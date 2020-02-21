В пятницу, 21 февраля, в Иране проходят парламентские выборы. 57 миллионов иранцев должны избрать 290 депутатов нового парламента. Духовный лидер Исламской республики аятолла Хаменеи призвал граждан к массовому участию в голосовании. Совет стражей конституции допустил к выборам 7 150 кандидатов, отказав 7 300 претендентам. Совет, в котором преобладают консерваторы, обладает исключительными полномочиями по утверждению кандидатов на выбрах. О раскладе политических сил в Иране — материал тегеранского корреспондента RFI Сиавоша Гази.

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Кандидаты от политического лагеря реформаторов в большинстве своем не были допущены к выборам 21 февраля. Реформаторы, со своей стороны, раскритиковали решения Совета стражей конституции о недопуске кандидатов. В Тегеране коалиция реформаторов и умеренных, выступающая в поддержку президента Хасана Рухани, приняла решение вообще не представлять свой список. Восемь других партий реформаторов все-таки решили участвовать в выборах отдельными списками. Обозреватели считают, что такая раздробленность лишь ослабит мобилизацию умеренного электората.

Удручающие итоги работы правительства

Сторонники умеренных сил и реформаторы разочарованы экономическими и политическими результатами работы правительства и могут вообще не участвовать в выборах. Ведь президент Рухани был избран благодаря обещанию нормализовать отношения с остальным миром и улучшить экономическую ситуацию в стране. Заключение договора по иранской ядерной программе в 2015 году вселило надежду на улучшения , однако после выхода из договора США в 2018 году и восстановления американских санкций экономическая ситуация резко ухудшилась, а инфляция достигла 50%.

Президент Рухани забыл о своих предвыборных обещаниях, в частности, о включении в состав правительства молодых политиков и женщин. Умеренный электорат также обвиняет его в том, что до сих пор не освобождены лидеры протестного движения 2009 года, уже десять лет находящиеся под домашним арестом. Бывший президент-реформатор Мухаммед Хатами, который играл важную роль в мобилизации умеренных сил на предыдущих выборах, решил «не вмешиваться» в нынешнюю избирательную кампанию.

Консерваторы усилили свои позиции перед выборами

Похоже, консерваторы надеются в этот раз взять контроль над парламентом. Им удалось представить общий список, в который вошли сторонники бывшего президента-популиста Махмуда Ахмадинежада. Они также рассчитывают перетянуть на свою сторону часть умеренного электората.

В провинции консерваторы, по всей вероятности, победят, так как реформаторы объявили, что у них не во всех регионах есть свои кандидаты. В столице список консерваторов возглавляет бывший мэр.

Если в парламенте консерваторы окажутся в большинстве, задача Хасана Рухани, который проводит политику примирения с Западом, станет еще более сложной. Сегодня спикером парламента является умеренный консерватор Али Лариджани. Он поддержал договор по иранской ядерной программе и внешнюю политику президента. Однако на этот раз Лариджани решил не выдвигать свою кандидатуру на выборах.

Если консерваторы возьмут контроль над парламентом, они будут проводить жесткую политику в отношении Запада, что серьезно ослабит Рухани, президентство которого заканчивается через два года.

Что касается лагеря реформаторов, его будущее не внушает оптимизма, так как другие государственные институты, в частности, Совет стражей конституции и Ассамблея экспертов, которая назначает духовного лидера страны, уже давно находятся в руках консерваторов.

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