Подтвердить нормализацию: в Беларуси ждут госсекретаря США Майкла Помпео

До Майка Помпео Беларусь посещали два госсекретаря США: Джеймс Бейкер (слева) в 1991 г. и Уоррен Кристофер в 1993

В Минск госсекретарь США Майк Помпео прибывает 1 февраля из Киева. Это краткий визит — в тот же день госсекретарь улетает в Нур-Султан. Краткий, но важный — американский чиновник такого ранга в этом веке Беларусь еще не посещал.

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Официально цели визита Госдепартамент США обозначает так: «1 февраля в Минске госсекретарь встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем, чтобы подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси, а также подтвердить наше желание нормализовать двусторонние отношения».

«Фразы о независимости и суверенитете — это, можно сказать, такой американский стандарт для нашего региона после 2014 года, после событий в Крыму, на востоке Украины, — отмечает в интервью RFI политолог, учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман. — И такой стандарт очень сейчас совпадает с минскими настроениями, я имею в виду, последнее обострение белорусско-российских отношений. Белорусский президент сейчас чуть ли не в каждом своем публичном выступлении говорит о суверенитете и независимости — это, думаю, создает в том числе и на Западе ощущение, что здесь действительно есть угроза белорусскому государству. Но США и по своим собственным причинам действительно заинтересованы в независимости как Беларуси, так и всех других государств региона — вполне уместная формулировка для цели визита».

Глава варшавского Центра политического анализа и прогнозов Павел Усов считает, что за вояжем Помпео по бывшим советским республикам «просматривается новая парадигма внешней политики Соединенных Штатов, которая сформировалась после событий в Украине, которая толкает США на определенное политическое противодействие и игру на российском поле влияния». «Беларусь на Западе рассматривается как страна, находящаяся под непосредственным влиянием России, но еще сохраняющая относительную независимость. Поэтому на этом пространстве можно реализовывать какую-то политику как фактор раздражения Москвы, подчеркну — какую-то политику, ведь на самом деле при внимательном рассмотрении становится понятно, что ясной, проработанной стратегии в отношении Беларуси нет ни у США, ни у Европейского союза. Все действия ограничиваются заявлениями и визитам высокопоставленных чиновников, которые демонстрируют «углубление диалога» с Беларусью, но за рамками этого диалога — ноль реальных действий, впрочем, как ноль и со стороны Лукашенко в отношении Запада — все заканчивается на уровне встреч», — сказал Павел Усов.

Не приоритет

Евгений Прейгерман отмечает, что в ближайшие годы внимание США будет концентрироваться на Китае и Азиатском регионе вообще, «вряд ли следует ожидать, что регион Восточной Европы для США будет топовым приоритетом». «Вместе с тем стоит вспомнить слова помощника главы Госдепа Уэсса Митчелла перед визитом в Минск в октябре 2018 года. Тогда он сказал, что именно государственный суверенитет и территориальная целостность пограничных государств, таких как Украина, Грузия и даже Беларусь, являются надежнейшим бастионом против российского неоимпериализма. Это было официально представлено как видение Госдепом отношений со странами региона, в котором между собой, по его словам, конкурируют Россия и Китай. Кстати, впервые, наверное, за два десятилетия Беларуси было определено какое-то место в стратегических расчетах США в регионе. Но суперактивную деятельность тут США в ближайшие годы развивать не будут», — считает политолог.

Что может изменить визит?

Евгений Прейгерман напоминает, что стороны ранее объявили о главном ожидаемом решении, которое «ознаменует как раз практически полную нормализацию отношений — это возвращение послов, возвращение дипломатических отношений на уровне послов, а не поверенных в делах, как это происходит уже более 10 лет». «Думаю, что по итогам визита Помпео может быть сделано заявление об ожидаемых сроках возвращения дипломатов. В ноябре прошлого года я был в Вашингтоне на мероприятиях с участием руководства Госдепа, они достаточно уверенно говорили, что посол США вернется в Беларусь в течение 2020 года. Несмотря на то, что первоначально планировалось позже — одной из проблем возвращения остается техническая: инфраструктура посольства США в Минске после десятилетнего простоя не отвечает всем требованиям для полноценной работы дипмиссии. Думаю, явная конкретика результатов визита явится именно в этом», — считает политолог.

