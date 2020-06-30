Триптих Фрэнсиса Бэкона был продан на заочном аукционе за 84,6 млн долларов

Триптих по мотивам трагедии «Орестея» - один из 28 крупноформатных триптихов, написанных художником в период с 1962 по 1991 год.

Триптих художника Фрэнсиса Бэкона был продан на заочном аукционе Sotheby’s за 84,6 миллионов долларов в понедельник, 29 июня.

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Это были первые крупные торги, проходившие полностью дистанционно из-за пандемии коронавируса. В зале аукционного дома Sotheby’s присутствовал только аукционист, принимавший предложения цены по видеосвязи при помощи установленных в зале мониторов.

Первоначальная цена триптиха, навеянного трагедией Эсхила «Орестея», была установлена на уровне 60 миллионов долларов. По данным The New York Times, имя нового владельца произведения Бэкона не называется, однако известно, что им стал житель Нью-Йорка, «перебивший» цену, предложенную соперником из Китая.

Триптих по мотивам трагедии «Орестея» — один из 28 крупноформатных триптихов, написанных британским экспрессионистом в период с 1962 по 1991 год. Лот был выставлен на торги частным музеем в Осло, основанным коллекционером Гансом Расмусом Аструпом: триптих находился во владении Аструпа с 1984 года. Он стал третьим произведением Фрэнсиса Бэкона, когда-либо торговавшимся на аукционе. В 2013 году другой триптих Бэкона — «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда» — ушел с молотка Christie’s за 142,4 миллиона долларов, войдя в десятку самых дорогих живописных произведений, проданных на аукционе. А в 2017 работа Бэкона (Francis Bacon) «Портрет говорящего Джорджа Дайера» была куплена за 70 миллионов.

Из-за пандемии коронавируса крупнейшие аукционные дома Christie’s и Sotheby’s были вынуждены изменить план весенних торгов. Ожидается, что Christie’s проведет крупные торги 10 июля.

Сумма, полученная за триптих Бэкона, стала рекордной для проводящихся в дистанционном формате торгов. Ранее самыми дорогими лотами, проданными онлайн, были полотно Джоан Митчелл «Garden Party» (7,9 млн долларов) и рисунок Жан-Мишеля Баскии «Без названия (Голова)» (15, 2 млн).

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