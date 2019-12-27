События 2020 года в России и в мире

2020-й год будет годом крупных международных и спортивных событий. 2020-й год — год високосный, а значит, год проведения президентских выборов в США и летней Олимпиады. В России 2020-й год станет «Годом памяти и славы» по случаю 75-летия Победы. Во Франции год пройдет под знаком годовщин, связанных с памятью о генерале де Голле. Календарь событий на предстоящие 12 месяцев.

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Январь

Первый ядерный реактор в арабском мире заработает на АЭС «Барака» в Объединенных Арабских Эмиратах в январе (дата уточняется)

В первой декаде января ожидается визит В.Путина в Турцию, где состоится церемония запуска газопровода Turkish Stream

1 января – 25 годовщина создания Всемирной организации торговли (ВОТ)

5 января – 77-я церемония вручения призов «Золотой глобус»

6 января – на эту дату было перенесено начала суда над голливудским продюсером Харви Вайнштейном по предъявленным ему обвинениям в изнасиловании

7 января – пятая годовщина теракта в редакции еженедельника Charlie Hebdo

9 января – 60 лет назад в Египте был заложен первый камень Ассуанской плотины, построенной по проекту Н.А.Малышева

9 января – пятая годовщина захвата заложников в кошерном супермаркете в Париже

11 января – президентские и парламентские выборы на Тайване

12 января – 10 лет назад произошло разрушительное землетрясение на Гаити, в котором погибло более 200 000 человек

13 января – киноакадемия США объявит списки номинаций на премию «Оскар»

14 января – неделя мужской моды в Париже (до 19)

14 января – 10 лет назад в Греции был введен режим жесткой экономии на фоне долгового кризиса, покачнувшего еврозону

20 января – 100 лет со дня рождения Федерико Феллини

20 января – Парижская неделя моды (Paris Fashion Week) (до 23 января)

21 января – в Давосе открывается Всемирный экономический форум (до 24 января)

21 января – 70 лет назад в этот день в Лондоне умер писатель Джордж Оруэлл, автор культовой антиутопии «1984»

23 января – в Иерусалиме пройдет V международная конференция «Помним Холокост», предваряющая церемонию 75-летия освобождения лагеря смерти Освенцим (27 января). На форуме ожидаются главы государств и правительств многих стран мира, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон. Приглашение на форум получил и Владимир Путин.

24 января – 100 лет назад в этот день в Париже скончался Амедео Модильяни

24 января – Неделя женской моды в Париже (до 3 марта)

26 января – 62-я церемония вручения Grammy Awards (Лос-Анджелес, США)

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста

29 января - 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова

Февраль

3 февраля – кокусы в штате Айова традиционно дадут старт президентской гонке в США, демократическая партия США проведет первичные выборы (праймериз)

4 февраля – 75-я годовщина Ялтинской конференции

4 февраля – Всемирный день борьбы с раком

9 февраля – в Голливуде будут объявлены лауреаты премии «Оскар»

12 февраля – пятая годовщина подписания «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», т.н. «второго минского соглашения» по урегулированию ситуации на востоке Украины

13 февраля – Всемирный день радио

20 февраля – в Берлине откроется 70-й кинофестиваль Berlinale (призеры будут объявлены 1 марта) 22 февраля – 80 лет назад был возведен на трон Лхасы Далай-лама XIV, духовный лидер Тибета

22 февраля – Парижский сельскохозяйственный салон (до 3 марта).

25 февраля – в Лондоне должны начаться слушания по вопросу экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США

Март

1 марта во Франции пройдет первый тур муниципальных выборов (второй тур – 22 марта)

1 – 3 марта в Париже пройдет Неделя женской моды

3 марта – «супервторник» в США: важный этап предвыборной кампании перед утверждением единых кандидатов от партий на президентских выборах

5 марта – Международный автосалон в Женеве (до 15 марта)

8 марта – Международный день защиты прав женщин

9 марта в Гааге начнется суд по делу MH17

12 марта – в Ахмадабаде отметят 90-летие «соляного похода» Махатмы Ганди

15 марта – 30-летие избрания Михаила Горбачева на пост президента СССР

20 марта – 25-летие атаки с использованием зарина в токийском метро (13 погибших, 6300 раненых)

22 марта – Всемирный день воды

26 марта – 20-летие избрания Владимира Путина на пост президента РФ

29 марта – 10-летие взрывов на двух станциях Московского метрополитена. В терактах погиб 41 человек

Апрель

Новый саммит «Нормандской четверки» может пройти в начале апреля

5 апреля – 43-й Парижский марафон

6 апреля – 500 лет со дня смерти Рафаэля

7 апреля – в этот день 90 лет назад было подписано постановление о создании ГУЛАГа (Главное управление исправительно-трудовых лагерей)

11 апреля – 75-я годовщина освобождения нацистских лагерей смерти Бухенвальд, Берген-Бельзен, Равенсбрюк и Дахау

15 апреля – годовщина пожара в соборе Нотр Дам

15 апреля – 30 лет назад в Нью-Йорке скончалась Грета Гарбо

19 апреля – 25-я годовщина подрыва административного здания в Оклахома-Сити, в теракте погибло 168 человек, пострадали 680

