В Минске снова вышли на площадь противники интеграции с Россией

Митинг протестующих против интеграции с Россией прошел в белорусской столице в пятницу. Это уже третья акция в декабре. Более тысячи человек прошли вечером 20 декабря по центру белорусской столицы, провели митинг недалеко от Дома правительства, выстроились в живую цепь напротив Администрации президента.

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Объединение

За неделю до акции белорусская оппозиция смогла договориться об общей программе кампании против интеграции Беларуси и России. В отличие от уличных протестов 7-8 декабря у акций 20-21-го появился оргкомитет из 15 организаций — политических партий, общественных объединений и движений. Кампания против интеграции Беларуси и России получила название «Абаронім незалежнасць» («Защитим независимость»).

Напомним, слова российского премьера Дмитрия Медведева (или «ультиматум Медведева») в конце прошлого года об «углубленной интеграции» двух стран стали началом затяжного переговорного процесса с закрытым содержанием и порой громкими заявлениями с двух сторон.

Накануне акции 20 декабря оргкомитет кампании «Абаронім незалежнасць» призвал сотрудников милиции, армии и спецслужб не применять насилие в отношении участников мирных протестов. «Те, кто вновь выйдет на площади городов Беларуси, вам не враги, они ваши близкие: ваши братья, сестры, друзья, родственники. Независимость — это самое важное, что есть у каждого из белорусов. Помните, что мы — единый народ, другой Родины, кроме Беларуси, у нас нет», — говорится в обращении. Кроме того, организаторы акции предупредили силовиков о том, что в результате аннексии белорусского государства «часть белорусских силовиков Кремль уволит, заставит бороться с белорусскими патриотами, других сотрудников направит служить в Сибирь, на Дальний Восток, а также гибнуть, «исчезать» за имперские интересы РФ на Донбассе, в Сирии и других регионах мира».

Устрашение накануне

По данным правозащитников из «Вясны», в дни перед акцией более 40 человек были вызваны в милицию по поводу участия в протестах 7-8 декабря — для составления протоколов и профилактических бесед. По 15 суток административного ареста получили координаторы гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель и Максим Винярский, лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович. На 15 суток осужден и один из лидеров протеста, бывший политзаключенный Павел Северинец, но его отпустили из милиции домой — отбывать наказание будет после проведения новых акций.

За интеграцию

Намечалось противостояние — сторонники интеграции объявили акцию на той же Октябрьской площади, куда приходят противники Союзного государства. Но в назначенное время у ёлки на площади приверженцы союза России и Беларуси не появились. Как объяснил порталу TUT.by председатель общественного объединения «Бессмертный полк» Валерий Драко, он и его коллеги «перегорели» — заявка о массовом мероприятии должна быть подана за 10 дней до акции, «у нас не было 10 дней, мы это понимали сразу, поэтому и обратились в Администрацию президента, но раз там так ответили…». В Администрации посоветовали все делать по закону.

Двое активистов НОД RFI/Gennady Sharipkin

Правда, во время вечерней акции несогласных с интеграцией на площади появились двое активистов НОД — Национально-освободительное движение России. Женщина с символикой НОД кричала о «полицаях, которые выгоняют из страны тех, кто ее 70 лет строил», мужчина демонстрировал плакат «Один народ! Одно государство! Одно Отечество!».

Снова в режиме прогулки

На пике акции, по данным наблюдателей из «Вясны», в ней участвовало около 1500 человек. «Это все равно много, учитывая запугивание людей накануне, многие ведь не пошли, увидев в соцсетях сообщения о сутках ареста, о приходе милиции домой к активистам, — отметил в разговоре с корреспондентом RFI подполковник милиции в запасе, председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов. — Ну а тут, видите, протестующих никто не трогает, только снимают и наблюдают, это и понятно: люди на улице — дополнительный аргумент в пользу Лукашенко на переговорах с Путиным, дескать, часть общества против Союзного государства. То есть снизили протест до некритичной массы запугиванием, а тут уже, кто вышел — протестуйте».

