Комик Александр Долгополов объявил о возвращении в Россию

Эмигрировавший из России стендап-комик Александр Долгополов решил вернуться в Россию. Об этом он написал в субботу, 14 марта, в своем инстаграме. Свое решение он объяснил недостаточным уровнем развития сценической комедии в Европе. Долгополов покинул Россию в январе 2020 года после того, как его шутками на религиозную тематику «заинтересовалась» полиция.

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«Я понял, что, для молодого комика, сценическая комедия в Европе развита хуже, чем в России (естественно я говорю не только о русском, но и о местных, и даже об английском языках), и ты не можешь выступать так же много, как на русском в России. Я решил, что оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами будет для меня сейчас сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права», — написал комик.

Долгополов признался, что возвращаться в Россию ему «немного страшно», но он не хочет «позволить страху парализовать» себя. Он также рассказал, что после европейских турне планировал отправиться с гастролями в США. Однако, из-за коронавируса не смог вернуться в Израиль, где он подавал на американскую визу. В завершение он посоветовал мыть руки и «минимально контактировать с людьми», чтобы не способствовать распространению пандемии Covid-19.

Александр Долгополов уехал из России после того, как житель Подмосковья написал на него заявление в полицию из-за шутки на религиозную тему, а полиция начала проверку по факту поступившей жалобы.

В 2013 году в Уголовный кодекс России были внесены поправки об ужесточении ответственности за «оскорбление чувств верующих», по которым за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» предусматривается уголовная ответственность (статья 148).

Ранее в оскорблении чувств верующих обвинили другого известно стендап-комика Данилу Поперечного, за сатирическое видео «Поп культура», где Поперечный читал рэп в образе священника. Однако уголовное дело так и не было возбуждено. В 2017 году по этой статье осудили видеоблогера Руслана Соколовского. За то, что он играл в Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови.

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