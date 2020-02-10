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Оскар 2020 открылся парадом звезд на красной дорожке

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Французская актриса Леа Сейду на красной дорожке Оскара-2020
Французская актриса Леа Сейду на красной дорожке Оскара-2020 REUTERS/Eric Gaillard
RFI

Традиционный парад звезд на красной дорожке открыл церемонию вручения призов Академии киноискусства США. Платья звезд стали объектом пристального внимания публики и комментаторов, которые гадают, какой наряд будет признан в этом году лучшим. Некоторые туалеты, как, например, сатиновое платье Анджелины Джоли церемонии 2004 года, вошли в историю Оскара. В этом году на дорожке преобладали контрастные цвета туалетов, белый и черный. Хотя именно на актрис в белых туалетах, по подсчетам The Hollywood Reporter, приходится 25% победительниц. Фото.

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Марго Робби, номинация в категории лучшая актриса второго плана ("Скандал")
Марго Робби, номинация в категории лучшая актриса второго плана ("Скандал") REUTERS/Mike Blake
Режиссер фильма "Маленькие женщины" Грета Гервиг обнимает свою актрису, Сиршу Ронан
Режиссер фильма "Маленькие женщины" Грета Гервиг обнимает свою актрису, Сиршу Ронан REUTERS/Mike Blake
Сирша Ронан оспаривала в этом году приз лучшей актрисе ("Маленькие женщины")
Сирша Ронан оспаривала в этом году приз лучшей актрисе ("Маленькие женщины") REUTERS/Mike Blake
Пенелопа Крус, муза Педро Альмодовара
Пенелопа Крус, муза Педро Альмодовара REUTERS/Mike Blake
Шарлиз Терон, оспаривающая Оскар лучшей актрисе за роль в фильме "Скандал"
Шарлиз Терон, оспаривающая Оскар лучшей актрисе за роль в фильме "Скандал" REUTERS/Eric Gaillard
Скарлетт Йоханссон, претендентка на Оскар лучшей актрисе за роль в фильме "Брачная история"
Скарлетт Йоханссон, претендентка на Оскар лучшей актрисе за роль в фильме "Брачная история" REUTERS/Eric Gaillard
Рене Зеллвегер, актриса, сыгравшая роль Джуди Гарленд в биографической ленте "Джуди"
Рене Зеллвегер, актриса, сыгравшая роль Джуди Гарленд в биографической ленте "Джуди" REUTERS/Mike Blake

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