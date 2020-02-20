Школьное образования в Японии: традиции, проблемы и альтернативы

Чтобы защитить своих детей от преследований со стороны одноклассников или чересчур жесткой дисциплины в традиционной японской школе, родители все чаще выбирают для своих отпрысков альтернативные возможности получить среднее образование. О проблемах системы образования в Японии и альтернативных методах обучения — материал корреспондента RFI в Токио Брюно Дюваля.

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Многие японские подростки с ужасом вспоминают время, проведенное в государственной школе. «Это был просто ад». По статистике, 550 тысяч японских школьников ежегодно подвергаются преследованиям и буллингу в стенах школы. Даже самые выносливые не могут долго их терпеть. И они прибегают к самой, на их взгляд, действенной мере – отказу от посещения школы. Число таких «бунтарей» с каждым годом растет, особенно в начальных классах. Сейчас порядка 170 000 японских детей не посещают школы, в трети случаев — по причине того, что дети не чувствуют себя там в безопасности.

Самой распространенной альтернативой получения среднего образования стали так называемые «свободно посещаемые школы». Это частные учебные заведения, в программах которых — не только образовательные предметы. Детей учат уважению к личности. Учащийся сам решает, в какой день он хочет присутствовать на занятиях в классе, когда заниматься спортом, музыкой, искусствами.

«Свободные школы» появились в Японии в 1980-е годы и сразу же стали очень популярными. Число учащихся в них постоянно растет. Эти учебные заведения выдают официально признанные аттестаты, так что родителям нет никакой необходимости заставлять детей ходить в традиционную школу.

К сожалению, многие родители приходят к альтернативному решению поздно. Они поздно откликаются на жалобы детей и их неприятие традиционной образовательной системы. В альтернативные школы часто переходят дети, буквально «сломанные железной дисциплиной», характерной для японского традиционного школьного образования.

Для европейцев японская система просто немыслима. Ну как может ребенок обедать в полном молчании? Или зимой ходить в одной школьной форме, без куртки и чулок? Появление в школе мальчика в компании девочки-одноклассницы, или наоборот, вызывает подозрение. Также категорически запрещено употребление каких-либо косметических средств. Волосы должны быть только разрешенной длины. Нижнее белье должно быть только белого цвета. Все эти «железные правила» призваны не сформировать личность, а скорее наоборот, «задушить еще не успевшую проявиться индивидуальность». Такой регламент, безусловно, отражается на характере и ограничивает индивидуальную свободу ребенка.

Японцы решили бороться с существующей в стране архаичной системой школьного образования, столпом которого является железная дисциплина. Но не только железная дисциплина отличает японскую школу. В «стране восходящего солнца» школьный порог никогда не переступали 15% из 125 тысяч детей-иностранцев. В Японии обязательное школьное образование распространяется только на маленьких японцев, но никак не на их иностранных сверстников. Они, конечно же, могут посещать школу, но преподавание в ней ведется только на японском языке, что существенно ограничивает доступ детей-иностранцев к образованию. Конечно, бывают и исключения. Но это только исключения из правила, в рамках которого даже японский учащийся чувствует себя неуютно.

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