Праздник музыки 2020: танцы на кухне, пение с балконов и концерты в больницах

Любой праздник — торжество прежде всего совместное. Как сохранить праздничный дух, когда действуют санитарные правила, расстояние между зрителями должно быть не менее метра, а собрания более десяти человек запрещены? В этом году организаторы Праздника музыки, созданного французским министерством культуры в 1982 и ставшего с тех пор международным событием, впервые столкнулись с этими трудностями. Возможен ли музыкальный праздник без публики?

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Праздновать не запрещено, — отвечает на сайте мероприятия министерство культуры. Но собрания, объединяющие более 10 человек, по-прежнему не разрешены. А значит, большие концерты, которые традиционно проходят на площадях французских городов, в Париже —Бастилии, Республики, Наций и других, — не состоятся.

Но французы привыкли и к так называемым спонтанным концертам — когда на перекрестках или около архитектурных памятников встают группы рок-музыки или просто одинокий скрипач и начинают играть, а вокруг них постепенно собираются зрители. В редких случаях, когда есть возможность соблюдать дистанцию в метр между зрителями, разрешение на такое выступление можно получить в мэрии, но заняться этим нужно было заранее — тщательное рассмотрение досье занимает время.

В недавно открывшихся барах и кафе услышать живую музыку будет возможно, но на хозяев возлагается ответственность за соблюдение социальной дистанции. Они же должны будут следить за тем, чтобы слушатели не собирались на улице у входа в их заведение.

Беспрецедентный период карантина повлиял и на содержание музыкальной программы праздника. В этом году он будет посвящен явлениям, особенно ярко проявившимся во время изоляции. Это, в первую очередь, солидарность — в пострадавших от эпидемии регионах, таких как Иль-де-Франс, Гранд-Эст, и других, организованы концерты в больницах для пациентов, их семей и медицинского персонала.

Но наибольшее число выступлений пройдет в виртуальном формате. Жан-Мишель Жарр представит на платформе виртуальной реальности VRrOOm концерт «Одиночество вместе». Увидеть его можно будет не только во Франции, но и в любой точке мира в 21:30 по парижскому времени. Концерт будет транслироваться в YouTube на каналах министерства культуры и самого Жарра.

Еще один новый жанр связан с тем, что во время карантина музыканты и любители приобрели привычку петь и играть на музыкальных инструментах на своих балконах, для развлечения соседей. Чтобы это занятие, вызвавшее всеобщий энтузиазм, не исчезло с окончанием изоляции, в праздник музыки французам предложили еще раз выйти на балконы, во дворы или приусадебные сады и всем вместе ровно в 20:00 спеть песню Вероник Сансон «О моей непонятной жизни». Специально для этого на сайте праздника и в социальных сетях размещены видео, созданные профессиональными музыкантами для тех, кто намерен репетировать, выучить слова и мотив.

Танцы на кухне

В YouTube пройдет даже традиционный праздничный бал — и тоже виртуальный. Его организует Французский центр песенного наследия Le Hall de la chanson, созданный в 1990 году при поддержке министерства культуры. Бал придется устроить у себя дома, поэтому и название он получил соответствующее — «Танцы на кухне». Но с 18:00 на канале Hall de la chanson для тех, кто все же настроен потанцевать, в Youtube будут звучать песни Бориса Виана, аранжированные специально для хореографии. Поэту в этом году исполнилось бы 100 лет, и ассоциация решила посвятить ему праздничный вечер.

Праздник музыки давно перешагнул границы Франции — его отмечают на пяти континентах. Всемирный день музыки отмечается ежегодно 21 июня. В России в 2012 году Fête de la Musique проходил в одиннадцати городах страны по инициативе посольства Франции в Москве.

В этом году в Таджикистане французское посольство совместно с культурным центром Bactria приглашает всех желающих на онлайн фестиваль электронной музыки, который откроет посол Франции в Таджикистане Ясмин Гуедар.

21 июня отмечается Всемирный день музыки © DR

Чтобы позволить французам на один вечер забыть о невозможности путешествий, Французский институт — государственная организация, действующая при поддержке министерства иностранных дел и способствующая распространению французской культуры за рубежом — организовала виртуальные встречи с французскими и иностранными певцами и музыкантами, живущими в других странах. На платформе Mélo можно будет услышать и увидеть более пятидесяти выступлений.

Бетховен, джаз и мьюзиклы

К празднику также подготовились французские радиоканалы и телевидение. Телеканал Arte посвятит этот день Бетховену, 250-летие которого отмечается в этом году. А France Musique представит программу, состоящую из классической музыки, джаза и мьюзиклов с участием музыкантов Государственного французского симфонического оркестра и Филармонического оркестра Радио Франс.

Впервые после трехмесячного перерыва откроет в праздничный день свои двери Парижская филармония. Программа Праздника музыки была составлена всего за неделю, она начнется с концерта под открытым небом традиционного индонезийского музыкального инструмента гамелана, представляющего собой собрание ударных, струнных и духовых инструментов. На ступенях здания, построенного Жаном Нувелем, выступят хор Accentus и музыканты Cappella Mediterranea, а в центральном зале Филармонии можно будет услышать музыку в исполнении оркестров Démos, состоящих из юных музыкантов парижского региона. Санитарные правила нужно будет соблюдать — между группами зрителей, как объявил министр культуры Франции Франк Ристер, должны оставаться свободные кресла.

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