Оскар 2020 открылся парадом звезд на красной дорожке

Французская актриса Леа Сейду на красной дорожке Оскара-2020 REUTERS/Eric Gaillard

RFI

Традиционный парад звезд на красной дорожке открыл церемонию вручения призов Академии киноискусства США. Платья звезд стали объектом пристального внимания публики и комментаторов, которые гадают, какой наряд будет признан в этом году лучшим. Некоторые туалеты, как, например, сатиновое платье Анджелины Джоли церемонии 2004 года, вошли в историю Оскара. В этом году на дорожке преобладали контрастные цвета туалетов, белый и черный. Хотя именно на актрис в белых туалетах, по подсчетам The Hollywood Reporter, приходится 25% победительниц. Фото.