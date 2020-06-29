«Преступления коммунизма забыты и даже прощены» : Агнешка Холланд о том, почему во Франции мало знают о Голодоморе

С открытием кинотеатров во Франции после карантина на экраны вышел долгожданный фильм польского режиссера Агнешки Холланд «Тень Сталина», который известен также под названиями «Гарет Джонс» и «Цена правды». В основу кинокартины легла история британского журналиста, который рассказал миру об украинском Голодоморе 1933 года.

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С открытием кинозалов во Франции вышел на экраны фильм Агнешки Холланд «Тень Сталина». В прошлом году кинокартина под названием «Гарет Джонс» была номинирована на премию «Золотой медведь» 69-го Берлинского международного кинофестиваля. Фильм польского режиссера, созданный в копродукции Великобритании, Польши и Украины, основан на реальной истории британского журналиста Гарета Джонсона (Джеймс Нортон), который после интервью с Адольфом Гитлером пытался добиться интервью с Йосифом Сталиным. В 1933 году он получил разрешение на поездку в Советский Союз, где, нарушив условия пребывания в Москве, тайно добрался до Украины. Там он стал очевидцем спланированного Сталиным украинского Голодомора, жертвами которого стали от 2.5 до 5 миллионов человек. Не поддавшись шантажу советских властей, он смог вернуться в Англию и рассказать о трагедии. За правду он расплатился собственной жизнью. Во время репортажей в Монголии в 1935 году британский журналист был убит бандитами, предположительно при соучастии НКВД.

В интервью французскому журналу Marianne режиссер рассказала об истории создания фильма. Это ее 18-я кинокартина, которой предшествовали три фильма о Холокосте, а также сериал о Яне Палахе (чешский студент, который совершил самосожжение в знак протеста против советской интервенции в Чехословакию в августе 1968 года). После многих лет работы над трагическими событиями истории, Агнешка Холланд дала себе слово больше к ним возвращаться. Однако режиссер нарушила свое обещание, когда в ее руки попал текст американской журналистки украинского происхождения Андреа Халупы, дед которой свидетельствовал о Голодоморе в Конгрессе США. Агнешку Холланд поразила актуальность истории.

«Что может быть более актуальным, чем фейк-новости, безразличие, глухота правителей сего мира и цинизм некоторых журналистов? Что может быть более необходимо, чем смелость и честность разоблачителей, которые действуют, порой даже рискуя своей жизнью?», — говорит польский режиссер.

На вопрос журналиста о том, почему на Западе так мало известно о Голодоморе, Агнешка Холланд отметила, что, приехав во Францию в 1982 году, она увидела выраженную симпатию в отношении Советского Союза. По ее словам, в отличие от нацистских преступлений, которые стали частью общественного сознания, преступления коммунизма не просто были забыты, но и прощены. «Это очень несправедливо и опасно для будущего», — отметила Агнешка Холланд.

По случаю выхода фильма газета Le Figaro также опубликовала развернутое интервью с автором кинокартины. В ходе беседы журналист газеты поинтересовался, какая из двух тем — Голодомор или судьба журналиста — является главной в фильме. Агнешка Холланд назвала основной темой Голодомор, правду о котором раскрывает добросовестный и независимый журналист.

Режиссер признается, что не хотела героизировать поступок Гарета Джонсона, а лишь реалистично раскрыть фигуру отважного разоблачителя. Агнешка Холланд подчеркивает важность журналистских расследований, без которых демократия оказывается под угрозой. «Недосказанность и упрощение истории ведут ко лжи», — отметила польский режиссер.

Она напомнила, что в западном мире того времени Джордж Оруэлл был одним из редких людей, которые оценили в полной мере репортаж Гарета Джонсона. Именно работа британского журналиста вдохновила автора знаменитой сатирической аллегории «Скотный двор», в котором фермера не случайно зовут Джонс. Агнешка Холланд призналась, что в фильме есть несколько сцен, отсылающих к произведению Джорджа Оруэлла.

О последней работе Агнешки Холланд написали многие французские издания, которые оценили ее по достоинству. Газета Le Monde обращает внимание читателей на свинцовое небо, черные деревья и настоящий снег. Его автор называет «отличительной чертой» и «сертификатом подлинности» фильма, в котором показано, как «богатая и плодородная украинская земля, житница Советского Союза», превратилась в поле голодной смерти. «Разоблачитель успел сказать правду перед смертью. Да, в начале 30-х годов в Украине был ад, и никто не хотел в это верить. Он был покрыт снегом, иногда похожим на мягкую меренгу, а иногда — на твердый цемент», — заключает газета Le Monde.

Журнал l’Obs назвал Агнешку Холланд такой же «честной, решительной и героической», как и сам герой ее фильма Гарет Джонсон, вступивший в «историческую и знаковую схватку» с журналистом американской газеты The New York Times Уолтером Дюранти (Питер Сарсгаард), восхвалявшим сталинский режим и получившим Пулитцеровскую премию.

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