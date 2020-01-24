«Он был весь искусан!» В двух сибирских городах собаки покусали маленьких детей

В якутском городе Ленске возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на ребенка. 20 января в частном секторе этого города стая собак напала на первоклассника, который с множественными укусами попал в больницу. Местные жители считают, что ситуация стала следствием принятия закона об ответственном обращении с животными, который фактически не работает.

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Восьмилетний Андрей решил срезать путь из школы и отправился домой через переулок. Ленск — маленький городок, с множеством частных дворов. В частном доме без собаки не обойтись, некоторые хозяева спускают их с цепей и выпускают со двора, собаки плодятся, сбиваются в стаи. С одной из них, похоже, и повстречался Андрей. Его спас Александр Тертычный, водитель, проезжавший по частному сектору.

— Думал сперва, собаки дерутся между собой, — рассказал Александр местному телеканалу «Якутия 24». — Стал подъезжать ближе, смотрю, вроде, человек лежит. Я даже не понял, что это ребенок. Я начал сигналить, подъехал совсем вплотную, собаки стали разбегаться. Смотрю, поднимается ребенок, он сам встал. Смотрю, весь в крови, лицо все в крови было. Я его быстренько взял за руку, посадил в машину и сразу повез в больницу. Ребенок был в шоке, ничего говорить не мог. Я привез, сразу передал врачам его, стали его спрашивать, ничего не помнит. Меня попросили опять вернуться сюда, я приехал, забрал портфель, чтобы узнать, откуда ребенок, где учится.

Жительница города Антонина Левшина подтверждает, что агрессивных бродячих собак в Ленске немало:

— Летом моего ребенка около помойки укусила собака. После этого я написала в ПДН заявление и обратилась в администрацию. В администрации мне сказали, что сейчас организации нет, которая бы занималась отловом собак, и что «Уши, лапы и хвосты» (местная зоозащитная организация — прим. RFI) засудили того мужчину, который занимался всем этим.

Раньше эту проблему решали, усыпляя животных, сейчас закон это запрещает. Но другого варианта решения не предлагает: приютов нет, желающих забрать собак к себе домой немного. По закону бродячих собак нужно отлавливать, лечить, стерилизовать и, если не нашелся хозяин, через месяц выпускать опять на улицу. Однако даже такую работу вести невозможно: собак просто негде и не на что содержать в течение положенных 30 дней. Желающих заниматься такой работой просто нет. А ответственность для хозяев, которые выбросили животное или отпустили его бегать без присмотра закон не предусматривает.

— Прежде чем отловить сегодня животных подрядным организациям необходимо сделать видеофиксацию, то есть, все снимать на видеокамеру, — объясняет замглавы города Василий Козырев. — Сегодня обязательное требование, чтобы были приюты, которых у нас нет. Собаку должны содержать не менее 30 дней по новому законодательству, ее должны вылечить, стерилизовать, кастрировать в зависимости от пола, и, если хозяин не обнаруживается, мы должны собаку выпустить обратно во внешнюю среду обитания, то есть, опять на улицу города.

Тот факт, что укусы собак в Ленске не редкость, подтверждает и старший инспектор ПДН ОМВД России по Ленскому району Елена Ждан, которую вызвали на место, где пострадал восьмилетний Андрей.

— Полиция пишет в администрацию, администрация заключила, вроде бы, договор о том, чтобы стерилизовали собак, но это вообще не мера. У нас очень большое количество укусов, очень большое количество. И даже такие трагические случаи, когда большое количество собак накидывается на детей. Надо как-то всем вместе организоваться, чтобы принять какие-то меры.

На следующий день после случившегося около 250 человек устроили нечто вроде народного схода, на котором присутствовал и глава администрации Ленска Александр Хорунов. Была на нем и сотрудница больницы, в которой оказывали первую помощь пострадавшему ребенку:

— Когда ребенок поступил, и мы его обработали, конечно, мы плакали все. Мы стояли, мы тряслись, о ребенке говорить нечего, бедный ребенок, он не мог выговорить слова. Голова – там невозможно понять, что это голова. Лицо — то же самое. Он был весь искусан. Вот смотрите: плечи, руки, спина, попа, живот, ноги, пятки, уши! Одно ухо там было вообще – оно не синее, а, наверное, черное. Ну, вы понимаете, какой стресс для ребенка, это нужен психолог однозначно!

На встрече с главой горожане потребовали ввести режим ЧС, чтобы решить проблему агрессивных бродячих животных. По итогам обсуждений было принято создать общественную инициативную группу по решению проблем с бродячими собаками, рекомендовать УВД по Ленскому району привлечь к ответственности человека, собаки которого покусали ребенка.

Между тем Андрей и его мама Ирина Фрицлер сейчас в Якутске, Андрея лечат местные врачи.

Ирина Фрицлер: На голове у него раны, укусы. Но они неглубокие, поверхностные, череп не задет. Глаз в Ленске зашили, уголок глаза, он был порван. Зашили неаккуратно, потому что шили, как могли там. В Якутске только обрабатывают голову, капают глаз. То есть, с глазом здесь ему ничего делать не будут. Нам надо будет обращаться в другой город.

RFI: Глаз поврежден?

Нет, глаз сам цел, все хорошо с ним, просто нужно будет делать пластику.

А остальные травмы?

У него на одной ноге зашито, на другой ноге просто синяки, укусы, царапины, по всему телу. Все тело в синяках, царапинах, корочки пошли. Ухо зашито, но ухо — не самое главное, самое главное лицо. Левая щека маленько зашита, возле носа ранка, ее не зашивали, видимо, не надо. На лбу между бровей ссадина кровоточит.

По словам Ирины, до принятия закона об ответственном обращении с животными подобных проблем в городе не было:

— Возле каждой помойки просто стая собак. Они плодятся. Если их просто забирают, допустим, стерилизуют и выпускают, но им же при этом зубы не выдирают, чтобы они не грызли людей? Раньше вообще не было столько собак, когда усыпляли собак, не было вообще. Все было чисто и нормально, можно было ходить по переулкам. Как батюшка сказал, нужно усыплять, я на его стороне. Я тоже за. Есть собаки добрые, я ничего не говорю, но собака сама себе на уме, захотела — она укусила, захотела — не укусила.

Ирина ссылается на слова местного православного священника Анатолия Астафьева, который, узнав о случившемся, назвал защиту животных «американским проектом» и сравнил ее с шизофренией.

23 января история, аналогичная ленской, произошла в Улан-Удэ. На семилетнего мальчика, который возвращался из школы, напали около восьми бездомных собак, повалили на землю и покусали. Ребенка на скорой доставили в больницу. У него диагностированы множественные раны головы, ног и туловища.

На днях Левада-центр опубликовал итоги опроса о развитии культуры ответственного отношения к домашним животным в России. Около 30% жителей городов-миллионеров считают, что ответственность за решение проблемы безнадзорных животных в первую очередь должна лежать на плечах государства. 54% считают, что это очень сложная и многоаспектная задача и для ее решения необходимо включение всех сторон — и государства, и отдельных людей, и зоозащитных фондов. В то же время, текущие мероприятия по решению проблемы безнадзорных животных, по мнению респондентов, не слишком эффективны: только 18% опрошенных убеждены, что их достаточно.

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