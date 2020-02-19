Карнавал чертей в португальской Поденсе

Карнавал в Поденсе в декабре 2019 года пополнил список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В этой деревне на северо-востоке Португалии празднества, связанные с окончанием зимы и приходом весны, проходят уже несколько столетий. О том, как сегодня проходят трехдневные гуляния в Поденсе с участием персонажей в масках Карето, одетых в яркие костюмы и колокольчики, — в материале португальского корреспондента RFI Мари-Лин Дарси.

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Сначала ваше внимание привлекает оглушающий шум, предвещающий появление огромного стада. Затем перед глазами возникают фигуры в ярких одеждах. За ними двигаются кареты, которые стараются проехать по узким улочкам, лавируя между домами, А уж потом появляются страшные маски с заостренными носами, отдаленно напоминающими человеческие.

Кто же эти демонические персонажи, которые на протяжении веков в карнавале, предшествующем пасхальному посту, продолжают пугать жителей и гостей португальской деревни Поденсе? Никто не знает их происхождение, но Caretos являются неотъемлемой частью Поденсе с незапамятных времен. Caretos (черти) появляются в деревеньке, где проживает 180 человек, только во время карнавала. Они приходят, чтобы напугать и внести сумятицу в мирно текущую жизнь деревенских жителей. Но у дьяволят есть свои предпочтения – это молодые женщины, которых они пытаются шокировать своим видом и поведением.

Все это, конечно, символично и не ускользает от посетителей карнавала. Поденсенские черти — любители потанцевать, они предпочитают эротические танцы, цель которых — прогнать зиму и приблизить возвращение весны. Эти персонажи также играют роль ворожей, провозвестников хорошего урожая, покровителей плодородия и деторождения.

Музей карнавальных костюмов и масок Caretos в Поденсе RFI/Marie-Line Darcy

Эта симпатичная традиция досталась северу Португалии от языческих времен. Но в те давние времена пугающих костюмов, конечно же, не было. Не осталось и текстов, которые должны были произносить Caretos. Об их происхождении тоже известно мало. Многие исследователи считают, что традицию принесли в Португалию, как и в страны восточной и северной Европы, кельты. К такому заключению они пришли, проследив за передвижениями кельтских племен. Другие же находят в карнавале влияние одного из древнейших римских праздников луперка́лии ( лат. Lupercalia от lupus — «волк»), пастушеского праздника очищения и плодородия в честь бога Луперка, который отожествлялся с фавном.

С приближением весны мужчины деревни заводят самых юных ее жителей в лес и оставляют там. «Посвященные в чертей» должны сами вернуться в деревню.

Дом в Поденсе RFI/Marie-Line Darcy

В Поденсе в каждой семье хранятся один, а то и два костюма «дьяволенка». Их передают от отца к сыну, от дяди — к племяннику. Старые костюмы бережно хранятся в семьях или передаются в деревенский музей, который был открыт в 2004 году.

Новые костюмы шьются точно по размеру и украшаются завитками шерсти красного, желтого и зеленого цвета. Капюшон украшают косами, спускающимися почти до земли. Важное место в костюме отведено кожаной маске, расписанной черной или красной краской. Такой костюм стоит от 500 до 700 евро в зависимости от затраченного на него материала.

Сегодня Поденсе — это маленькая деревушка. Ее жители в основном преклонного возраста. А современные дома большую часть года закрыты. Однако в период карнавала Поденсе оживает. В деревню стекается довольно много желающих приобщиться к древней традиции. В 2019 году карнавал в Поденсе вошел в список мирового наследия Юнеско. В том же году его посетило больше 30 тысяч человек.

Маска Careto RFI/Marie-Line Darcy

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