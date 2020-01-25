Кремлевские перестановки — «интеграционной паузы» не будет

Политическая реформа в России отодвинула возможную «острую фазу» российско-белорусской интеграции — во всяком случае, акций в поддержку независимости в Минске в январе не было — дескать, угроза поглощения миновала, Кремлю сейчас не до Беларуси. Однако, как полагают эксперты, своих целей в отношении страны-союзницы Владимир Путин не отменял.

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Решение путинской проблемы 2024 года — это одно из популярных объяснений активизации интеграции в рамках Союзного государства, о котором, казалось, забыли еще с конца 90-х годов. Схема выглядела простой: Путин становится руководителем объединенного государства и обходит запрет на президентство более двух сроков подряд. Но желание интеграции обоюдным не получилось. Минск отбивался как мог от «интеграционного ультиматума» Дмитрия Медведева, объявленного еще в конце 2018 года. Теперь же проблема-2024 устранена реформой, которую огласил 15 января в своем послании парламенту и народу Владимир Путин.

Но действительно ли угроза поглощения Беларуси (ее экономика составляет 3% от российской — назвать это равноправной интеграцией не получается) миновала после 15 января? Как считает директор института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич, события в Москве могут лишь чуть замедлить интеграционные желания Кремля, но не избавить от них Минск вовсе.

Андрей Казакевич: Не так и много изменится, на самом деле. И пока нет признаков того, что реально достигнут какой-то устойчивый компромисс между Минском и Москвой по экономическим вопросам — все эти вопросы мы хорошо знаем. Компромисса нет — и дальше будет продолжаться та игра, которая была. Наверное, единственное, что стало такой первой реакцией, надеждой, скажем так, для белорусской стороны, что если начнутся серьезные внутриполитические перестановки в России, то просто внимания к Беларуси будет меньше, как минимум на самом высоком политическом уровне. Но по сути, мне кажется, что все тенденции, которые мы наблюдали в последние годы, продолжатся. Наверное, учитывая все события, для Путина было важно дожать, так сказать, Беларусь до вот этих объявлений, до начала какой-то серьезной внутриполитической игры в России. Не получилось, но цель сама по себе не отменена. Поэтому, конечно, все это будет продолжаться.

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий уверен, что «независимо от того, по какому сценарию будет проходить транзит власти в России, Беларусь будет оставаться во внешнеполитической повестке дня Кремля в качестве одного из приоритетов».

Арсений Сивицкий: В объявлении Путин никак не коснулся вопросов строительства Союзного государства. Его послание было сконцентрировано прежде всего на внутренних аспектах политической действительности Российской Федерации, и во многом он вопросы внешней политики по какой-то причине обошел. Я бы сказал, что это не значит, что вопрос закрыт. Дело в том, что с самого начала вопрос углубления интеграции между Минском и Москвой был обусловлен нежеланием найти способ Путину технически продлить его пребывание у власти — 2024 год, когда истекают его нынешние полномочия. Вот этот интеграционный ультиматум во многом был мотивирован стратегическими фобиями потерять влияние на Беларусь в среднесрочной перспективе. И не секрет, что как минимум с 2014 года российские власти выражают обеспокоенность тем, что Беларусь, выйдя из внешнеполитической изоляции, активно нормализует отношения с западными странами, а также усиливает стратегическое партнерство с Китаем — все это может привести к тому, что в ближайшие 5-10 лет влияние России на Беларусь сократится или вообще может быть потеряно. И в этой связи необходимо что-то делать превентивно для того, чтобы зафиксировать Беларусь еще сильнее в российской геополитической орбите.

Есть еще одно достаточно популярное мнение как российских, так и белорусских обозревателей: из отношений уйдет демагогия, пафосные заявления о братстве, все поймут, что нужно переходить на чистую прагматику — и перейдут, только бизнес, ничего личного. Но, как отмечает Андрей Казакевич в интервью RFI, двадцатилетний формат отношений вряд ли изменится сейчас.

Андрей Казакевич: Нет, нет, я категорически не согласен — это было бы полное изменение всего формата, который существовал более 20 лет в наших отношениях. России это абсолютно незачем делать, во-первых, а во-вторых, все-таки интересы России в Беларуси во многом имеют политическое и военное значение. Именно благодаря этому Минск мог получать многие субсидии. К сожалению, эти отношения еще долго не будут чисто экономическими. Метафизика метафизикой, но есть и реальные интересы. России очень важно иметь страны в своей орбите. Беларусь получается очень важной такой страной, достаточно большой страной, в отличие от Абхазии, Северной Осетии или далекой Сирии и так далее. Это важное направление, в котором Россия имеет серьезные позиции, значительная часть населения является пророссийской, влияние в элитах — и просто так это уступать? В этом смысла нет. Есть важное военно-стратегическое значение. Контроль над этой территорией позволяет по-другому вести [политику] с НАТО, с Соединенными Штатами. Беларусь интересна и с экономической точки зрения — конечно, это не основной партнер, но заметный в отдельных отраслях. Тем более сейчас, в ситуации, когда для России очень важна какая-то реализация новой российской имперской стратегии, в этой стратегии очень важно иметь какое-то количество стран, которые находятся в дружеских, зависимых, в более-менее подчиненных ситуациях.

Действительно, несмотря на занятость российского руководства своей политической реформой, давление на Минск только усиливается. Нефть и газ — горячая тема всех белорусских СМИ этого месяца, Беларусь не согласна с российской ценой, требует компенсации за налоговый манёвр, Россия не согласна с мнением Минска. Во время посещения Шклова 24 января Александр Лукашенко не стеснялся в выражениях в адрес союзника.

Александр Лукашенко: Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее (…) А мы дрожим, боимся свою страну защитить. (…) Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми. У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ, и мы должны их защитить, чего бы нам ни стоило.

Белорусский руководитель заявляет, что ведет переговоры по всему миру об альтернативных поставках нефти, отклик есть: «Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше».

Финансовые потери всегда некстати, а в этом году для Минска особенно нежелательны — летом в стране пройдут президентские выборы, обычно в такие периоды в Беларуси растут пенсии, стипендии и зарплаты, без российской поддержки и с минимальным ростом экономики повторить это будет крайне сложно.

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