19 апреля – столетие конференции в Сан-Ремо, по итогам которой Франция и Великобритания получили мандаты на управление территориями на Ближнем Востоке

22 апреля – 150 лет со дня рождения Ленина

25 апреля – пять лет назад в землетрясении магнитудой 7,8 в Непале погибло 9000 человек

27 апреля – 60 лет назад Республика Того провозгласила независимость от Франции

29 апреля – в этот день 50 лет назад старейший французский инженерный ВУЗ, Политехническая школа, начал принимать на учебу женщин

29 апреля – 40 лет назад умер Альфред Хичкок

30 апреля – в этот день 75 лет назад покончил с собой Адольф Гитлер

Май

3 мая – Всемирный день свободы печати

4 мая в Париже откроется суд по делу о терактах января 2015 г., когда атаке подверглась в частности редакция «Шарли Эбдо»

4 мая – 40 лет со дня смерти Тито в Любляне

5 мая – 100 лет назад в Бостоне были арестованы Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти, участники движения за права рабочих в США

7 мая – три года со дня избрания Эмманюэля Макрона на пост президента Французской республики

8 мая союзники по антифашистской коалиции отмечают 75-летие капитуляции нацистской Германии и завершения Второй мировой войны

9 мая в Москве на праздновании 75-летия завершения Великой Отечественной войны ожидаются главы государств и правительств, приглашения получили, в частности, президент США Д.Трамп и президент Франции Э.Макрон

9 мая – 70 лет назад речь министра иностранных дел Франции Роберта Шумана положила начало созданию Европейского союза

10 мая – 80 лет со дня назначения Уинстона Черчилля на пост главы коалиционного правительства Великобритании

11 мая – 60 лет назад агенты Моссада похитили в Аргентине нацистского преступника Эйхмана

12 мая – открытие 73-го Каннского кинофестиваля (до 23 мая)

16 мая – финал конкурса Евровидение пройдет в Роттердаме

18 мая – 100 лет со дня рождения Кароля Войтылы, будущего Папы Иоанна-Павла II

20 мая – Всемирный день пчел

22 мая – 60 лет назад произошло Великое Чилийское землетрясение, крупнейшее (9,5) в истории наблюдений

24 мая – Во Франции стартует Открытый чемпионат по теннису Ролан Гаррос

27 мая в Гданьске пройдет финал Лиги Европы УЕФА

30 мая – финал Лиги Чемпионов УЕФА пройдет в Стамбуле

31 мая – 90 лет со дня рождения Клинта Иствуда

31 мая – Всемирный день без табака

Июнь

1 июня – 40 лет назад в Атланте (США) был создан телеканал CNN

4 июня – саммит Африка-Франция пройдет в г. Бордо (до 6 июня)

7 июня – 40 лет со дня смерти в Лос-Анджелесе Генри Миллера

10 июня – 40 лет со дня смерти Хафеза Асада

10 июня – саммит «Большой семерки» (по 12 июня)

12 июня – ЕВРО 2020, Чемпионат Европы по футболу пройдет 12 июня по 12 июля на стадионах 12-ти городов, в том числе в Санкт-Петербурге

15 – 20 июня – Фестиваль анимационного кино в Анси (Франция)

18 июня – 80 годовщина призыва к сопротивлению, с которым выступил генерал де Голль как лидер Сражающейся Франции

20 июня – Всемирный день беженцев

21 июня – 30 лет назад в иранских провинциях Гилян и Зенджан произошло землетрясение, в котором погибло 37000 человек

22 июня – 30 лет назад перестал существовать КПП между Восточным и Западным Берлином «Чекпойнт Чарли»

23 июня – Неделя мужской моды в Париже (по 28 июня)

26 июня – 60-летие объявления независимости Мадагаскара

29 июня – 80 лет назад умер швейцарский художник Пауля Клее

Июль

3 – 23 июля – Театральный фестиваль в Авиньоне

6 июля – духовному лидеру тибетцев Далай Ламе исполнится 85 лет

7 июля – 90 лет со дня смерти Артура Конан Дойла

8 июля – 10 годовщина со дня первого полета самолета на солнечных батареях Solar impulse

11 июля – 25 лет назад при захвате города Сребреница силами боснийских сербов были убиты более 8000 мусульман

13 июля – американские демократы проведут свою конвенцию в г. Милуоки, где окончательно утвердят своего партийного кандидата на предстоящих в ноябре президентских выборах

17 июля – 75 лет Потсдамской конференции, в которой приняли участие Труман, Черчилль и Сталин

19 июля – 120 лет парижскому метро

24 июля – 9 августа – в Токио пройдут XXXII летние Олимпийские игры

29 июля – 130 лет со дня самоубийства Винсента Ван Гога в г. Овер-сюр-Уаз (Франция)

Август

2 августа – 30-летие начала оккупации Кувейта Ираком

5 августа – Республика Верхняя Вольта (ныне Буркина-Фасо) вышла из «Французского сообщества» и объявила независимость

