от государственных структур — это не цензура. Тем более что в случае с HBO временное изъятие фильма было добровольным. Это и не самоцензура. Самоцензура — это скорее способ избежать цензуры с помощью уловок и самоограничений. Но в данном случае никакой цензуры на горизонте не маячило — так что HBO бояться было некого и незачем. Другое дело, что компания поспешила оказаться в первых рядах ринувшихся в тренд, и тут уже можно рассуждать: а и правда — так ли уж это было надо? И главное — кому?

«Да зачем?! Что за ерунда?! Разве можно судить произведения искусства с точки зрения сегодняшнего политического момента?!» — тут же раздались возмущенные голоса. Все правильно — созданный более 80 лет назад фильм нес в себе иной смысловой и эмоциональный заряд. Известно, что, получая «Оскара» за второплановую роль, чернокожая актриса Хэтти Макдэниел сидела отдельно от съемочной группы — политика сегрегации в Америке тогда была в самом разгаре. Надо ли говорить, что война Севера и Юга тогда виделась по-другому, не так, как сейчас? После окончания Гражданской войны на тот момент прошло 75 лет — жизнь одного поколения. За такое время можно изжить историческую травму целой нации, огромной страны?

Прошло еще 80 — и проблема дискриминации чернокожего населения вспыхивает с новой силой. Влезть в эту тему со стороны невозможно — слишком сложна, и американцы-то не все понимают, что на самом деле происходит, а уж нам, с другой стороны океана — и подавно не понять. Но сейчас не о протестах. Есть очевидный факт: проблема расизма в одночасье стала больной и как никогда раньше злободневной. Одна из крупнейших компаний ограничивает на время доступ к фильму, который сейчас видится как в определенной мере расистский. Глупость? Трусость? «Да-да-да!» — радостно кричат кругом.

И вот уже ни у кого не осталось сомнений в глупости&конъюнктурности HBO Max. Или на худой конец — в одном из двух.

Кларк Гейбл и Вивьен Ли в первый день съемок фильма «Унесенные ветром» 17 марта 1939 г. в Лос-Анджелесе © AP

Но позвольте напомнить: Гражданская война в США закончилась через несколько лет после отмены в России крепостного права. Чтобы не влезать в непростую историю другой страны, зададимся вопросом: а мы что — в 1861 году полностью избавились от рабства? Столетия самой жесткой, самой оголтелой кабалы не сказались на дальнейшей истории страны? Октябрьский переворот, репрессии, колхозы, нынешний тоталитаризм, полное наплевательство на права человека — это разве не последствия многовекового русского рабства?

Про себя мы все прекрасно понимаем. Знаем, что изжить наше рабство мы пока не сумели. И чем образованнее, чем тоньше человек, тем острее он чувствует, как давит сегодня на нас наша трагическая история. При этом мы начисто отказываем другим в праве изживать свои травмы. Нам их попытки сделать реверанс в сторону собственной истории кажутся нелепыми и неуместными, а еще по большей части — искусственными. Мы совершенно не хотим отдавать себе отчета в том, что прошло слишком мало времени, что национальная рана не заросла и иногда хочется полечить ее нетрадиционными методами. Да, искусство не виновато в ошибках политиков. (Хотя тоже, знаете ли — как сказать. Но это уже совсем другая тема). Жечь книги, запрещать или изымать фильмы, вычеркивать имена — это неразумно с точки зрения здравого смысла. Если этим занимается государство — это преступление против свободы и демократии. Если это происходит добровольно на уровне общественной рефлексии — это простительно и это надо перетерпеть. Это болезнь роста, не более того.

В любом конфликте сразу страдает слабый. Искусство — слабое. Его оружие — слово, кадр, изображение, сцена. Но оно сильно тем, что бьет прямо по мозгам. Поэтому с ним, таким слабым и таким сильным, и норовят разделаться в первую очередь. Проще говоря — на нем отыгрываются.

Многим кажется диким, когда в Украине запрещают российские фильмы. Верно — ощутимого толку от этого нет. В цифровые интернетовские времена вообще невозможно ничего запретить: кто хочет — тот найдет и посмотрит. Но политика — игра, и порой жесты в ней куда важнее сути поступка. Будем считать это ритуальными плясками. Тем более что, как выясняется, они бывают очень действенными — вон якутского шамана Габышева только за обещания некоего ритуального действия закатали в психушку.

Упрятав «Унесенных ветром», компания дала понять, что разделяет проблему. Это такой же жест, как вставшие на колено американские полицейские. Ничего не бывает просто так и ничего так быстро не заканчивается. Нам, белым людям по ту сторону океана, проблема кажется надуманной и давно сдувшейся. Наверное, 80 лет назад, когда Хэтти Макдэниел ждала своего «Оскара» в отдалении от белых коллег, ее проблема многим тоже казалась надуманной. Что, мол, тебе еще нужно? Тебе вот даже «Оскара» дали, а ты все недовольна. И как показывает практика, восьмидесяти лет ох как мало, чтобы проблема рассосалась.

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