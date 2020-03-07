«За женщин важно выходить!» В России прошли акции в поддержку женщин-жертв политических преследований

6 марта, накануне женского праздника, в Москве и Санкт-Петербурге прошли серии одиночных пикетов, известных как «Метропикеты». Эти акции проходят вот уже несколько месяцев у станций метро в поддержку политических заключенных. На сей раз они были посвящены женщинам, ожидающим приговоров по политическим делам.

Реклама Читать далее

На плакатах участников Метропикетов имена Светланы Прокопьевой, Юлии Цветковой, Анастасии Шевченко, Яны Антоновой, Анны Павликовой, Марии Дубовик, Дарьи Полюдовой, Зарифы Саутиевой.

Один из координаторов акции в Москве Сергей Куок выходит к станции метро «Пражская» с пикетами каждую пятницу вот уже пятый месяц.

Сергей Куок:

Я участвовал в митингах несогласованных, которые были летом, в частности, 27 июля и 3 августа. И во всех других митингах, которые проходили летом и осенью. Меня задержали на акциях 27 июля и 3 августа. Состоялись суды, мне начислили штрафы, я подал апелляции, проиграл их, сейчас документы в ЕСПЧ. И когда начали сажать первых ребят по московскому делу, я очень отчетливо понял, что на месте любого из этих ребят мог оказаться я. И плюс ко всему я блогер, я освещаю протестную тему, и когда возникла история с Метропикетом, это случилось 18 октября, я увидел эту информацию в Фейсбуке и бросил клич: если кто-нибудь живет рядом с моей станцией «Пражской» и желает выйти, пожалуйста, выходите, я приду и буду снимать. Отозвался один человек, и 25 октября мы вышли вдвоем, отстояли полчаса. На следующей неделе пришло уже пять человек. Народ стал прибывать, и оказалось, что я самый подходящий человек для роли координатора станции. У всех станций, участвующих в Метропикете, коих в лучшие времена было 40–50, а сейчас около 20, есть координатор, который координирует эту станцию: кто во сколько придет, у него плакаты и так далее. Все пятницы, начиная с 25 октября и по настоящее время, мы выходим на свою станцию «Пражская» с 5 вечера до 8 и стоим в любую погоду с плакатами в защиту политзаключенных.

Как вы решили посвятить очередной пикет женщинам, ставшим жертвами политических преследований?

Это необязательно, но мы советуемся, кому посвятить ближайший Метропикет. Если есть какое-то резонансное дело, то мы понимаем, что на волне этого резонанса нам нужно привлечь дополнительное внимание к этому, и, скажем, мы все выходили с плакатами в поддержку «Сети». Точно так же произошло и в этот раз, мы поняли, что у нас есть несколько женщин, которые в настоящий момент еще не осуждены, но явно кто-то из них будет осужден. Скажем, Зарифа Саутиева, которая уже восемь месяцев находится в СИЗО. Это ингушское дело, и, скорее всего, она будет осуждена. Она вышла на митинг в Ингушетии несколько месяцев назад, когда глава Ингушетии хотел отдать часть территории Чечне. Светлана Прокопьева — ее кейс для меня очень близок, потому что я сам блогер и понимаю, что каждый раз, когда я высказываю какое-то мнение, а мнения у меня чаще всего острые, я понимаю, что мы все ходим по грани. Любого, кто высказывает свое мнение в Интернете, в любой момент могут осудить. Кто-то первый предложил, а не выйти ли нам 6 марта за женщин, и все единогласно сказали, конечно! Я всегда предпочитаю писать на плакатах максимально понятно, чтобы из ста прошедших мимо человек все сто поняли, за что мы стоим. Поэтому на плакате у меня было написано: «прекратите политические репрессии против женщин» и ниже восемь имен. И это сработало на 100%.

Как реагировали люди?

Из десяти человек, которые к нам обращаются или проходят мимо с какими-то комментариями, восемь — поддерживают. Примерно двое что-нибудь прошипят. Допустим, вчера одна женщина, проходя мимо, зло сказала «бандитки» и пошла дальше. К нам часто подходят люди с Кавказа, они сами живут при автократических режимах и прекрасно понимают, о чем мы пишем. И они подходят, жмут руки. Вчера подошла пара с Кавказа, примерно лет 30, спросили, а что натворили эти женщины, которые перечислены у вас на плакатах? Я начал вкратце рассказывать им каждое дело и, когда дошел до Зарифы Саутиевой, спросил, а вы откуда? Они ответили, что из Чечни. Я начал рассказывать случай Зарифы и не знал, как они к этому отнесутся, потому что они из Чечни, а ингуши восстали против того, чтобы отдать Чечне часть земель. Они выслушали меня внимательно, и мужчина в конце сказал: «спасибо вам за то, что вы делаете, и удачи вам». И они ушли. Очень часто те, кто не хочет тратить время на беседы, проходят мимо и показывают палец вверх. Самая главная для меня мотивация — мы показываем им, что кто-то набрался духа и смелости выйти со смелыми плакатами типа «ФСБ пытает» и так далее. Может быть, это растормошит и наших граждан.

Житель Санкт-Петербурга Филипп Щелканов признает, что вышел, главным образом, в поддержку феминистки и ЛГБТ-активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, которая несколько месяцев сидит под домашним арестом.

