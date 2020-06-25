В Париже открылась ретроспектива Уильяма Тернера

В самый разгар Брексита портрет великого Уильяма Тернера появился на двадцатифунтовой британской банкноте. Хорошо угадываются и контуры его картины «Последний рейс корабля „Отважный“», напоминающей о победе британского флота над французским — Трафальгарской битве. Между тем, выставка Тернера перелетела через Ла-Манш, не заметив прошлых трений между странами. Лондонская галерея Тейт предоставила парижскому музею Жакмар-Андре одно из своих главных сокровищ — около семидесяти акварелей и живописных работ британского художника.

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Если и есть художник, чье творчество могло бы ознаменовать свободу передвижения для французов, просидевших два с половиной месяца в карантине, — это, несомненно, Тернер. Каждая из написанных им 20 000 акварелей и сотни живописных картин — приглашение к путешествию. Уже в первых залах они ведут нас по Англии, Шотландии и Уэльсу — границы Британии пока закрыты из-за военных действий.

Но как только морской путь становится свободным, Тернер оказывается во Франции, где изучает произведения великого предшественника, перед которым преклоняется — Клода Лоррена. В юности, увидев картину Лоррена «Отплытие царицы Савской», он не смог сдержать слез. А позднее завещал «Дидону, основательницу Карфагена», которую считал своим главным шедевром, лондонской Национальной галерее с условием, чтобы она висела рядом с «Царицей Савской».

Золотая ветвь. Уильям Тернер. Холст, масло. Выставлялась в 1834 г. © Tate

После Франции Тернера — и нас вместе с ним — ждут Швейцария, снега Монблана и Женевское озеро. И, наконец, навсегда любимая Италия — Рим, Неаполь и, в первую очередь, Венеция. Там его тоже интересует рождающийся из света цвет — особый, разлитой только над лагуной. На британской банкноте, кроме портрета художника, есть и слова, взятые из его записей, «Свет становится формой».

Тернер рисует не с натуры, а дома, в мастерской, по собственным заметкам. Но в его акварелях схвачены моментальный свет и настроение — за эту удивительную способность критика и называет его предтечей импрессионистов. Свет ведет за собой художника, как форма дерева, замка или корабля вели за собой в то время первых туристов, зарисовывавших в блокноты романтические утесы и гроты. Туризм появился на свет благодаря совершавшим «Гран тур» по Европе английским аристократам. К тому времени, когда на континент отправился Тернер, Фултон уже изобрел пароход, а Стефенсон— паровоз. Крупные морские и железнодорожные компании продавали билеты по доступным ценам, отели принимали посетителей. Туристы ехали за курьезами, воображение Тернера, так и не завершившего «Гран тур», требовало impressions, впечатлений.

Жюмьеж. Уильям Тернер. Гуашь, акварель, бумага. Около 1832. © Tate

Сценография экспозиции— самая традиционная и спокойная, картины и акварели показаны в хронологическом порядке. Посетитель сначала знакомится с юношескими архитектурными зарисовками Тернера, а в конце концов, следуя его творческим экспериментам со светом, приходит к почти абстрактным работам.

Музей Жакмар-Андре, в котором работы можно будет видеть до 11 января 2021 года, находится на бульваре Османн в особняке, построенном для крупного французского банкира и коллекционера Эдуара Андре через двадцать пять лет после смерти Тернера. Это тот же век, тот же дух интереса к искусству и понимания его значения. Вдова коллекционера Нелли Жакмар завещала все огромное собрание Институту Франции, объединяющему пять французских академий. В особняке собрана одна из крупнейших в стране коллекции итальянских примитивистов и художников Возрождения (124 из 137 произведений, которыми обладает Париж).

Набережная в Венеции, Дворец дожей. Уильям Тернер. Холст, масло. Выставлялась в 1844. © Tate

Ретроспектива должна была открыться в Париже еще до эпидемии, но, несомненно, приобрела после окончания карантина особый оттенок. Билеты на выставку нужно заказывать заранее, количество посетителей, единовременно проходящих по залам, ограничено, а носить маску обязательно. Не самые идеальные условия для знакомства с прекрасным, но это пока все, что могут предложить своим посетителям музеи. Как в эпоху Тернера военные действия, эпидемия лишила туристов возможности путешествовать. Но посетить Швейцарию, Италию и Францию можно вместе с художником.

Художник и его почитательницы. Уильям Тернер. Акварель, пигменты, бумага. 1827. © Tate

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