6 августа – 75-летие атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (8 августа)

7 августа – 60 годовщина независимости Кот д’Ивуар

8 августа – неофициальный праздник «День кошки»

11 августа – Чад объявил независимость от Франции 60 лет назад

12 августа – 20 лет катастрофы АПЛ «Курск» в Баренцевом море, тогда погибло 118 моряков

15 августа – 75-я годовщина безоговорочной капитуляции Японии во время Второй мировой войны

20 августа – 80 лет назад в Мехико был убит Лев Троцкий

25 августа – 120 лет со дня смерти Фридриха Ницше

25 августа – 90 лет со дня рождения актера Шона Коннери

30 августа – президентские выборы в Беларуси

Сентябрь

2 сентября – 75-я годовщина провозглашения Хо Ши Мином независимости Вьетнама

6 сентября – во французской Новой Каледонии во второй раз пройдет референдум о независимости

5 сентября – пять лет назад в рамках «политики гостеприимства» Германия открыла границы для мигрантов, заблокированных в Венгрии

14 сентября – 60 лет назад в Багдаде была создана Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК

15 сентября – 130 лет назад родилась Агата Кристи

18 сентября – 50 лет назад в возрасте 27 лет умер гитарист Джими Хендрикс

19 сентября – стартует проект американского художника болгарского происхождения Христо, который «упакует» Триумфальную арку в Париже в серебристо-синюю ткань

22 сентября – 40 годовщина начало ирано-иракского конфликта

23 сентября – 100 лет со дня рождения музыканта Рэя Чарлза

27 сентября – 80 лет назад страны «оси» - Германия, Италия и Япония – подписали «тройственный пакт», известный как «гитлеровская коалиция»

28 сентября – показ женской моды (до 6 октября)

30 сентября – 15 лет назад датская газета опубликовала карикатуры, на которых фигурировал пророк Мохаммед, что вызвало волну возмущения в странах арабского мира

Октябрь

1 октября – Парижский автосалон (по 6 октября)

3 октября – 30-я годовщина воссоединения Германии

3 октября – 40-я годовщина антисемитского теракта в Париже у синагоги на ул. Коперника

4 октября – 50-я годовщина смерти в возрасте 27 лет американской певицы Дженис Джоплин

12 октября – 60 лет выступления первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева на 15-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке («инцидент с ботинком»)

14 октября – 30 лет со дня смерти американского дирижера и композитора Леонарда Бернстайна

20 октября – открытие EXPO 2020 в Дубае. К открытию выставки приурочено строительство самого высокого сооружения в мире — Башни в Дубай-Крик Харбор

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий

31 октября – 100 лет со дня рождения американского фотографа Хельмута Ньютона

31 октября – пять лет назад на Синае разбился самолет российской авиакомпании «Когалымавиа», 224 человека погибли. Это крупнейшая по числу погибших катастрофа в истории российской авиации

Ноябрь

2 ноября – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Дата выбрана в память об убитых в Мали журналистах RFI Жислен Дюпон и Клоде Верлоне

3 ноября – президентские выборы в США. Одновременно обновляется состав Палаты представителей и частично Сенат

4 ноября – 25 лет назад в Тель-Авиве был застрелен Ицхак Рабин

4 ноября – 70 лет назад в Риме была подписана Европейская конвенция по правам человека

8 ноября – 70 лет назад в небе над Корейским полуостровом произошел первый в истории воздушный бой между реактивными самолетами, советским МИГ-15 и американским F-80

9 ноября – саммит ООН по климату, COP 25, пройдет в Глазго (до 20 ноября)

13 ноября – 50 лет назад по итогам военного переворота в Сирии пришел к власти Хафез Асад

16 ноября – столетие эвакуации Русской армии из Севастополя, последовавшей за поражением сил генерала Врангеля в Крыму в годы гражданской войны

19 ноября – 30 лет назад договор ДОВСЕ, подписанный в Париже между странами НАТО и Организации Варшавского договора, официально положил конец «холодной войне»

20 ноября – 110 лет смерти Льва Толстого

20 ноября – 75 лет открылся Нюрнбергский процесс над нацистскими руководителями

21 ноября – саммит G20 пройдет в Эр-Рияде (по 22 ноября)

22 ноября – 15 лет назад Ангела Меркель стала первой женщиной на посту федерального канцлера Германии

22 ноября – 30 лет назад ушла в отставку «железная леди» Маргарет Тэтчер, первая женщина на посту премьер-министра Великобритании

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

25 ноября – 50 лет со дня самоубийства (сэппуку) японского писателя Юкио Мисимы

30 ноября – 120 лет назад в Париже умер Оскар Уайльд

Декабрь

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

10 декабря – День прав человека. В этот день в 1948 г. Генассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека

14 декабря – полное солнечное затмение (в Чили и Аргентине)

15 декабря – в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Учрежден в 1991 г. в память о погибших в Югославии репортера Виктора Ногина и оператора Геннадия Куренного.

21 декабря – Великое соединение Юпитера и Сатурна, редкое (раз в 20 лет) астрономическое явление