Кроме того, остается еще «ряд санкционных мер, которые действуют в отношении Беларуси, пусть часть из них и замораживается на все более продолжительный период, но само наличие этих мер, безусловно, говорит о том, что отношения не в полном порядке».

По мнению Павла Усова. для Беларуси важно, чтобы в результате визита Помпео были полностью сняты санкции в отношении белорусских предприятий — «это, думаю, единственное практическое ожидание белорусских властей, с послами же, похоже, вопрос решенный». «Но я сомневаюсь, что белорусские власти в обмен на снятие санкций пойдут на какое-то внутриполитическое улучшение в стране — либерализацию, демократизацию — с тем, чтобы действительно начать процесс сближения с США, с Западом вообще. Без изменения внутренней политики никакого сближения не будет», — считает Павел Усов.

Кроме того, по мнению Павла Усова, «США хотят продемонстрировать России, что они активно будут реализовывать свою политику и свои интересы на постсоветском пространстве, при этом без каких-либо претензий к авторитарной системе власти в некоторых государствах на этом пространстве». Так что, считает Усов, «это формальное признание американцами легитимности Лукашенко, признание того, что авторитаризм в Беларуси незыблем и необходимо с этим авторитаризмом иметь дело до тех пор, пока Беларусь сохраняет хотя бы какие-то элементы независимости».

Американская нефть — при желании будет

«Сейчас все более актуальным становится вопрос закупки американской нефти. При том, актуален он, насколько мне известно, не только в заявлениях Лукашенко — переговоры, по моей информации, начались еще во второй половине прошлого года. Вполне возможно, мы что-то услышим и на эту тему. Но, конечно, есть специфика — у нас этой темой занимается президент, в США это дело конкретных компаний, — рассказал Евгений Прейгерман. — Что касается санкций, то в 2019-м США пролонгировали заморозку санкций в отношении «Белнефтехима» на полтора года. По словам белорусских нефтяников, это решение фактически позволяет полноценно работать с американскими партнерами. Можно говорить, дверь для углеводородной торговли приоткрыта».

«Да, возможно и поговорят про нефть, — соглашается Павел Усов. — Но трудно сказать, как этот импорт нефти можно организовать без всей необходимой на данный момент инфраструктуры, ведь мы помним, как даже бесплатные разрекламированные поставки венесуэльской нефти оказались нерентабельными. Вряд ли среди американских нефтяных магнатов много альтруистов, которым просто нравится Беларусь и Лукашенко. Если только шантажировать Россию уходом к американцам за нефтью, ведь в переговорах о цене углеводородов для Беларуси Минск и Москва к согласию так пока и не пришли».

Москва не беспокоится

Как считает Павел Усов, в части российских медиа Лукашенко традиционно упрекнут в предательстве, «это уже расхожая формулировка — западные эмиссары охмуряют Минск, но в Кремле, думаю, никто не волнуется, все понимают, что разворот на Запад для Лукашенко исключен».

Вся хроника отношений Минска и Вашингтона

Начало и расцвет. 25 декабря 1991 года Соединенные Штаты Америки, вторая страна в мире после Украины, признали независимость Республики Беларусь. Первым послом США в Беларуси 31 января 1992 года стал Дэвид Суорц, в 1993-м в США открывается посольство Беларуси, первый посол — Сергей Мартынов, будущий министр иностранных дел Беларуси.

Июль 1993 года — председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич встречается в Вашингтоне с Биллом Клинтоном.

