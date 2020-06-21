Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные 6 млн долларов

Полуакустическую гитару Курта Кобейна продали на аукционе в Беверли-Хиллз за рекордные 6 млн долларов.

Гитару лидера группы Nirvana Курта Кобейна, на которой он играл во время записи концерта серии MTV Unplugged в 1993 году, продали на аукционе в Беверли-Хиллз за рекордные 6 млн долларов.

Реклама Читать далее

Об этом стало известно из твиттера аукционного дома Julien's Auctions.

Покупателем музыкального артефакта стал австралийский бизнесмен Питер Фридман, основатель компании по производству микрофонов Røde Microphones. Bloomberg передает, что он планирует одалживать инструмент для выставок и благотворительных мероприятий.

Гитара Курта Кобейна модели D-18E была выпущена в 1959 году американской мастерской Martin. Как сообщает france info, всего было выпущено лишь 302 гитары этой модели.

Концерт «Unplugged in New York» был записан в ноябре 1993 года в Нью-Йорке — менее, чем за шесть месяцев до самоубийства фронтмена Nirvana. Запись вышла в свет уже после смерти Кобейна — в ноябре 1994 года. Только на территории США было продано более 5 миллионов экземпляров.

Первоначальная цена за полуакустическую гитару Кобейна, установленная аукционистами, составляла один миллион. 6 млн долларов — рекордная сумма для подобного лота. Ранее самой дорогой гитарой, ушедшей с молотка, был Fender Stratocaster гитариста Pink Floyd Дэвида Гилмора. В 2019 году музыкант выставил ее на торги в доме Christie’s и продал за 3,975 млн. Средства пошли на благотворительные цели.

В октябре 2019 года аукционный дом Julien’s Auctions также продал жилет, в котором Курт Кобейн записывал «Unplugged», за 334 тысячи долларов.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться