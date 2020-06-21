Светлана Крючкова в поисках большой перемены. К юбилею актрисы

22 июня исполняется 70 лет Светлане Крючковой, актрисе театра и кино, памятной нескольким поколениям советских зрителей по фильмам «Большая перемена» (1972), «Старший сын» (1976). На счету Крючковой также целая галерея ярких второплановых ролей и два десятка ролей в театре. Об «актрисе, которая может все», рассказывает Екатерина Барабаш.

Реклама Читать далее

Однажды девушка Света, 22-летняя студентка Школы-студии МХАТ, повезла на «Мосфильм» сценарий будущего телефильма «Большая перемена». Повезла по просьбе мужа, которому надо было вернуть сценарий на студию, а времени не было. Мужа пробовали на одну из главных ролей. Света отдала сценарий ассистентке и, уходя, в дверях столкнулась с режиссером фильма Алексеем Кореневым. «Вы кто?» — довольно строго спросил Коренев. «Я Света», — оробев до неподвижности, ответила девушка. «Что вы делаете сегодня вечером?», — еще более строго поинтересовался Коренев. Пока готовая провалиться сквозь землю от смущения Света искала достойный ответ, режиссер пояснил: «Ничего такого — на репетицию приглашаю вас в восемь вечера». Коренев пробовал Крючкову на роль Светланы Афанасьевны, а утвердил на другую — наивной, влюбленной в учителя истории ученицы вечерней школы Нелли Ледневой. Мужа, кстати, на роль Григория Ганжи Коренев не утвердил — эту роль потом сыграл Александр Збруев, — и это стало испытанием студенческого брака двух начинающих актеров на прочность. Испытания актерской ревностью брак не прошел.

Красивая и немного нелепая, романтичная асфальтоукладчица Нелли Леднева из сказки о советском пролетариате и его тяге к просвещению стала той единственной ступенькой к вершине популярности, на которую как шагнула молодая актриса Светлана Крючкова, так больше ни разу и не взглянула вниз. Перерывы в работе у нее случались — в основном по состоянию здоровья, но популярность не угасала ни на миг. Хотя, сказать по чести, после «Большой перемены» несколько лет ничего значительного не было — случайные роли в случайных картинах. Но обаяние Нелли Ледневой оказалось столь велико, что его хватило на несколько лет, пока не случился «Старший сын» Виталия Мельникова. Роль разведенной соседки главного героя Натальи, несмотря на то что и не центральная, и не самая яркая в вампиловской пьесе, наверное, одна из лучших крючковских ролей. Именно потому как раз, что не яркая, не слишком выигрышная, но Крючкова так тонко сыграла спрятанную тоску по любви, боязнь одиночества, замаскированную под равнодушие и прикрытую наигранным стремлением к самостоятельности. Очень точный образ советской женщины бальзаковского возраста из тусклой провинции, безысходный и безнадежный.

Там, на съемках «Старшего сына» — вспыхнувшая любовь с оператором Юрием Векслером, одним из лучших в те времена, отчаянный переезд в Ленинград, неожиданное приглашение в БДТ к великому Товстоногову. В этом году 45 лет, как Крючкова выходит на знаменитую сцену. Правда, после смерти Товстоногова за тридцать с лишним лет ей в этом театре досталось лишь четыре роли. Четыре. Без комментариев. Зато когда она выходит в умопомрачительно балаганном «Игроке» в роли Бабуленьки, Диджея и Крупье (это третья роль после ухода Товстоногова), меняя наряды один безумнее другого, то произнося монолог об устройстве рулетки, то исполняя на прекрасном немецком песню из репертуара Rammstein, то уродуя череп приклеенной дикой прической, то присобачив пейсы, то вдруг превратившись в хрестоматийную Бабуленьку Антониду Васильевну прямиком из психологического театра, — ты словно видишь ее всю целиком. Вчерашнюю, позавчерашнюю, сегодняшнюю, завтрашнюю. Она словно говорит нам со сцены: «Я могу все. Буквально все. Вот, смотрите, что вы упускаете».

При всей неоднозначности «Игрока» на сцене БДТ в постановке Романа Мархолиа этот спектакль надо смотреть, если есть такая возможность и если вы хотите увидеть «театральную» Крючкову во всех ипостасях. Хотя Товстоногов умудрялся же находить для нее великолепные роли — адекватные ее таланту и одновременно – неожиданные. Какая была пара Светлана Крючкова/Олег Борисов — Аксинья/Григорий Мелехов! Белокурая белобровая Крючкова — и вдруг донская огонь-казачка? А самой первой ролью у Товстоногова (не считая вводов) для Крючковой стала роль школьницы Любы в «Фантазиях Фарятьева» в постановке Сергея Юрского. Актрисе на тот момент было 26 лет, и не сказать, чтобы она выглядела сильно моложе, так что можно считать это смелым поступком Юрского и Товстоногова, знавших, что Крючкова действительно может все.

Она — актриса без амплуа. Комедийный дар — вне сомнений. Вспомнить хотя бы Агафью Тихоновну из «Женитьбы» Виталия Мельникова или миссис Бэрримор в «Приключениях Шерлока Холмса» Игоря Масленникова. А с другой стороны — трагические Екатерина II в «Царской охоте» того же Мельникова и Раневская в «Вишневом саде» в БДТ в постановке Адольфа Шапиро.

Таких актрис, как Крючкова, не просто мало, — их практически не бывает. Она не только может сыграть без преувеличения все — она в этом «всем» найдет что-то такое, чего может не разглядеть даже режиссер. В шолоховской Аксинье она нашла женственную беззащитность, в чеховской Раневской — откровенную агрессию, в гоголевской Агафье Тихоновне – такую детскую трогательность, что хоть в песочницу ее с совочком в руке. В Крючковой так всего много, что ей, кажется, везде тесно. Возможно, поэтому она и увлеклась в последние годы собственными монопостановками читает то Марию Петровых, то Давида Самойлова, то составляет сборные программы. Раз уж постсоветское кино и постсоветский театр оказались не слишком щедры по части ролей к Светлане Николаевне, то ей, человеку решительному и неуемному, пришлось брать заботу о собственном актерском процветании в свои руки. Так Крючкова пришла к зрителю с просветительством. Это, конечно, отлично, но все-таки ждем роли, в которой ей не будет тесно.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться