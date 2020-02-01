Госсекретарь США в Минске: посла вернем, санкции пока остаются, нефтью можем обеспечить на 100%

Соединенные Штаты готовы создать возможности для того, чтобы в Беларуси «были суверенитет и независимость», хотя в Вашингтоне понимают, кто сосед Беларуси, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с белорусским руководителем Александром Лукашенко 1 февраля в Минске.

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Напомним, последний раз визиты такого ранга в Беларусь случились еще в прошлом веке до избрания Александра Лукашенко первым и пока единственным президентом страны — Джеймс Бейкер побывал здесь в 1991 годе и Уоррен Кристофер в 1993-м.

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По прибытию из Киева Майкл Помпео два с половиной часа провел с Александром Лукашенко, в начале встречи участвовал также и глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США — абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей — рискнули приехать в Минск, посмотреть на эту страну: что же здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее, мало и так далее», — поприветствовал Лукашенко госсекретаря. Лукашенко дал понять, что визит Помпео беспокоит соседей Беларуси: «Многое писали о наших отношениях. И враги, и недруги шутили, издевались, юродствовали. Многое писали о вас и обо мне. Тема была очень острой, думаю, и на Западе тоже, может, даже в США».

«Вы должны знать, что вы приехали в нормальную страну, где живет нормальный народ. Народ и страна, которая готова работать на стабильность и мир, по крайней мере в этом регионе», — сказал Лукашенко.

Майкл Помпео начал с поддержки белорусской самостоятельности: «Я надеюсь, что мы сможем дальше развивать наши отношения в сфере инвестиций, а также создать возможности для того, чтобы в Беларуси был суверенитет и независимость. Я понимаю, это то, что вы хотите, я видел несколько отчетов по этому вопросу. Мы понимаем, что ваши соседи… — у вас длительная история с Россией. Но мы не говорим о выборе между нами и ими, мы говорим о дипломатических отношениях».

Госсекретарь заверил, что «мы повысим наши дипломатические отношения, в ближайшее время мы назначим посла, он будет здесь». Дипмиссия США в Беларуси работает без посла с марта 2008 года.

Права человека и санкции

После встречи с Лукашенко Майкл Помпео рассказал журналистам, что США оставляет прежнее условие для полной отмены санкций против Беларуси: «прогресс в вопросах прав человека, свободы прессы и усиления роли гражданского общества». При этом он отметил, что Вашингтон видит «улучшение на этом поле». «Санкции приняты законом. Мы будем рассматривать, как они действуют, какие можно снять санкции и в результате чего. Пока что мы до этой точки не дошли, но в такие моменты, как сегодня, все это нас приближает к этой цели», — сказал Майкл Помпео.

По словам Помпео, внешняя политика Дональда Трампа не оставит Восточную Европу без внимания. «Внешняя политика Трампа America First в первую очередь направлена на усиление безопасности. И вы видите, что мы сделали в Украине, увеличив инвестиции в нее. Это все сделано для усиления безопасности в Украине. Это то, что не смогла сделать предыдущая Администрация — они несерьезно отнеслись к своим обязательствам в обеспечении безопасности. Мы продолжим делать это и здесь, в Беларуси», — заявил Помпео.

Нефти будет много — только попросите

«Мы провели долгую беседу об экономических вопросах. Господин Лукашенко сказал, что Беларусь — суверенная и независимая страна, которая не может быть частью какой-либо другой страны. США хотят помочь Беларуси создать свое собственное суверенное государство. Поэтому наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам», — сказал Майкл Помпео.

«Мы самый крупный производитель энергоресурсов в мире. Все, что вам нужно, — сказать нам, обратиться к нам», — подчеркнул госсекретарь США.

Не все получается, но стараемся

Беларусь, возможно, «не является абсолютно идеальной страной» в области соблюдения прав человека, сказал глава МИД Владимир Макей. «Мы понимаем, что должны реализовывать какие-то реформы в той или иной сфере. Мы это и делаем. У нас в соответствии с рекомендациями ООН разработан национальный план по правам человека, который успешно реализуется вместе с рядом неправительственных организаций», — сообщил министр.

По его словам, Беларусь ведет «активный диалог с США по правам человека, этот диалог ведется не просто ради диалога, обсуждаются конкретные вопросы и проблемы, вырабатываются конкретные меры по совершенствованию ситуации в этой сфере». «Это не застывшая ситуация, она постоянно развивается. И я убежден, что постепенно те позиции, по которым мы пока еще расходимся, будут сближены», — заявил Владимир Макей.

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