— Вячеслав Сивчик и Павел Северинец (справа) на импровизированной трибуне у здания педуниверситета RFI/Gennady Sharipkin

«Много вышло, видели бы вы у нас в Питере — одиночные пикеты, — говорит Татьяна Арбатская, приехавшая к родственникам в Минск. — Это правильно, что белорусы показывают, что не хотят в Россию. Не думайте, что все там оболванены пропагандой, но, конечно, большинство уже видит Беларусь частью России. Это неправильно».

«Главное — это много новых людей, молодые неизвестные лица — это очень важно», — отмечает Николай Козлов.

Корреспондент RFI поговорил с некоторыми из «молодых неизвестных». Любопытно, что студентов не пугают проблемами с учебой и отчислением за участие в уличных акциях — необычно для Беларуси. «У нас в группе никто не хочет в Россию, ну один, наверное, но ему положено — он священником после университета собирается стать. Но пришло сюда вот только нас двое — многие бы пошли, но только не под знамена оппозиции, вот оппозиции не доверяют, да и лозунгов слишком много: говорите про интеграцию, мы против нее вышли, а зачем сюда мешать вот все это «Долой режим» и подобное, нам это не нравится», — говорят студенты БГУ.

На пути от Октябрьской площади к площади Независимости колонна остановилась у здания КГБ — прозвучали фамилии исчезнувших в конце 90-х белорусских политиков. В обществе снова об этом говорят — «Deutsche Welle» выпустила фильм, в котором бывший сотрудник Гаравский рассказывает о якобы своем участии в похищении и тайных казнях исчезнувших. Юрий Гаравский сейчас находится «в одной из немецкоязычных стран». Рассказ Гаравского, достоверен он или нет, безусловно, широко обсуждается в белорусском обществе и снова поднял тему исчезнувших противников власти.

Дом правительства, 19 декабря 2010 года тут произошел жестокий разгон демонстрантов. Сейчас тут только сотрудники в штатском — митинг 20 декабря 2019 года провели напротив. RFI/Gennady Sharipkin

На митинге напротив Дома правительства (девять лет назад здесь произошел жестокий разгон десятков тысяч протестующих, «Плошча» остается травматичным воспоминанием) политики и общественные деятели говорили о ценности независимости и недопустимости союза с агрессивной страной-изгоем. «За вами — десятки миллионов человек, которые знают, что такое имперская Россия. Вместе мы победим бесчеловечность, которая принесла нам Куропаты (место сталинских расстрелов под Минском — RFI), репрессии, потому что это не должно повториться. Нужно верить в победу. Сегодня два старых человека что-то там подписали, но ничего хорошего нам это не принесет. Готовьтесь к созданию стачечных комитетов, комитетов обороны. Пока мы боремся мирными способами», — обратился к участникам акции оппозиционный политик Вячеслав Сивчик.

Живая цепь, завершившая акцию RFI/Gennady Sharipkin

Пройдя по историческому центру Минска, манифестанты снова пришли на Октябрьскую площадь, где выстроились в живую цепь у кромки проезжей части напротив Администрации президента. Милиция не препятствовала, автомобили часто сигналили в поддержку протеста. Задержаний на акции и после нее не было. 21 декабря организаторы снова зовут на Октябрьскую площадь.

Концептуально довольные

«Сегодня мы поручили руководителям группы — Крутому и Орешкину — проинформировать о том, какие вопросы сняты. Естественно, остались самые сложные вопросы. Но только в цифрах — энергоносители. Но концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд куб. м газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд куб. м. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4-5 млрд куб. м меньше будем закупать. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24-25 млн т нефти. Цены будут не выше уровня текущего 2019 года», — приводит слова Александра Лукашенко его пресс-служба после встречи 20 декабря с Владимиром Путиным.

Александра Лукашенко говорит, что встреча прошла позитивно: «Все довольны. И президент России, и президент Беларуси. И межправительственная группа. В целом мы удовлетворены ходом и результатами».