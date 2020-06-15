Арт-рынок после санитарного кризиса

Большинство крупных ярмарок современного искусства, таких как парижская FIAC или базельская Art Basel, которые проходят осенью, отменены. Из-за эпидемии коронавируса рынок искусства переживает один из худших кризисов в своей истории. Рассказывает журналист RFI Доминик Байяр.

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►Оригинал статьи на www.rfi.fr

В среде любителей искусства и коллекционеров-инвесторов посещение художественных салонов, ярмарок, галерей и аукционов имеет во многом решающее значение для функционирования всего арт-рынка, определения популярности художников и цен на произведения искусства. В 2019 году только на аукционах было продано работ примерно на 14 миллиардов евро. Но из-за пандемии все традиционные мероприятия были отменены, а торговцы произведениями искусства оказались в глубоком экономическом и финансовом кризисе. Специальный «индекс доверия», который определяет состояние арт-рынка с 2005 года, оказался на исторически низком уровне. Он упал до 6,4 пунктов (из 100), что на 85% меньше, чем в последнем квартале 2019 года. И это ниже уровня, зафиксированного после финансового кризиса 2008 года. Индекс доверия арт-дилеров упал из-за отсутствия продаж и, соответственно, прибыли. В первом квартале 2019 года сделки на арт-рынке принесли 4,2 млрд долларов. За первый квартал 2020 года в восемь раз меньше — всего 528 млн долларов.

Арт-рынок: самое время покупать?

Для всех, кто может себе это позволить, сегодня лучшее время для покупок на рынке произведений искусства, потому что предложение намного превышают спрос. Сегодня, как и в каждом кризисе, владельцы галерей, чтобы заработать, делают большие скидки, от 20 до 40%. Покупатели совершают выгодные для них сделки, поддерживая рейтинг художников и способствуют восстановлению рынка, который все еще работает в замедленном режиме. Парижская галерея Loeve & Co предлагает каждую неделю произведения по сниженной цене, указывая прежнюю цену и сегодняшнюю на своем аккаунте в Twitter. Другие предлагают виртуальные онлайн-визиты в 3D. Чтобы дать потенциальным покупателям возможность лучше рассмотреть интересующие их произведения, галеристам приходится осваивать сложные современные технологии.

Онлайн-продажи растут

Во многих отраслях карантин стимулировал развитие онлайн-продаж. Аукционный дом Christie's собирается провести онлайн этим летом мегаторги, которые будут проходить несколько дней и сопровождаться множеством мероприятий в крупных столицах искусства: Гонконге, Париже, Лондоне, а затем Нью-Йорке. В каталоге аукциона немало знаменитых имен, в том числе Пикассо и Рой Лихтенштейн. Дирекция аукциона надеется, что выставленная на онлайн-продажу классика поможет оживлению арт-бизнеса. В Christie's на онлайн-продажи сегодня приходится всего 4% от общей выручки, и перспективы для роста большие.

Развитие онлайн-торговли идет вразрез с интересами туристической отрасли, которая получала значительные доходы от проведения арт-ярмарок. Например, различные ярмарки современного искусства, проводимые в Базеле, ежегодно приносили 6,5 миллиардов евро.

Быстро восстановиться после кризиса могут закрытые торги и аукционы, где сделки зачастую непрозрачны. И это не слишком хорошая новость для слабо регулируемого арт-рынка, где, по оценкам, 10% сделок являются либо мошенническими, либо незаконными.

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