15 января 1994 года Билл Клинтон совершает ответный визит в Беларусь. Американский президент устанавливает скамью в урочище Куропаты под Минском — месте сталинских расстрелов. «Скамья Клинтона» — излюбленная мишень неустановленных вандалов в течение последних 20 лет.

Первый президент Беларуси Александр Лукашенко в 1995 году посещает Соединенные Штаты с официальным визитом. В 1999, 2000 и 2005 годах Лукашенко посещает США в качестве участника международных мероприятий.

Ухудшение. Отношения с США ухудшаются с конца 90-х — после конституционного референдума, выборов 2001 года, разгонов демонстраций, появления первых политических эмигрантов и бесследных исчезновений оппонентов власти. В сентябре 2004 года сенатор Маккейн объявляет официальную позицию США: «Мы будем бороться за то, чтобы Беларусь освободилась от тирании. Смена режима президента Лукашенко в Беларуси планируется не вооруженным путем, а с помощью международного давления».

6 октября 2004 года Палата представителей Конгресса США единогласно принимает решение о введении экономических санкций против Беларуси и Лукашенко лично.

В Акте о демократии в Беларуси, подписанном Джорджем Бушем 21 октября 2004 года, США выдвигают ряд требований, среди которых освобождение заключенных, помещенных в тюрьмы за политические или религиозные убеждения; предоставление исчерпывающих объяснений исчезновений деятелей оппозиции и журналистов; прекращение репрессий против независимых СМИ, независимых профсоюзов, неправительственных и религиозных организаций, оппозиции; проведение свободных и честных президентских и парламентских выборов.

В 2008 году между странами разгорается дипломатический конфликт, посольство США сокращается с 32 до 4 дипломатов, несколько американских дипломатов были объявлены персонами нон грата. Беларусь также отзывает своего посла. Дипмиссии работают в усеченном составе под руководством временных поверенных до настоящего времени. Суть конфликта так объяснялась американской стороной: США продолжили бескомпромиссную поддержку прав человека и критику нарушения белорусскими властями прав и свобод человека, белорусская сторона в ответ на санкции потребовала сократить штат американской дипмиссии.

Недолгая оттепель. В июне 2009 года Беларусь посещает делегация Конгресса США, в октябре 2010 года — накануне президентских выборов — еще один визит конгрессменов в Минск.

В августе 2009 года помощник государственного секретаря Филипп Гордон прибывает в Минск, чтобы «обсудить весь комплекс вопросов белорусско-американских отношений».

В декабре 2010-го министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов встретился с секретарем Госдепартамента — принято заявление о сотрудничестве в области ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия, подписаны соглашения о совместном противостоянии терроризму в мире.

После жестокого разгона в Минске несогласных с результатами выборов-2010 США осудили «чрезмерное применение силы властью».

Еще одна оттепель, продолжительная. События в регионе — кризис в отношениях Украины и России, «русская весна» в Крыму, события на востоке Украины — возобновили белорусско-американские контакты.

В сентябре 2014 года США посещает премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.

В феврале 2015 года Александр Лукашенко и глава МИД Владимир Макей встречаются с заместителем помощника государственного секретаря США Эриком Рубиным.

В октябре 2015-го США частично приостанавливают санкции против ряда предприятий Беларуси.

Октябрь 2018 года — с Лукашенко в Минске встречается помощник главы Госдепа США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

Глава МИД Владимир Макей 10 января 2019 года уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске.

В августе 2019 года Минск посещает советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Болтон, встреча с Лукашенко продлилась более 2 часов вместо запланированных 45 минут, говорили о «вопросах региональной безопасности».

В сентябре 2019-го в Минске прилетает заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл.

Трижды за 2019 год — в марте, июле и сентябре — Беларусь посетил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

«Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет, что мы постоянно с момента ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту нехорошую страницу и начать с нового листа наши отношения», — заявил Лукашенко на встрече с Болтоном. Встреча с Помпео, возможно, станет «хорошей страницей».

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