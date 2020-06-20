Чисто не-английское убийство. О британском минисериале «Отравление в Солсбери»

Еще режиссер минисериала «Отравление в Солсбери» не успел крикнуть «Мотор!», а в российском МИДе уже обиделись и выпустили Марию Захарову, а заодно — и представителя посольства РФ в Великобритании с заявлениями.

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Заявления были сделаны в рамках борьбы с русофобией и той «колоссальной махинацией», что затеяли авторы сериала Сол Гибб, Адам Паттерсон и Деклан Лон. Тень оболганных Петрова&Боширова маячила перед заявителями. Впрочем, когда сериал вышел, официальные лица несколько успокоились — против ожиданий, русофобия и политика оказались тут не на первом месте. Даже немного обидно, ей-богу.

BBC One, компания-производитель «Отравления в Солсбери», поступила необычайно разумно, изначально отказавшись от политических акцентов. Слово «Путин» звучит в фильме один раз — когда друг Сергея Скрипаля вспоминает брошенную им фразу: «Путин меня достанет». Один раз на экране мелькнет парочка киллеров-фээсбэшников Петров и Боширов. Единожды появится голый торс российского президента — лидер РФ, перекрестившись, лезет в ледяную крещенскую прорубь. Вот, собственно, и все. В России ожидали расследования, щекочущих нервы вскрытых подробностей, прямых обвинений, на которые можно было бы с уверенностью ответить: «Сам дурак». Но ничего этого в трехсерийном сериале нет. В нем даже главных жертв — Сергея и Юлии Скрипалей — и тех нет. Один раз, в первые минуты фильма, мы видим их на скамейке в полуобморочном состоянии, когда «Новичок» уже сработал. И все. Что случилось и кто виноват — понятно с самого начала, и утруждать себя расследованием нет никакой нужды. Разумно, изящно, грамотно.

Когда выясняется, что чайная ложка «новичка» способна отравить десятки тысяч людей, власти графства впадают в панику, которая, впрочем, быстро уступает место слаженной работе всех, кто ответствен за покой граждан. Трейси Дашкевич, руководитель департамента здравоохранения графства Уилтшир (Энн Мари Дафф), вынуждена наравне с полицией взять на себя ответственность за порядок, здоровье и спокойствие людей. Ей и в страшном сне не могло привидеться, что придется перекрывать летальный исход целому городу. В фильме Трейси — центральный персонаж, в котором сконцентрировано все, о чем хотят рассказать нам авторы. Главное — профессионализм и высокий градус эмпатии. Разумеется, не обходится без семейных неурядиц, без которых сериал не был бы сериалом. У Трейси сын-подросток, неимоверно страдающий от трудоголизма матери, но в конце, конечно же, понявший, что мама по-другому не может, а ему остается лишь ею гордиться. Правда, муж у Трейси — ангел с мудрым советом и тарелкой горячей еды наизготове, так что, как говорится, нам бы ее проблемы.

Другой центральный персонаж — полицейский Ник Бейли (Рейф Сполл), первый вошедший в дом Скрипалей и получивший изрядную дозу «новичка» от прикосновения к ручке двери. Третий главный герой — Дона Стерджес (МайАнна Беринг), несчастная 44-летняя алкоголезависимая женщина, перепутавшая «новичок» с духами и скончавшаяся от отравления. Эти три линии развиваются каждая сама по себе, практически не пересекаясь, но волею авторов они существуют в фильме как три кита сюжета и замысла. Каждая из линий представляет один срез солсберийского общества: Трейси — чиновник высшего разряда, Ник — работяга из среднего класса и Дона — оказавшаяся на дне очень милая, но совершенно разбитая болезнью женщина. Каждый срез по-своему вовлечен в действие, каждый здесь отвечает за свой сегмент и каждый справляется в меру сил. Трейси страдает от «синдрома самозванца», уверенная, что не справится с тяжкой ношей, Ник — наоборот — едва встав с больничной койки, рвется на службу защищать людей, Дона же олицетворяет собою всякого обывателя, ни сном ни духом не ведающего о политике, но страдающего от него первым и тяжелее всех.

Все герои фильма — реальные, их поведение списано с их жизни, и если не считать довольно робких и не совсем удачных попыток привнести в действие семейных проблем на фоне общей беды, сериал можно было бы считать чуть разукрашенной исторической реконструкцией из той же серии, что нашумевший недавно «Чернобыль». Но если в «Чернобыле» политическая повестка громко обвиняла тоталитарный строй во лжи и как следствие — умножении трагедии, то в разы более камерное «Отравление в Солсбери», практически отрешившись от политики, носит характер скорее скромной пиар-акции. Здесь есть все, что нам надо знать о Великобритании: люди живут общими интересами, федеральные власти порой зарываются, пытаясь ставить государственные интересы выше приватных, а чиновники «на местах» за редким исключением — рыцари без страха и упрека. Словом, почти идиллия и пасторалька.

В этом, конечно, и большой минус сериала. С одной стороны обойтись без политики, сразу оговорив, что заказчик известен, — разумный ход, чтобы заранее отвести от себя возможные упреки в политическом спекулировании. С другой стороны, такая осторожность заметно навредила драматургии и общему результату — авторам так и не удалось заменить отсутствующую интригу чем-то равно весомым. Им бы поучиться у авторов сериала про лейтенанта Коломбо, которые, показывая преступника в первые же минуты, умудряются в каждой серии заинтриговать зрителя ходом размышлений выдающегося сыщика. Свято место не должно пустовать, а в «Отравлении…» его не стали заполнять — и, как показал результат, напрасно.

Если можно про фильм о реальной попытке убийства и невольном убийстве совсем уж невинного человека назвать приятным, то «Отравление в Солсбери» — приятный сериал. Актерские работы тут по-британски качественны, мысль о превалировании человеческой жизни над политическими интересами проводится настойчиво, но без привычного на наших широтах пафоса, а детали жизни английской глубинки становятся привлекательным фоном для небольшой, но важной истории о международном похолодании.

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