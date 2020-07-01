В Париже на аукционе будут проданы 88 работ Сони Делоне

Парижский аукционный дом Корнетт-де-Сен-Сир (Cornette de Saint-Cyr) проводит в среду, 1 июля, продажу коллекции произведений Сони Делоне. 88 лотов представляют творчество художницы с 1920 по 1970 годы. На продажу выставлены рисунки и гуаши небольшого формата, входившие в собрание издателя художественных книг Жака Дамаза.

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Жак Дамаз познакомился с Соней Делоне в 1960-е годы и неоднократно заказывал художнице иллюстрации и обложки художественных изданий. В личную коллекцию Дамаза входят также поздравительные открытки, игральные карты и эскизы скульптурных работ Сони Делоне, а также «Букварь», созданный ею в 1970-е годы.

Соня Делоне родилась в 1885 году в Одессе, в небогатой еврейской семье, а с 1890 года воспитывалась в Петербурге у родственников. В 1905 году, мечтая о занятиях живописью, она переехала в Париж, где в 1909 году познакомилась с художником Робером Делоне и вышла за него замуж. Робер и Соня Делоне стали основателями нового стиля живописи, орфизма, название которого придумал Гийом Аполлинер. Во время Первой мировой войны художница разрабатывала эскизы костюмов для антрепризы Сергея Дягилева и восстанавливала сгоревшие декорации Льва Бакста к балету «Клеопатра».

В 1920 году Соня Делоне открыла салон модельной одежды, а в 1925 вместе с Александрой Экстер, Натаном Альтманом, Надеждой Ламановой и Давидом Штеренбергом участвовала в Международной выставке декоративного искусства. На аукционе также представлены созданные ею эскизы одежды и тканей.

Жак Дамаз — издатель, галерист и куратор художественных выставок — ушел из жизни в 2014 году. Свое издательство он основал в 1948 году в возрасте восемнадцати лет, издавал монографии Шагала, Брака, Пикассо, а также авторские книги Поля Элюара, Макса Эрнста, Жана Кокто, Калдера и многих других художников. Результатом его долгого сотрудничества с Соней Делоне стала книга «Ритмы – Цвета» (Rythmes-Couleurs), вышедшая в 1966 году.

Часть собрания Жака Дамаза, включавшая рисунки Пикассо, Макса Эрнста и Жоржа Брака, была продана в июня 2019 года.

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