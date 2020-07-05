Закрывавшийся из-за пандемии Лувр возобновит работу 6 июля

Закрывавшийся из-за пандемии коронавируса парижский Лувр вновь откроет двери для посетителей в понедельник, 6 июля. Самый посещаемый музей мира был закрыт с 13 марта.

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Ожидается, что для посещения откроются 70% экспозиции, в том числе залы с наиболее популярными, знаковыми предметами культуры и искусства. Для того, чтобы попасть в музей, требуется забронировать билет онлайн на определенное время, либо иметь право льготного посещения. Сообщается, что дирекция музея также подготовила программу бесплатных и не требующих брони ознакомительных экскурсий для юных посетителей.

Посетители должны носить маски, а передвигаться они смогут по заранее разработанным маршрутам без возможности вернуться. Также сообщается, что не будут работать гардероб и кафетерии.

По словам директора Лувра Жан-Люка Мартинеса, этим летом музей посетят 20–30% от обычного количества посетителей в этот период, так как обычно 75% — иностранные туристы. По его оценкам, ежедневно музей будет принимать от 4 до 10 тысяч человек.

Санитарный кризис нанес бюджету музея ущерб в размере 40 миллионов евро. Мартинес ожидает, что ближайшие три года окажутся для музея особенно тяжелыми с финансовой точки зрения. Предполагается, что дирекция музея сделает ставку на «демократизацию культуры», то есть скорректирует свои проекты, сделав их более доступными для молодых людей и граждан со скромным достатком.

24 мая в дирекции музея заявили, что за время карантина благодаря бесплатным виртуальным экскурсиям сайт Лувра посетили 10,5 миллионов человек. Для сравнения: за весь 2018 год музей принял 10,2 миллионов посетителей. Разработанное Лувром приложение позволяет ознакомиться с самыми известными произведениями в режиме «виртуальной реальности». Так, по данным на 22 мая, экскурсию под названием «Тет-а-тет с Джокондой» скачали более 10 тысяч человек. Лувр также предлагает знакомство со своими шедеврами детям на сайте petitlouvre.louvre.fr, где рассказываются увлекательные истории создания произведений.

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