Филипп Щелканов:

Почему я вышел за женщин? Потому что это важно, за женщин важно выходить, и я еще активировался на той теме, когда продвигался закон о домашнем насилии. Я ходил на митинги, ходил на митинги по поводу сестер Хачатурян, я писал петиции, подписывал письма, которые потом отсылались президенту и в Думу. Так что, для меня это, в принципе, продолжение важного дела. В основном я вышел за Юлю Цветкову, я очень давно хотел выйти, и мне было стыдно, что я не сделал этого раньше. Я слежу за ней уже пару лет и чертовски ей гордился и писал ей разные слова поддержки, потому что она делает важную работу, она чуть ли не единственный активист в своем городе, и мы все должны друг другу помогать. Я надеюсь в ближайшее время устроить акцию, чтобы куча людей начали звонить на телефоны тех, кто ведет это следствие, и писать письма с требованием письменных ответов. Потому что я думаю, что, если, например, тысяча человек научится задалбывать нашу государственную машину жалобами, то это может начать ее стопорить в каком-то смысле, и это может помочь ей перестать действовать так неадекватно. Важный момент: в Петербурге не согласовали митинг 8 марта, администрация не согласовала. И я так же стоял и за этот повод, потому что свинство. Они взяли и просто не согласовали его, в итоге это выльется, скорее всего, в то, что у нас будет большая пикетная очередь на тему 8 марта. Они (организаторы) каждый год это делали, а администрация сказала, что площадка будет занята какой-то акцией «Сильное плечо». Они нашли людей, ответственных за эту акцию, те сказали, что никакого митинга у них не будет 8 марта. То есть, администрация просто в тупую, не очень профессионально, попыталась их отшить.

Имя Светланы Прокопьевой фигурировало почти на каждом плакате участников «Метропикета» в эту пятницу. Светлана — журналистка из Пскова, которую собираются судить по обвинению в оправдании терроризма за то, что она как автор текстовой колонки и ведущая радиопередачи обсуждала мотивы поступка жителя Архангельска Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в здании местного управления ФСБ в октябре 2018 года.

Светлана Прокопьева:

Я считаю, что это, конечно, очень важная и нужная штука, которую люди делают. И со своей стороны, поскольку мое имя на этих плакатах, и от имени всех остальных, кто не может об этом сказать, я очень благодарна тем, кто выходит, держит эти плакаты, эти требования против политических репрессий, показывает всему обществу, что мы есть. Такие люди, которые ни за что, ни про что стали фигурантами уголовных дел просто на ровном месте.

На каком этапе сейчас расследование по вашему делу?

Мое уголовное дело сейчас находится в стадии доследования, в конце декабря прокуратура вернула дело в Следственный комитет. СК устраняет недостатки, которые выражаются в том, что недостаточно четко заказанная следствием экспертиза…Там довольно хитрая и не очень, на мой взгляд, качественно сделанная экспертиза с отступлениями от методики — но тем не менее, даже они не смогли четко и конкретно заявить, что да, есть признаки оправдания терроризма. И чтобы этот недостаток устранить, они заказали еще одну экспертизу. Надеясь, видимо, получить гораздо более однозначный ответ. Экспертиза была направлена в Абакан, там два эксперта. Бойкова Юлия Сергеевна, если не ошибаюсь, лингвист, и Ольга Леонидовна Якоцуц, психолог. Про Бойкову ничего не могу сказать, она не гуглится, про нее ничего не почитаешь в открытых источниках, а Якоцуц в открытых источниках вылезает очень легко, очень быстро. Она уже была экспертом по ряду довольно одиозных уголовных дел, в частности, по делу Лиды Баиновой, защитницы хакасской культуры. Которая написала пост с возмущением о том, что в Абакане встречаются признаки национализма в отношении коренного населения, хакасского народа…

Ее дочку, если не ошибаюсь, обидели дети в игровой комнате какого-то развлекательного комплекса?

Да, да, ребенка обидели в детской комнате, сказали, вход только для русских. Лида написала про это пост, была произведена экспертиза, и именно Якоцуц признала, что это экстремистский пост. Насколько я помню, дело Лиды Баиновой было закрыто, потому что действительно это было абсолютно бредовое дело. Из того, что мне писали в Фейсбуке, были еще уголовные дела, в которых по экспертизе Якоцуц люди попадали в список террористов и экстремистов. После праздников мы пойдем знакомиться с результатами экспертизы, и я, конечно, ничего хорошего не жду, зная бэкграунд этого эксперта. Опять-таки образование экспертное у нее — это 144 часа заочного дополнительного профессионального образования. Она, когда я объявила о том, что такой у меня будет эксперт замечательный, почитайте про нее в Гугле, дорогие товарищи, подала на меня в суд.

Ее оскорбило то, что вы отнесли ее в своем посте к «стороне зла»?

Я так понимаю, что да, ее оскорбило именно это, хотя она долго распинается (в исковом заявлении — RFI), что я обозвала ее уважаемую контору «Консорциум» «рогами и копытами». На самом деле «рогами и копытами» я ее не обзывала, они у меня фигурировали как образ, куда, возможно, будет направлен текст. Или в уважаемое экспертное учреждение или в какое-нибудь абстрактное «Рога и копыта». Вот она эти «рога и копыта» приняла на свой счет. Иск, насколько я вижу, оставлен пока без движения, она устраняет недостатки, неправильно подала документы. Устранит — пойдем судиться. 500 тысяч рублей с меня хочет человек вдруг. Просто так.

Светлана, значит ли для вас что-либо день 8 марта?

Это хороший повод вспомнить про феминистскую повестку, потому что я считаю ее важной. И в каждый новый век и год она раскрывается с новых сторон. И я думаю, что надо говорить не только об ущемлении прав женщин, но и о каких-то специфических притеснениях мужчин, то есть, этого подлинного равенства прав перед лицом государства и общества оба пола должны, конечно, добиваться, помогая друг другу всячески. Потому что наверняка мы в этом обоюдно заинтересованы.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться