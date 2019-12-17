Папа римский снял «секретность» с расследования дел о насилии над несовершеннолетними

Папа римский Франциск отменил принцип «папской секретности» в делах, связанных с педофилией и сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних

Папа римский Франциск отменил принцип «папской секретности» в делах, связанных с педофилией и сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает AFP, напоминая, что понтифик сделал борьбу с сексуальным насилием внутри Католической церкви одним из своих приоритетов.

Реклама Читать далее

Как отмечает Le Monde, ряд ассоциаций жертв сексуального насилия со стороны священников уже давно требовали от Церкви отмены режима секретности. Из-за секретности канонические процедуры против священников, обвиненных в сексуальном насилии, были максимально непрозрачными.

Рескрипт, опубликованный 17 декабря на сайте Ватикана, устанавливает, что отныне «папский секрет не распространяется на обвинения, судебные процессы и решения», связанные с сексуальным насилием со стороны священников в отношении несовершеннолетних, а также уязвимых и находящихся под их контролем людей.

До сегодняшнего дня режим «папской секретности» не позволял жертвам священников-агрессов не только иметь доступ к канонической процедуре против священника или представителя церкви, но и получать информацию о принятых санкциях, объясняет Le Monde.

Как напоминает AFP, режим секретности был отменен в момент, когда во Франции, в апелляционном суде Лиона, идет громкий судебный процесс против кардинала Барбарена, которого обвиняют в сокрытии фактов сексуального насилия над детьми.