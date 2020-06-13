Два билета на онлайн-сеанс

12 июня в мировой интернет-прокат вышел голливудский детектив «Достать ножи» — в оригинале Knives Out — режиссера Райана Джонсона. Это один из самых успешных детективов в истории кино — а детективы из-за того, что требуют умственного напряжения, не относятся к кассовым жанрам. Зато это и у нас привлечет дополнительное внимание к фильму, хотя кто-то посмотрел его в конце ноября прошлого года, когда жизнь еще казалась нормальной и работали кинотеатры.

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Если бы я увидел «Достать ножи» вовремя, то безусловно включил бы эту картину в свой традиционный субъективный список лучших киноработ прошлого года. Но не увидел — и это реальный промах.

Зато сейчас это позволяет по-особому оценить ситуацию в нынешнем мировом кинобизнесе. Понятно, что в условии закрытия кинотеатров кинопроизводители и прокатчики перешли на онлайн и стали предпочитать большим фильмам для кинотеатров (на которых они всё еще надеются заработать, если ситуация с мировым вирусом улучшится) успешные сериалы. Тем более, что они становятся всё лучше.

Но вот вам новая актуальная тенденция. Громкие премьеры в интернете недавних, уже отметившихся в большом прокате фильмов, которые как раз и способны, как хорошие детективы, заинтересовать более интеллектуальную публику, которая нечасто ходила в кино до коронавируса.

«Достать ножи» — идеальный фильм для подобной онлайн-премьеры. Он и в прокате-то собрал почти в восемь раз больше своего бюджета, то бишь окупился (по коммерческим киноправилам бюджет надо умножить на два с половиной) более чем в три раза. Его дико пиарил в последнее время главный мировой критический сайт rottentomatoes: он поставил фильму такие оценки, что другие рядом не стояли. У фильма очень высокий рейтинг на главном мировом киноманском сайте imdb.com.

И ведь самое интересное, что все справедливо.

Кстати, заголовок этой статьи напомнит истинным любителям детектива про один из самых легендарных фильмов этого жанра, произведенный в СССР в 1966 году «Два билета на дневной сеанс». Вышел в 1967-м. Главную роль сыграл сверхпопулярный тогда и известный сейчас изумительный Александр Збруев.

«Достать ножи» — редкостно прекрасное путешествие в мир детектива в духе Агаты Кристи.

В аннотациях к фильму различные сайты обозначают огромное количество жанров, которые он отыгрывает: комедия, преступление, драма, тайна, триллер. Тут все верно, кроме комедии, хотя в фильме достаточно элементов сатиры. Это прежде всего — классический детектив.

Причем это детектив, снятый еще и в лучших британских традициях жанра. Когда Пуаро изображали Питер Устинов или Альберт Финни, а почти всех подозреваемых играли суперзвезды. В данном случае это современные звезды. Великий Кристофер Пламмер. Один из лучших Бондов всех времен Дэниел Крейг. Становящаяся суперзвездой Голливуда Ана де Армас. Легендарные Джейми Ли Кертис и Дон Джонсон. Крис Эванс, Тони Колетт, Майкл Шеннон.

При рецензии на любой, особенно таинственный детектив надо хранить секреты. Спойлер тут — наивысшая гадость. Но вот странный парадокс: я по-настоящему не заинтересую вас фильмом, если не выдам сразу два страшнейших секрета. Но это не подсказки. О них вы узнаете в первой трети фильма, которая, кстати, не представляется столь уж ударной и вдохновляющей. Всё наиболее интригующее начнется потом. И именно эти подсказки заставят вас смотреть фильм с предельным вниманием.

Короче, в день своей 85-летней вечеринки очень богатый миллионер и автор знаменитых детективов, которого и играет великий Кристофер Пламмер, решает устроить разборки-разоблачения всем своим родным и близким: сыну, дочери, внуку, внучке, зятю, снохе. Он знает, что все его обворовывают либо просто тупят в бизнесе. Он доверяет только своей сиделке — приехавшей из Уругвая девушке, которую играет Ана де Армас. После новой версии «Бегущего по лезвию бритвы», где она играла виртуальную жену главного героя, эта кубинка — по происхождению — показалась мне чуть ли не самой эффектной девушкой современного экрана.

В «Достать ножи», где у нее фактически главная роль, она выглядит похуже. Посмотрим, какова она будет в конце года в новейшей серии бондианы, где ее главным партнером вновь окажется Дэниел Крейг, поскольку она станет очередной девушкой Джеймса Бонда.

Главная хохма в том (все же я ошибся — фильм отчасти и комедия, пусть и не такая откровенная, как советская «Ищите женщину»), что героиня Аны де Армас не способна врать. Ее тут же начинает тошнить. И это позволяет следователям легко определять, когда же именно она лукавит.

Но утром выясняется, что персонаж Кристофера Пламмера лежит в своем кабинете на диване с перерезанным горлом. И вот тут-то возникают трое детективов: двое — официальных. Третий — непонятно кто, но остальные детективы пред ним лебезят. Его играет Дэниел Крейг. Он типа Пуаро, перед которым пасует вся официальная криминальная полиция. Именно он задает всем неудобные вопросы, а полицейские офицеры, даже в чине лейтенанта (что у нас, как понимаю, почти полковник) лишь уважительно отдают честь. У нас бы завести институт подобных авторитетных частных сыщиков. У нас есть, к примеру, Нюхач. Но что-то я не замечал, чтобы представители МВД и ФСБ при встрече испуганно отдавали ему честь.

При этом приезд персонажа Крейга вместе с двумя опекунами из официальных следственных органов ни на что пока что не влияет. Официальная версия — всё же самоубийство.

* * *

И вот тут-то пришла пора двух спойлеров, которые обещал. ПЕРВЫЙ. Персонажа Кристофера Пламмера — как она сама считает — нечаянно убила его сиделка Ана де Армас. Потому что, делая ему ночные уколы, перепутала обезболивающий анальгетик с морфием. Хотя как профессионал никак не могла подобное сотворить — и что-то явно не то. ВТОРОЙ. Именно ей, своему единственному другу последних лет, персонаж Пламмера, проигнорировав всех своих паршивых родственников, завещал все свое состояние: загородный замок, квартиру, свое издательство, право на свои книги и многомиллионное состояние.

* * *

Вот тут-то в фильме и начинается настоящий детектив. Так что спойлеры — только отправная точка для дальнейшего развития сюжета.

Одна из важных загадок: кто именно втайне до всех нанял — и зачем? — да еще до убийства персонажа Кристофера Пламмера этого самого суперчастного детектива, нового Пуаро, которого изображает Дэниел Крейг? Сам персонаж Крейга понимает, что разгадка имени заказчика — ключ ко всей интриге.

И, конечно, в этом фильме важен социальный элемент. Не комедия, но, конечно, сатира про семью притворяющихся аристократами английских нуворишей, фактически гопников-кокни. Аристократами представляются люди, которые недавно приобрели свой замок у богатых пакистанцев, занимаются в жизни (кроме убитого в начале главы семейства) полной бестолковщиной и воруют у него счета и купюры.

Боже мой. Если бы вы знали, сколько времени я трачу на просмотр детективов, не отечественных, а исключительно на экранизации англоязычных. Сколько я иронизирую над ними, теперь уже детективами британскими, особенно их шаблонами, когда нужно прикончить троих, прежде чем тугодум-сыщик до чего-то допрет. Убили бы всего одного — он бы до смерти ни о чем не догадался.

Именно поэтому заверяю вас, что фильм «Достать ножи» приятно вас удивит.

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