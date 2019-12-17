Папа римский снял «секретность» с расследования дел о насилии над несовершеннолетними
Опубликовано:
Папа римский Франциск отменил принцип «папской секретности» в делах, связанных с педофилией и сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает AFP, напоминая, что понтифик сделал борьбу с сексуальным насилием внутри Католической церкви одним из своих приоритетов.
Как отмечает Le Monde, ряд ассоциаций жертв сексуального насилия со стороны священников уже давно требовали от Церкви отмены режима секретности. Из-за секретности канонические процедуры против священников, обвиненных в сексуальном насилии, были максимально непрозрачными.
Рескрипт, опубликованный 17 декабря на сайте Ватикана, устанавливает, что отныне «папский секрет не распространяется на обвинения, судебные процессы и решения», связанные с сексуальным насилием со стороны священников в отношении несовершеннолетних, а также уязвимых и находящихся под их контролем людей.
До сегодняшнего дня режим «папской секретности» не позволял жертвам священников-агрессов не только иметь доступ к канонической процедуре против священника или представителя церкви, но и получать информацию о принятых санкциях, объясняет Le Monde.
Как напоминает AFP, режим секретности был отменен в момент, когда во Франции, в апелляционном суде Лиона, идет громкий судебный процесс против кардинала Барбарена, которого обвиняют в сокрытии фактов сексуального насилия над детьми.
selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.textselfpromo.newsletter.link.label